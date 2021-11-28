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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Оденсе
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 5258
Нордшелланн
0'
1:0
20' Гол
Джейбали Иссам
29' Желтая карточка
Свенссон Даниэль
35' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
57' Желтая карточка
Саймон Адингра
2:0
89' Гол
Фенгер Макс
90'+5
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
3
Андерсен
Александр
16
Шельвик
Йорген
19
Трандарсон
Арон-Элис
14
Томасен
Йенс
11
Сабби
Эммануэль
7
Джейбали
Иссам
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
8
Кадри
Башким
16
Emmanuel
Ogura
2
Тюкосен
Мадс
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
23
Вилладсен
Оливер
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
27
Свенссон
Даниэль
7
Andreas
Schjelderup
17
Саймон
Адингра
22
Антман
Оливер
Оденсе
4-2-3-1
Нордшелланн
3-4-1-2

Ход матча

20'
Джейбали Иссам
(Мадс Фрокьяер-Йенсен)
1:0
29'
 
Свенссон Даниэль
35'
Сабби Эммануэль
 
46'
 
Jonas Jensen-Abbew
Тюкосен Мадс
56'
 
Lasso Coulibaly
Хансен Киан
57'
 
Саймон Адингра
68'
 
Leo Walta
Андерсен Магнус
70'
Клеве Троэльс
Сабби Эммануэль
 
70'
Фенгер Макс
Кадри Башким
 
81'
Эстрём Робин
Мадс Фрокьяер-Йенсен
 
81'
Опондо Мозес
Микельсон Николас
 
82'
 
Фрэнсис Абу
Andreas Schjelderup
82'
 
Фресе Мартин
Свенссон Даниэль
89'
Фенгер Макс
(Джейбали Иссам)
2:0
90'
Jakob Martinsen
Джейбали Иссам
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Оденсе
Нордшелланн

26 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
34.6%
3.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
18 побед 10 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

40 матчей

55%
17.5%
27.5%
22 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

45%
40%
15%
18 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

К
1:4
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
3:1
СД
2:0
СДЧГ
2:2
СДЧГ
2:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:5
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
4:1
СД
3:0
СД
1:1
СД
0:0
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:4
К
2:3
СЛ
0:1
ТМС
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
1:4
СЛ
3:1
СЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 0.29
Джейбали Иссам 4 (1) 0.24
Фенгер Макс 3 0.18
Сабби Эммануэль 2 0.12
Шельвик Йорген 2 0.12
Лидер Март 2 0.12
Томасен Йенс 2 0.12
Кадри Башким 1 0.06
Опондо Мозес 1 0.06
Андерсен Александр 1 0.06
Клеве Троэльс 1 0.06
Jakob Martinsen 1 0.06
Тверсков Йеппе 0 0
Трандарсон Арон-Элис 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 5 0.29
Вилладсен Оливер 4 0.24
Антман Оливер 3 (1) 0.18
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.18
Фресе Мартин 1 0.06
Хансен Киан 1 0.06
Тюкосен Мадс 1 0.06
Диоманде Мохаммед 1 0.06
Adamo Nagalo 1 0.06
Lasso Coulibaly 0 0
Воледзи Максвелл 0 0
Leo Walta 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабби Эммануэль 5 0
Джейбали Иссам 3 1
Трандарсон Арон-Элис 3 0
Томасен Йенс 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Ларсен Каспер 2 0
Кадри Башким 1 0
Андерсен Александр 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Клеве Троэльс 1 0
Микельсон Николас 1 0
Бернат Ханс Кристиан 1 0
Окосун Айо 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Тюкосен Мадс 3 0
Саймон Адингра 3 0
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Фресе Мартин 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Садик Ибраим 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бредаль Андреас 1 0
Andreas Schjelderup 1 0
Emmanuel Ogura 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
19%
2
20%
1-15
4
25%
4
40%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
31%
1
10%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
5
31%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
44%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
3
23%
4
31%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Забито

25
22
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
7
28%
6
27%
1-15
4
16%
6
27%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
8
32%
3
14%
76-90

