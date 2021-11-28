Дания: Суперлига Дании 2021-2022
0:1
Первый тайм: 16'
Стадион: Aalborg Portland Park
0:1
15' ГолЛерагер Лукас
17
Куск
Каспер
16
Биэл
Пеп
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
30 Эррайс РуфоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Прица ТимНападающий
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
15'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
История личных встреч
Ольборг
Копенгаген
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
56.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
45 матчей
24.4%
20%
55.6%
11 побед 9 ничьих 25 побед
Первый тайм
26.7%
37.8%
35.5%
12 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
17.8%
37.8%
44.4%
8 побед 17 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фоссум Ивер
|6 (1)
|0.35
|Андреасен Лука
|6
|0.35
|Макарич Милан
|4
|0.24
|Куск Каспер
|3
|0.18
|Теландер Расмус
|2
|0.12
|Феррейра Педру
|2
|0.12
|Росс Матиас
|1
|0.06
|Прица Тим
|1
|0.06
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.06
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
|Anosike Ementa
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|7
|0.41
|Винд Жонас
|6 (1)
|0.35
|Стаге Йенс
|5
|0.29
|Дикс Кевин
|2
|0.12
|Лерагер Лукас
|2
|0.12
|Дарами Мохаммед
|2
|0.12
|Бовинг Виллиам
|1
|0.06
|Зека Карлос
|1
|0.06
|Хочолава Давид
|1
|0.06
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.06
|Вильчек Камиль
|1
|0.06
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.06
|Кристансен Виктор
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|6
|1
|Альманн Якоб
|4
|0
|Теландер Расмус
|4
|0
|Кристенсен Магнус
|4
|0
|Росс Матиас
|3
|0
|Хёйхольт Мальте
|3
|0
|Паллесен Кристоффер
|2
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Ринне Якоб
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|7
|0
|Бойлесен Николай
|4
|1
|Зека Карлос
|4
|0
|Лерагер Лукас
|4
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Винд Жонас
|3
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Грабара Камил
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Кристансен Виктор
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
23%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
4
31%
5
29%
29%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
15%
2
12%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
4
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
5
38%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
26
31
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
3
12%
3
10%
1-15
2
8%
6
19%
16-30
8
31%
4
13%
31-45
6
23%
7
23%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
4
15%
5
16%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
4
24%
2
17%
31-45
4
24%
6
50%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1
Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2
Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|16
|11
|1
|4
|30 - 15
|34
|2.
|Копенгаген
|1:0
|17
|9
|6
|2
|32 - 12
|33
|3.
|Брондбю
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|4.
|Ольборг
|0:1
|17
|8
|4
|5
|26 - 18
|28
|5.
|Раннерс
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|6.
|Силькеборг
|17
|5
|10
|2
|26 - 16
|25
|7.
|Орхус
|17
|5
|6
|6
|15 - 19
|21
|8.
|Виборг
|17
|4
|8
|5
|26 - 27
|20
|9.
|Оденсе
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|10.
|Нордшелланн
|17
|4
|4
|9
|20 - 31
|16
|11.
|Сённерйюск
|17
|2
|4
|11
|11 - 33
|10
|12.
|Вайле
|16
|2
|2
|12
|15 - 40
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|19 - 7
|18
|3.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|4.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|5.
|Копенгаген
|1:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|6.
|Ольборг
|0:1
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|7.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Нордшелланн
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|10.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|11.
|Сённерйюск
|8
|2
|2
|4
|6 - 16
|8
|12.
|Виборг
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|1:0
|9
|6
|2
|1
|19 - 5
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Ольборг
|0:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|4.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Брондбю
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|10.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|8
|0
|0
|8
|5 - 25
|0