Второй тайм начался

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Оденсе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Оденсе

44' Отличный пас сделал Вилладсен Оливер из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

44' Удар от ворот произведет Норшеланн

44' Мадс Фрокьяер-Йенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Удар от ворот произведет Норшеланн

43' Джейбали Иссам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

41' Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

40' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

39' Андерсен Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

38' Джейбали Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн подал угловой слева.

35' Сабби Эммануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Джейбали Иссам имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

35' Хорошую попытку сделал Мадс Фрокьяер-Йенсен . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Удар от ворот произведет Норшеланн

33' Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе

32' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Emmanuel Ogura выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Emmanuel Ogura предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Должен был быть гол! Кадри Башким имел отличный шанс, но Emmanuel Ogura не дал голу состоятся!

29' Даниэль Свенссон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Сабби Эммануэль

28' Норшеланн пытается что-то создать.

27' Удар от ворот произведет Норшеланн

27' Томасен Йенс не смог попасть в створ ударом издали

26' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн подал угловой слева.

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

25' Ох, нехорошо это выглядит. Джейбали Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе

23' Отличные скиллы показывает Кадри Башким , обводя своих соперников

22' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

20' Г О О О О Л - Джейбали Иссам забивает с правой ноги!

19' Кадри Башким имел все шансы забить, но Emmanuel Ogura сделал отличный сейв!

19' Хорошую попытку сделал Андреас Шельдеруп . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

18' Андерсен Магнус II хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

17' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Норшеланн

16' Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Отличные скиллы показывает Джейбали Иссам , обводя своих соперников

14' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Норшеланн

13' Сабби Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Оденсе

11' ШАНС! Антман Оливер нанес удар с лета, но не попал по воротам!

11' Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

10' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

8' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...

7' Саймон Адингра нанес удар, мяч был парирован, но Ханс Кристиан Бернат не удержал его в руках.

7' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

6' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Плохо сыграл Микельсон Николас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

5' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

5' Удар от ворот произведет Оденсе

4' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Саймон Адингра из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

3' Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе

3' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.

1' Андерсен Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Норшеланн начинает с центра поля