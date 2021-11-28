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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Брондбю
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Раннерс
0'
1:0
27' Гол
Уре Микаэль
44'
30
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Махсо
Андреас
4
Рустед
Сигурд
14
Менса
Кевин
25
Слимане
Анис
22
Радошевич
Йосип
19
Френнруп
Мортен
15
Риверос
Блас
11
Уре
Микаэль
24
Дивкович
Марко
1
Карлгрен
Патрик
11
Марксен
Эрик
8
Писингер
Симон
17
Лауридсен
Йеспер
7
Каллесеэ
Миккель
12
Тибблинг
Симон
30
Оново
Винсент
6
Йонсен
Лассер
Берг
19
Бундгаард
Оливер
10
Кехинде
Тосин
90
Одей
Стивен
Брондбю
3-5-2
Раннерс
3-5-2

Ход матча

27'
Уре Микаэль
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Брондбю
Раннерс

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

42 матча

54.8%
26.2%
19%
23 победы 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
40.5%
26.2%
14 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.4%
31%
16.6%
22 победы 13 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
2:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
5:2
СД
2:2
СДЛЕ
4:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
К
2:4
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
3:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1
СЛ
0:4
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:3
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уре Микаэль 11 0.65
Каппис Кристиан 3 0.18
Френнруп Мортен 2 0.12
Хедлунд Симон 1 0.06
Слимане Анис 1 0.06
Радошевич Йосип 1 0.06
Рустед Сигурд 1 0.06
Бруус Андреас 1 0.06
Менса Кевин 1 0.06
Бёркеейет Тобиас 1 0.06
Махсо Андреас 1 (1) 0.06
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Риверос Блас 0 0
Дивкович Марко 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Аль-Хаджи 6 0.35
Одей Стивен 5 0.29
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 5 (1) 0.29
Греве Матиас 1 0.06
Каллесеэ Миккель 1 0.06
Кехинде Тосин 1 0.06
Писингер Симон 1 0.06
Анкерсен Якоб 1 0.06
Эгхо Марвин 1 0.06
Марксен Эрик 0 0
Тибблинг Симон 0 0
Гравес Симон 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Клюснер Тобиас 0 0
Бундгаард Оливер 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рустед Сигурд 4 0
Бруус Андреас 4 0
Менса Кевин 3 0
Шиембе Кевин 3 0
Слимане Анис 3 0
Хедлунд Симон 2 0
Махсо Андреас 2 0
Бёркеейет Тобиас 2 0
Радошевич Йосип 1 0
Уре Микаэль 1 0
Френнруп Мортен 1 0
Каппис Кристиан 1 0
Скиппер Антон 1 0
Нильс Фредериксен 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тибблинг Симон 5 0
Писингер Симон 3 0
Каллесеэ Миккель 3 0
Камара Аль-Хаджи 3 0
Йонсен Лассер Берг 3 0
Лауридсен Йеспер 2 0
Греве Матиас 2 0
Лауэнборг Фредерик 2 0
Кехинде Тосин 2 0
Марксен Эрик 1 0
Копплин Бьорн 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Карлгрен Патрик 1 0
Эгхо Марвин 1 0
Одей Стивен 1 0
Гравес Симон 1 0
Бундгаард Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
3
23%
4
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
13%
1
14%
1-15
3
38%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
13
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
4
40%
4
31%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
31%
4
36%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

23
23
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
9%
3
13%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
6
26%
6
26%
31-45
4
17%
7
30%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
6
26%
1
4%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
5
24%
5
28%
1-15
3
14%
5
28%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
4
19%
3
17%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1
Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0 Яблонец - Раннерс 2:2 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 16 11 1 4 30 - 15 34
2. Копенгаген 16 8 6 2 31 - 12 30
3. Брондбю 1:0 17 8 6 3 25 - 20 30
4. Ольборг 16 8 4 4 26 - 17 28
5. Раннерс 0:1 17 8 4 5 23 - 19 28
6. Силькеборг 17 5 10 2 26 - 16 25
7. Орхус 17 5 6 6 15 - 19 21
8. Виборг 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 17 4 7 6 25 - 24 19
10. Нордшелланн 17 4 4 9 20 - 31 16
11. Сённерйюск 17 2 4 11 11 - 33 10
12. Вайле 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 8 6 0 2 19 - 7 18
3. Раннерс 0:1 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
5. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
6. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
10. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 8 2 2 4 6 - 16 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Ольборг 9 4 3 2 13 - 9 15
4. Раннерс 0:1 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
6. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
7. Брондбю 1:0 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
9. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
10. Орхус 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Раннерс
2.13
4.60
3.40
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Где смотреть матч Брондбю 1:0 Раннерс онлайн


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