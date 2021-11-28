Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:0
27' ГолУре Микаэль
14
Менса
Кевин
25
Слимане
Анис
15
Риверос
Блас
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
История личных встреч
Брондбю
Раннерс
28 матчей
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
42 матча
54.8%
26.2%
19%
23 победы 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
40.5%
26.2%
14 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
52.4%
31%
16.6%
22 победы 13 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|11
|0.65
|Каппис Кристиан
|3
|0.18
|Френнруп Мортен
|2
|0.12
|Хедлунд Симон
|1
|0.06
|Слимане Анис
|1
|0.06
|Радошевич Йосип
|1
|0.06
|Рустед Сигурд
|1
|0.06
|Бруус Андреас
|1
|0.06
|Менса Кевин
|1
|0.06
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.06
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.06
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Аль-Хаджи
|6
|0.35
|Одей Стивен
|5
|0.29
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5 (1)
|0.29
|Греве Матиас
|1
|0.06
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.06
|Кехинде Тосин
|1
|0.06
|Писингер Симон
|1
|0.06
|Анкерсен Якоб
|1
|0.06
|Эгхо Марвин
|1
|0.06
|Марксен Эрик
|0
|0
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
|Бундгаард Оливер
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рустед Сигурд
|4
|0
|Бруус Андреас
|4
|0
|Менса Кевин
|3
|0
|Шиембе Кевин
|3
|0
|Слимане Анис
|3
|0
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|5
|0
|Писингер Симон
|3
|0
|Каллесеэ Миккель
|3
|0
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Лауридсен Йеспер
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Кехинде Тосин
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
4
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
13%
1
14%
1-15
3
38%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
13
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
4
40%
4
31%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
31%
4
36%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
23
23
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
9%
3
13%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
6
26%
6
26%
31-45
4
17%
7
30%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
6
26%
1
4%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
5
24%
5
28%
1-15
3
14%
5
28%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1
Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0 Яблонец - Раннерс 2:2 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|16
|11
|1
|4
|30 - 15
|34
|2.
|Копенгаген
|16
|8
|6
|2
|31 - 12
|30
|3.
|Брондбю
|1:0
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|4.
|Ольборг
|16
|8
|4
|4
|26 - 17
|28
|5.
|Раннерс
|0:1
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|6.
|Силькеборг
|17
|5
|10
|2
|26 - 16
|25
|7.
|Орхус
|17
|5
|6
|6
|15 - 19
|21
|8.
|Виборг
|17
|4
|8
|5
|26 - 27
|20
|9.
|Оденсе
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|10.
|Нордшелланн
|17
|4
|4
|9
|20 - 31
|16
|11.
|Сённерйюск
|17
|2
|4
|11
|11 - 33
|10
|12.
|Вайле
|16
|2
|2
|12
|15 - 40
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|19 - 7
|18
|3.
|Раннерс
|0:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|4.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|5.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Копенгаген
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|7.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Нордшелланн
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|10.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|11.
|Сённерйюск
|8
|2
|2
|4
|6 - 16
|8
|12.
|Виборг
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Ольборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|4.
|Раннерс
|0:1
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Брондбю
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|10.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|8
|0
|0
|8
|5 - 25
|0