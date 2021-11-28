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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Копенгаген
0'
0:1
15' Гол
Лерагер Лукас
16'
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
9
Макарич
Милан
18
Андреасен
Лука
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
5
Хочолава
Давид
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
6
Стаге
Йенс
40
Roony
Bardghji
16
Биэл
Пеп
24
Бовинг
Виллиам
23
Винд
Жонас
Ольборг
3-4-1-2
Копенгаген
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Лерагер Лукас
(Анкерсен Петер)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Ольборг
Копенгаген

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
56.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед

45 матчей

24.4%
20%
55.6%
11 побед 9 ничьих 25 побед

Первый тайм

26.7%
37.8%
35.5%
12 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

17.8%
37.8%
44.4%
8 побед 17 ничьих 20 побед

История матчей

СД
2:2
СД
2:3
СД
1:2
СДЧГ
0:1
СД
2:0
К
2:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
0:2
СД
6:2
СД
4:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:0
К
4:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:2
К
1:0
СЛ
3:0
СЛ
3:1
СЛ
3:0
СЛ
4:0
ТМС
0:1
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фоссум Ивер 6 (1) 0.35
Андреасен Лука 6 0.35
Макарич Милан 4 0.24
Куск Каспер 3 0.18
Теландер Расмус 2 0.12
Феррейра Педру 2 0.12
Росс Матиас 1 0.06
Прица Тим 1 0.06
Хагельскьер Андерс 1 0.06
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0
Anosike Ementa 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 7 0.41
Винд Жонас 6 (1) 0.35
Стаге Йенс 5 0.29
Дикс Кевин 2 0.12
Лерагер Лукас 2 0.12
Дарами Мохаммед 2 0.12
Бовинг Виллиам 1 0.06
Зека Карлос 1 0.06
Хочолава Давид 1 0.06
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.06
Вильчек Камиль 1 0.06
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.06
Кристансен Виктор 0 0
Фальк Расмус 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 6 1
Альманн Якоб 4 0
Теландер Расмус 4 0
Кристенсен Магнус 4 0
Росс Матиас 3 0
Хёйхольт Мальте 3 0
Паллесен Кристоффер 2 0
Frederik Boersting 2 0
Ринне Якоб 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 7 0
Бойлесен Николай 4 1
Зека Карлос 4 0
Лерагер Лукас 4 0
Стаге Йенс 3 0
Винд Жонас 3 0
Дикс Кевин 2 0
Биэл Пеп 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Фальк Расмус 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Грабара Камил 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Кристансен Виктор 1 0
Джесс Торуп 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
23%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
4
31%
5
29%
29%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
15%
2
12%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
4
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
5
38%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

26
31
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
3
12%
3
10%
1-15
2
8%
6
19%
16-30
8
31%
4
13%
31-45
6
23%
7
23%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
4
15%
5
16%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
4
24%
6
50%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1
Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2
Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 16 11 1 4 30 - 15 34
2. Копенгаген 1:0 17 9 6 2 32 - 12 33
3. Брондбю 17 8 6 3 25 - 20 30
4. Ольборг 0:1 17 8 4 5 26 - 18 28
5. Раннерс 17 8 4 5 23 - 19 28
6. Силькеборг 17 5 10 2 26 - 16 25
7. Орхус 17 5 6 6 15 - 19 21
8. Виборг 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 17 4 7 6 25 - 24 19
10. Нордшелланн 17 4 4 9 20 - 31 16
11. Сённерйюск 17 2 4 11 11 - 33 10
12. Вайле 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 8 6 0 2 19 - 7 18
3. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
5. Копенгаген 1:0 8 3 4 1 13 - 7 13
6. Ольборг 0:1 8 4 1 3 13 - 9 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
10. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 8 2 2 4 6 - 16 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 1:0 9 6 2 1 19 - 5 20
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Ольборг 0:1 9 4 3 2 13 - 9 15
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
6. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
7. Брондбю 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
9. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
10. Орхус 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Копенгаген
3.00
3.36
2.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ольборг 0:1 Копенгаген онлайн


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