Пропущено

24
29
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
5
21%
5
17%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
3
13%
7
24%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
5
21%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4
Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2
Нордшелланн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2
Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 16 11 1 4 30 - 15 34
2. Копенгаген 16 8 6 2 31 - 12 30
3. Брондбю 1:0 17 8 6 3 25 - 20 30
4. Ольборг 16 8 4 4 26 - 17 28
5. Раннерс 0:1 17 8 4 5 23 - 19 28
6. Силькеборг 17 5 10 2 26 - 16 25
7. Орхус 17 5 6 6 15 - 19 21
8. Виборг 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 17 4 7 6 25 - 24 19
10. Нордшелланн 17 4 4 9 20 - 31 16
11. Сённерйюск 17 2 4 11 11 - 33 10
12. Вайле 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 8 6 0 2 19 - 7 18
3. Раннерс 0:1 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
5. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
6. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
10. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 8 2 2 4 6 - 16 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Ольборг 9 4 3 2 13 - 9 15
4. Раннерс 0:1 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
6. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
7. Брондбю 1:0 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
9. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
10. Орхус 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Оденсе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Кадри Башким нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Контроль мяча: Оденсе: 40%, Норшеланн: 60%.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 44'
    Отличный пас сделал Вилладсен Оливер из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 44'
    Мадс Фрокьяер-Йенсен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 43'
    Джейбали Иссам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 43'
    Джейбали Иссам из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 42'
    Контроль мяча: Оденсе: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 41'
    Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Тюкосен Мадс из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 40'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    39'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Джейбали Иссам.
  • Угловой
    39'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 39'
    Андерсен Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Сабби Эммануэль из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Даниэль Свенссон
  • 38'
    Джейбали Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    38'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • Офсайд
    37'
    Кадри Башким из команды Оденсе в офсайде
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Микельсон Николас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Даниэль Свенссон
  • 36'
    Контроль мяча: Оденсе: 41%, Норшеланн: 59%.
  • Желтая карточка
    35'
    Сабби Эммануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    35'
    Судья сигнализирует, что Сабби Эммануэль из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Хансен Киан
  • 35'
    Джейбали Иссам имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
  • 35'
    Кадри Башким из команды Оденсе делает пас партнеру.
  • 35'
    Хорошую попытку сделал Мадс Фрокьяер-Йенсен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 35'
    Кадри Башким из команды Оденсе делает пас партнеру.
  • 34'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 34'
    Микельсон Николас из команды Оденсе делает неудачный навес.
  • 33'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    33'
    Шельвик Йорген из команды Оденсе подал угловой справа.
  • 32'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Emmanuel Ogura выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Микельсон Николас из команды Оденсе подал угловой слева.
  • 31'
    Контроль мяча: Оденсе: 38%, Норшеланн: 62%.
  • 31'
    Emmanuel Ogura предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    31'
    Шельвик Йорген из команды Оденсе подал угловой справа.
  • 31'
    Должен был быть гол! Кадри Башким имел отличный шанс, но Emmanuel Ogura не дал голу состоятся!
  • 30'
    Сабби Эммануэль из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Оденсе контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    29'
    Даниэль Свенссон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Даниэль Свенссон из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Сабби Эммануэль
  • 29'
    Антман Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 27'
    Томасен Йенс не смог попасть в створ ударом издали
  • 26'
    Контроль мяча: Оденсе: 33%, Норшеланн: 67%.
  • 26'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    25'
    Джейбали Иссам возвращается на поле.
  • 25'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Травма, повреждение
    25'
    Ох, нехорошо это выглядит. Джейбали Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 24'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 23'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Отличные скиллы показывает Кадри Башким, обводя своих соперников
  • 22'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Мадс Фрокьяер-Йенсен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Джейбали Иссам забивает с правой ноги!
  • 20'
    Контроль мяча: Оденсе: 37%, Норшеланн: 63%.
  • 20'
    Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
  • 19'
    Кадри Башким имел все шансы забить, но Emmanuel Ogura сделал отличный сейв!
  • 19'
    Сабби Эммануэль из команды Оденсе делает пас партнеру.
  • 19'
    Хорошую попытку сделал Андреас Шельдеруп. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Угловой
    19'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
  • 18'
    Андерсен Магнус II хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 17'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 17'
    Шанс! Сабби Эммануэль из команды Оденсе пробил головой, но мимо
  • Угловой
    16'
    Микельсон Николас из команды Оденсе подал угловой слева.
  • 16'
    Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Отличные скиллы показывает Джейбали Иссам, обводя своих соперников
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
  • 14'
    Контроль мяча: Оденсе: 38%, Норшеланн: 62%.
  • 14'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Контроль мяча: Оденсе: 32%, Норшеланн: 68%.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 13'
    Сабби Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 13'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 11'
    ШАНС! Антман Оливер нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 11'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Микельсон Николас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Андерсен Магнус II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Андерсен Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Трандарсон Арон-Элис из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 8'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
  • 7'
    Саймон Адингра нанес удар, мяч был парирован, но Ханс Кристиан Бернат не удержал его в руках.
  • 7'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 6'
    Контроль мяча: Оденсе: 45%, Норшеланн: 55%.
  • 6'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Андерсен Магнус II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Плохо сыграл Микельсон Николас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 5'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 5'
    Адамо Нагало делает длинную передачу вперед
  • 4'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 3'
    Emmanuel Ogura взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Микельсон Николас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Сабби Эммануэль из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Даниэль Свенссон
  • 2'
    Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    1'
    Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.
  • 1'
    Андерсен Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Норшеланн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Оденсе 2:0 Нордшелланн онлайн


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