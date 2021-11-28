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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Оденсе
1:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Нордшелланн
0'
1:0
20' Гол
Джейбали Иссам
29' Желтая карточка
Свенссон Даниэль
35' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
56'
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
3
Андерсен
Александр
16
Шельвик
Йорген
19
Трандарсон
Арон-Элис
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
8
Кадри
Башким
16
Emmanuel
Ogura
2
Тюкосен
Мадс
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
23
Вилладсен
Оливер
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
27
Свенссон
Даниэль
7
Andreas
Schjelderup
17
Саймон
Адингра
22
Антман
Оливер
Оденсе
4-2-3-1
Нордшелланн
3-4-1-2

Ход матча

20'
Джейбали Иссам
(Мадс Фрокьяер-Йенсен)
1:0
29'
 
Свенссон Даниэль
35'
Сабби Эммануэль
 
46'
 
Jonas Jensen-Abbew
Тюкосен Мадс
56'
 
Lasso Coulibaly
Хансен Киан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Оденсе
Нордшелланн

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
34.6%
3.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
18 побед 10 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

40 матчей

55%
17.5%
27.5%
22 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

45%
40%
15%
18 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:4
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
3:1
СД
2:0
СДЧГ
2:2
СДЧГ
2:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:5
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
4:1
СД
3:0
СД
1:1
СД
0:0
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:4
К
2:3
СЛ
0:1
ТМС
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
1:4
СЛ
3:1
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 0.29
Джейбали Иссам 4 (1) 0.24
Сабби Эммануэль 2 0.12
Шельвик Йорген 2 0.12
Лидер Март 2 0.12
Томасен Йенс 2 0.12
Фенгер Макс 2 0.12
Кадри Башким 1 0.06
Опондо Мозес 1 0.06
Андерсен Александр 1 0.06
Клеве Троэльс 1 0.06
Jakob Martinsen 1 0.06
Тверсков Йеппе 0 0
Трандарсон Арон-Элис 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 5 0.29
Вилладсен Оливер 4 0.24
Антман Оливер 3 (1) 0.18
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.18
Фресе Мартин 1 0.06
Хансен Киан 1 0.06
Тюкосен Мадс 1 0.06
Диоманде Мохаммед 1 0.06
Adamo Nagalo 1 0.06
Lasso Coulibaly 0 0
Воледзи Максвелл 0 0
Leo Walta 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабби Эммануэль 5 0
Джейбали Иссам 3 1
Трандарсон Арон-Элис 3 0
Томасен Йенс 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Ларсен Каспер 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Окосун Айо 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Тюкосен Мадс 3 0
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Фресе Мартин 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Саймон Адингра 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Садик Ибраим 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бредаль Андреас 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Emmanuel Ogura 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
21%
2
20%
1-15
3
21%
4
40%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
5
36%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
3
27%
2
14%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
3
21%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
4
44%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
3
23%
4
31%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Забито

23
22
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
7
30%
6
27%
1-15
3
13%
6
27%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
7
30%
3
14%
76-90

