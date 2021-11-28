Дания: Суперлига Дании 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park Зрители: 5258
1:0
20' ГолДжейбали Иссам
29' Желтая карточкаСвенссон Даниэль
35' Желтая карточкаСабби Эммануэль
57' Желтая карточкаСаймон Адингра
2:0
89' ГолФенгер Макс
14
Томасен
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
-
15 Фенгер МаксНападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
-
-
33 Leo Walta
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
20'
29'
35'
57'
89'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 8
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Оденсе
Нордшелланн
26 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
22 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
34.6%
3.9%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
18 побед 10 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
40 матчей
55%
17.5%
27.5%
22 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
16 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
45%
40%
15%
18 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|5
|0.29
|Джейбали Иссам
|4 (1)
|0.24
|Фенгер Макс
|3
|0.18
|Сабби Эммануэль
|2
|0.12
|Шельвик Йорген
|2
|0.12
|Лидер Март
|2
|0.12
|Томасен Йенс
|2
|0.12
|Кадри Башким
|1
|0.06
|Опондо Мозес
|1
|0.06
|Андерсен Александр
|1
|0.06
|Клеве Троэльс
|1
|0.06
|Jakob Martinsen
|1
|0.06
|Тверсков Йеппе
|0
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|5
|0.29
|Вилладсен Оливер
|4
|0.24
|Антман Оливер
|3 (1)
|0.18
|Andreas Schjelderup
|3 (2)
|0.18
|Фресе Мартин
|1
|0.06
|Хансен Киан
|1
|0.06
|Тюкосен Мадс
|1
|0.06
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.06
|Adamo Nagalo
|1
|0.06
|Lasso Coulibaly
|0
|0
|Воледзи Максвелл
|0
|0
|Leo Walta
|0
|0
Карточки
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабби Эммануэль
|5
|0
|Джейбали Иссам
|3
|1
|Трандарсон Арон-Элис
|3
|0
|Томасен Йенс
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Ларсен Каспер
|2
|0
|Кадри Башким
|1
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Клеве Троэльс
|1
|0
|Микельсон Николас
|1
|0
|Бернат Ханс Кристиан
|1
|0
|Окосун Айо
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|1
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Саймон Адингра
|3
|0
|Lasso Coulibaly
|3
|0
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|Фресе Мартин
|2
|0
|Воледзи Максвелл
|2
|0
|Ннамани Эмека
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|Бредаль Андреас
|1
|0
|Andreas Schjelderup
|1
|0
|Emmanuel Ogura
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
10
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
19%
2
20%
1-15
4
25%
4
40%
16-30
1
6%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
31%
1
10%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
5
31%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
2
18%
4
25%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
44%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
1
8%
5
38%
46-60
3
23%
4
31%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Забито
25
22
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
7
28%
6
27%
1-15
4
16%
6
27%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
8
32%
3
14%
76-90
Пропущено
24
29
12 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
5
21%
5
17%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
3
13%
7
24%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
5
21%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Оденсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Оденсе - Виборг 2:3 Брондбю - Оденсе 2:1 Оденсе - Орхус 0:0 Нордшелланн - Оденсе 1:4
Силькеборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Оденсе - Вайле 6:0 Виборг - Оденсе 1:1 Хельсингёр - Оденсе 0:3 Ольборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Роскильде КФУМ - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 2:2 Оденсе - Брондбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Оденсе - Копенгаген 0:2 Раннерс - Оденсе 1:1 Митьюлланд - Оденсе 1:2 Санкт-Паули - Оденсе 2:2
Нордшелланн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2
Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Вайле 3:1 Брондбю - Нордшелланн 0:1 Нордшелланн - Оденсе 3:1 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Орхус 0:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Витесс - Нордшелланн 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|16
|11
|1
|4
|30 - 15
|34
|2.
|Копенгаген
|16
|8
|6
|2
|31 - 12
|30
|3.
|Брондбю
|1:0
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|4.
|Ольборг
|16
|8
|4
|4
|26 - 17
|28
|5.
|Раннерс
|0:1
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|6.
|Силькеборг
|17
|5
|10
|2
|26 - 16
|25
|7.
|Орхус
|17
|5
|6
|6
|15 - 19
|21
|8.
|Виборг
|17
|4
|8
|5
|26 - 27
|20
|9.
|Оденсе
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|10.
|Нордшелланн
|17
|4
|4
|9
|20 - 31
|16
|11.
|Сённерйюск
|17
|2
|4
|11
|11 - 33
|10
|12.
|Вайле
|16
|2
|2
|12
|15 - 40
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|19 - 7
|18
|3.
|Раннерс
|0:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|4.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|5.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Копенгаген
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|7.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Нордшелланн
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|10.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|11.
|Сённерйюск
|8
|2
|2
|4
|6 - 16
|8
|12.
|Виборг
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Ольборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|4.
|Раннерс
|0:1
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Брондбю
|1:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|10.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|8
|0
|0
|8
|5 - 25
|0