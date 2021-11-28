Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:0
27' ГолУре Микаэль
45' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
60' Желтая карточкаРадошевич Йосип
84' Желтая карточкаКехинде Тосин
90' Желтая карточкаПисингер Симон
90' Желтая карточкаПавлович Андрия
14
Менса
Кевин
25
Слимане
Анис
15
Риверос
Блас
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
1:0
45'
60'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 12
-
4 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Брондбю
Раннерс
28 матчей
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
42 матча
54.8%
26.2%
19%
23 победы 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
40.5%
26.2%
14 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
52.4%
31%
16.6%
22 победы 13 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уре Микаэль
|11
|0.65
|Каппис Кристиан
|3
|0.18
|Френнруп Мортен
|2
|0.12
|Хедлунд Симон
|1
|0.06
|Слимане Анис
|1
|0.06
|Радошевич Йосип
|1
|0.06
|Рустед Сигурд
|1
|0.06
|Бруус Андреас
|1
|0.06
|Менса Кевин
|1
|0.06
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0.06
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.06
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Дивкович Марко
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Аль-Хаджи
|6
|0.35
|Одей Стивен
|5
|0.29
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|5 (1)
|0.29
|Греве Матиас
|1
|0.06
|Каллесеэ Миккель
|1
|0.06
|Кехинде Тосин
|1
|0.06
|Писингер Симон
|1
|0.06
|Анкерсен Якоб
|1
|0.06
|Эгхо Марвин
|1
|0.06
|Марксен Эрик
|0
|0
|Тибблинг Симон
|0
|0
|Гравес Симон
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
|Клюснер Тобиас
|0
|0
|Бундгаард Оливер
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рустед Сигурд
|4
|0
|Бруус Андреас
|4
|0
|Менса Кевин
|3
|0
|Шиембе Кевин
|3
|0
|Слимане Анис
|3
|0
|Хедлунд Симон
|2
|0
|Радошевич Йосип
|2
|0
|Махсо Андреас
|2
|0
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0
|Павлович Андрия
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Френнруп Мортен
|1
|0
|Каппис Кристиан
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Нильс Фредериксен
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тибблинг Симон
|5
|0
|Писингер Симон
|4
|0
|Каллесеэ Миккель
|4
|0
|Камара Аль-Хаджи
|3
|0
|Йонсен Лассер Берг
|3
|0
|Кехинде Тосин
|3
|0
|Лауридсен Йеспер
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Лауэнборг Фредерик
|2
|0
|Марксен Эрик
|1
|0
|Копплин Бьорн
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Карлгрен Патрик
|1
|0
|Эгхо Марвин
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Гравес Симон
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
3
30%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
4
40%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
13
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
4
40%
4
31%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
4
31%
4
36%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
24
23
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
8%
3
13%
1-15
5
21%
5
22%
16-30
6
25%
6
26%
31-45
4
17%
7
30%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
6
25%
1
4%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 4
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
5
24%
5
26%
1-15
3
14%
6
32%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Лион 1:3 Митьюлланд - Брондбю 1:2 Брондбю - Оденсе 2:1 Брондбю - Глазго Рейнджерс 1:1
Виборг - Брондбю 0:1 Ольборг Фрея - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:1 Глазго Рейнджерс - Брондбю 2:0 Брондбю - Вайле 3:2 Раннерс - Брондбю 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Аллерёд - Брондбю 1:8 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Брондбю - Спарта Прага 0:0 Брондбю - Силькеборг 1:1 Брондбю - Митьюлланд 2:0 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Раннерс - Вайле 4:1 Ольборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Яблонец 2:2
Раннерс - Митьюлланд 1:3 Мидделфарт - Раннерс 0:4 Раннерс - Орхус 1:0 Яблонец - Раннерс 2:2 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Брондбю 1:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 Митьюлланд - Раннерс 1:0 Фремад Амагер - Раннерс 2:3 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Силькеборг - Раннерс 2:1 Галатасарай - Раннерс 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Раннерс - Галатасарай 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|16
|11
|1
|4
|30 - 15
|34
|2.
|Копенгаген
|1:0
|17
|9
|6
|2
|32 - 12
|33
|3.
|Брондбю
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|4.
|Ольборг
|0:1
|17
|8
|4
|5
|26 - 18
|28
|5.
|Раннерс
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|6.
|Силькеборг
|17
|5
|10
|2
|26 - 16
|25
|7.
|Орхус
|17
|5
|6
|6
|15 - 19
|21
|8.
|Виборг
|17
|4
|8
|5
|26 - 27
|20
|9.
|Оденсе
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|10.
|Нордшелланн
|17
|4
|4
|9
|20 - 31
|16
|11.
|Сённерйюск
|17
|2
|4
|11
|11 - 33
|10
|12.
|Вайле
|16
|2
|2
|12
|15 - 40
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|19 - 7
|18
|3.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|4.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|5.
|Копенгаген
|1:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|6.
|Ольборг
|0:1
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|7.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Нордшелланн
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|10.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|11.
|Сённерйюск
|8
|2
|2
|4
|6 - 16
|8
|12.
|Виборг
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|9
|6
|2
|1
|19 - 5
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Ольборг
|0:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|4.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Брондбю
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|10.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|8
|0
|0
|8
|5 - 25
|0