Пропущено

24
27
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
5
21%
5
19%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
4
17%
4
15%
31-45
3
13%
7
26%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
5
21%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4
Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2
Нордшелланн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2
Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 16 11 1 4 30 - 15 34
2. Копенгаген 16 8 6 2 31 - 12 30
3. Ольборг 16 8 4 4 26 - 17 28
4. Раннерс 16 8 4 4 23 - 18 28
5. Брондбю 16 7 6 3 24 - 20 27
6. Силькеборг 17 5 10 2 26 - 16 25
7. Орхус 17 5 6 6 15 - 19 21
8. Виборг 1:1 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 1:0 17 4 7 6 24 - 24 19
10. Нордшелланн 0:1 17 4 4 9 20 - 30 16
11. Сённерйюск 1:1 17 2 4 11 11 - 33 10
12. Вайле 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 8 6 0 2 19 - 7 18
2. Брондбю 8 5 2 1 13 - 8 17
3. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
5. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
6. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Оденсе 1:0 9 3 3 3 15 - 11 12
9. Нордшелланн 0:1 8 2 3 3 11 - 14 9
10. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 1:1 8 2 2 4 6 - 16 8
12. Виборг 1:1 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Ольборг 9 4 3 2 13 - 9 15
4. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
5. Виборг 1:1 8 3 4 1 16 - 14 13
6. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
7. Брондбю 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Нордшелланн 0:1 9 2 1 6 9 - 16 7
9. Оденсе 1:0 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Орхус 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Сённерйюск 1:1 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Оденсе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Контроль мяча: Оденсе: 40%, Норшеланн: 60%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 44'
    Отличный пас сделал Вилладсен Оливер из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 44'
    Мадс Фрокьяер-Йенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 43'
    Джейбали Иссам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 43'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 42'
    Контроль мяча: Оденсе: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 41'
    Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 40'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    39'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Джейбали Иссам.
  • Угловой
    39'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 39'
    Андерсен Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Сабби Эммануэль из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Даниэль Свенссон
  • 38'
    Джейбали Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • Офсайд
    37'
    Кадри Башким из команды Оденсе в офсайде
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Микельсон Николас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Даниэль Свенссон
  • 36'
    Контроль мяча: Оденсе: 41%, Норшеланн: 59%.
  • Желтая карточка
    35'
    Сабби Эммануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Сабби Эммануэль из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
  • 35'
    Джейбали Иссам имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 35'
    Кадри Башким из команды Оденсе делает пас партнеру.
  • 35'
    Хорошую попытку сделал Мадс Фрокьяер-Йенсен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 35'
    Кадри Башким из команды Оденсе делает пас партнеру.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 34'
    Микельсон Николас из команды Оденсе делает неудачный навес.
  • 33'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    33'
    Шельвик Йорген из команды Оденсе подал угловой справа.
  • 32'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Emmanuel Ogura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Микельсон Николас из команды Оденсе подал угловой слева.
  • 31'
    Контроль мяча: Оденсе: 38%, Норшеланн: 62%.
  • 31'
    Emmanuel Ogura предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    31'
    Шельвик Йорген из команды Оденсе подал угловой справа.
  • 31'
    Должен был быть гол! Кадри Башким имел отличный шанс, но Emmanuel Ogura не дал голу состоятся!
  • 30'
    Сабби Эммануэль из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Оденсе контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    29'
    Даниэль Свенссон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Сабби Эммануэль
  • 28'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 27'
    Томасен Йенс не смог попасть в створ ударом издали
  • 26'
    Контроль мяча: Оденсе: 33%, Норшеланн: 67%.
  • 26'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    25'
    Джейбали Иссам возвращается на поле.
  • 25'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Травма, повреждение
    25'
    Ох, нехорошо это выглядит. Джейбали Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 24'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 23'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Отличные скиллы показывает Кадри Башким, обводя своих соперников
  • 22'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Мадс Фрокьяер-Йенсен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Джейбали Иссам забивает с правой ноги!
  • 20'
    Контроль мяча: Оденсе: 37%, Норшеланн: 63%.
  • 20'
    Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
  • 19'
    Кадри Башким имел все шансы забить, но Emmanuel Ogura сделал отличный сейв!
  • 19'
    Сабби Эммануэль из команды Оденсе делает пас партнеру.
  • 19'
    Хорошую попытку сделал Андреас Шельдеруп. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Угловой
    19'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 18'
    Андерсен Магнус II хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 17'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 17'
    Шанс! Сабби Эммануэль из команды Оденсе пробил головой, но мимо
  • Угловой
    16'
    Микельсон Николас из команды Оденсе подал угловой слева.
  • 16'
    Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Отличные скиллы показывает Джейбали Иссам, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
  • 14'
    Контроль мяча: Оденсе: 38%, Норшеланн: 62%.
  • 14'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Контроль мяча: Оденсе: 32%, Норшеланн: 68%.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 13'
    Сабби Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 13'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 11'
    ШАНС! Антман Оливер нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 11'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Микельсон Николас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Андерсен Магнус II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Трандарсон Арон-Элис из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 8'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 7'
    Саймон Адингра нанес удар, мяч был парирован, но Ханс Кристиан Бернат не удержал его в руках.
  • 7'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 6'
    Контроль мяча: Оденсе: 45%, Норшеланн: 55%.
  • 6'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Андерсен Магнус II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Плохо сыграл Микельсон Николас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 5'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 5'
    Адамо Нагало делает длинную передачу вперед
  • 4'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 3'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Микельсон Николас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Сабби Эммануэль из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Даниэль Свенссон
  • 2'
    Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    1'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 1'
    Андерсен Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Нордшелланн
2.02
4.48
9.00
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Где смотреть матч Оденсе 1:0 Нордшелланн онлайн


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