Второй тайм

99' Обе команды могли выиграть сегодня, но Брондбю вырывает победу

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

99' Кехинде Тосин нанес удар, мяч был парирован, но Мэдс Хермансен не удержал его в руках.

98' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Хаммерсхёй-Мистрати Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

98' Павлович Андрия совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

97' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Оливер Бундгар Кристенсен мяч отрикошетил от ворот

95' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Писингер Симон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

93' Писингер Симон из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

92' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

90' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

90' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

89' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

88' Отличные скиллы показывает Хедлунд Симон , обводя своих соперников

88' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Кехинде Тосин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Одей Стивен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

83' Хедлунд Симон из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Махсо Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Сегодняшная посещаемость составляет 15437 болельщиков

78' Писингер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

73' Матч возобновлен

73' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

73' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

71' Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

70' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Матч возобновлен

66' Хермансен Мадс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

64' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Раннерс

62' Слимане Анис не смог попасть в створ ударом издали

61' Камара Аль-Хаджи нанес удар головой, но Мэдс Хермансен спокойно отбил мяч.

61' Хермансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Хорошую попытку сделал Слимане Анис . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Френнруп Мортен нанес удар, мяч был парирован, но Патрик Карлгрен не удержал его в руках.

57' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Риверос Блас получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Ох, нехорошо это выглядит. Марксен Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Риверос Блас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Марксен Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Раннерс

53' Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Отличные скиллы показывает Слимане Анис , обводя своих соперников

52' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Хорошую попытку сделал Слимане Анис . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Френнруп Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Йонсен Лассер Берг выносит мяч и сбавляет давление на ворота