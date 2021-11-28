Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 10254
0:1
15' ГолЛерагер Лукас
1:1
16' ГолАндреасен Лука
18' Желтая карточкаБиэл Пеп
31' Желтая карточкаЛерагер Лукас
1:2
31' ГолRoony Bardghji
1:3
41' ГолБовинг Виллиам
45' Желтая карточкаФеррейра Педру
49' Желтая карточкаРосс Матиас
64' Желтая карточкаХочолава Давид
86' Желтая карточкаКристансен Виктор
87' Желтая карточкаГрабара Камил
87' Желтая карточкаПаллесен Кристоффер
17
Куск
Каспер
16
Биэл
Пеп
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
30 Эррайс РуфоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Прица ТимНападающий
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
15'
0:1
16'
1:1
18'
31'
31'
1:2
41'
1:3
45'
49'
64'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 7
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
История личных встреч
Ольборг
Копенгаген
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
56.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
29 матчей
13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед
Первый тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
45 матчей
24.4%
20%
55.6%
11 побед 9 ничьих 25 побед
Первый тайм
26.7%
37.8%
35.5%
12 побед 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
17.8%
37.8%
44.4%
8 побед 17 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андреасен Лука
|7
|0.41
|Фоссум Ивер
|6 (1)
|0.35
|Макарич Милан
|4
|0.24
|Куск Каспер
|3
|0.18
|Теландер Расмус
|2
|0.12
|Феррейра Педру
|2
|0.12
|Росс Матиас
|1
|0.06
|Прица Тим
|1
|0.06
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.06
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Boersting
|0
|0
|Альманн Якоб
|0
|0
|Anosike Ementa
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|7
|0.41
|Винд Жонас
|6 (1)
|0.35
|Стаге Йенс
|5
|0.29
|Лерагер Лукас
|3
|0.18
|Дикс Кевин
|2
|0.12
|Бовинг Виллиам
|2
|0.12
|Дарами Мохаммед
|2
|0.12
|Зека Карлос
|1
|0.06
|Хочолава Давид
|1
|0.06
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.06
|Вильчек Камиль
|1
|0.06
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.06
|Roony Bardghji
|1
|0.06
|Кристансен Виктор
|0
|0
|Анкерсен Петер
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Педру
|7
|1
|Альманн Якоб
|4
|0
|Теландер Расмус
|4
|0
|Кристенсен Магнус
|4
|0
|Росс Матиас
|4
|0
|Паллесен Кристоффер
|3
|0
|Хёйхольт Мальте
|3
|0
|Frederik Boersting
|2
|0
|Ринне Якоб
|1
|0
|Гранли Даниэль
|1
|0
|Макарич Милан
|1
|0
|Хагельскьер Андерс
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хочолава Давид
|8
|0
|Бойлесен Николай
|4
|1
|Лерагер Лукас
|5
|0
|Зека Карлос
|4
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Биэл Пеп
|3
|0
|Винд Жонас
|3
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Грабара Камил
|2
|0
|Кристансен Виктор
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
|Джесс Торуп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
21%
3
15%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
4
29%
5
25%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
2
14%
2
10%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
2
18%
4
57%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
5
38%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
27
34
14 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
3
11%
4
12%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
8
30%
30%
6
18%
31-45
6
22%
7
21%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
4
15%
5
15%
76-90
Пропущено
20
13
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
6
30%
2
15%
31-45
4
20%
6
46%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
3
15%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1
Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2
Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|16
|11
|1
|4
|30 - 15
|34
|2.
|Копенгаген
|17
|9
|6
|2
|34 - 13
|33
|3.
|Брондбю
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|4.
|Ольборг
|17
|8
|4
|5
|27 - 20
|28
|5.
|Раннерс
|17
|8
|4
|5
|23 - 19
|28
|6.
|Силькеборг
|17
|5
|10
|2
|26 - 16
|25
|7.
|Орхус
|17
|5
|6
|6
|15 - 19
|21
|8.
|Виборг
|17
|4
|8
|5
|26 - 27
|20
|9.
|Оденсе
|17
|4
|7
|6
|25 - 24
|19
|10.
|Нордшелланн
|17
|4
|4
|9
|20 - 31
|16
|11.
|Сённерйюск
|17
|2
|4
|11
|11 - 33
|10
|12.
|Вайле
|16
|2
|2
|12
|15 - 40
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|9
|6
|2
|1
|14 - 8
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|19 - 7
|18
|3.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|4.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|5.
|Копенгаген
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|6.
|Ольборг
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|7.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|8.
|Оденсе
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|9.
|Нордшелланн
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|10.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|11.
|Сённерйюск
|8
|2
|2
|4
|6 - 16
|8
|12.
|Виборг
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|9
|6
|2
|1
|21 - 6
|20
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Ольборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|4.
|Раннерс
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Виборг
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Брондбю
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|Оденсе
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Нордшелланн
|9
|2
|1
|6
|9 - 17
|7
|10.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Сённерйюск
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|8
|0
|0
|8
|5 - 25
|0