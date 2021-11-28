Первый тайм

14' Удар от ворот произведет Копенгаген

14' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Уильям Бовинг нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

9' Хёйхольт Мальте из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Удар от ворот произведет Копенгаген

8' Андреасен Лука из команды Ольборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

8' Уильям Бовинг наказан за толчок Росс Матиас

7' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Ольборг

7' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Ольборг

3' Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

2' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хорошую попытку сделал Roony Bardghji . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Копенгаген начинает с центра поля