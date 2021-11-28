Первый тайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Каллесеэ Миккель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

43' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Писингер Симон пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

42' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Брондбю

41' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Марксен Эрик и попал в каркас ворот!

39' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Брондбю

38' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Махсо Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Раннерс

35' Уре Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Френнруп Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Г О О О О Л - Уре Микаэль забивает ударом с правой ноги!

27' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Дивкович Марко пробил чуть мимо штанги!

27' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Раннерс

26' Дивкович Марко из команды Брондбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

25' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

19' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' О, нет. Из многообещающей позиции Одей Стивен из команды Раннерс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

16' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Раннерс

15' Карлгрен Патрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Каллесеэ Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Каллесеэ Миккель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

13' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Гол команды Брондбю не засчитывается

6' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

1' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Раннерс начинает с центра поля