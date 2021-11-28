Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Феррейра Педру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Г О О О О Л - Уильям Бовинг забивает с левой ноги!

41' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Копенгаген

37' Куск Каспер из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

36' Кристансен Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Г О О О О Л - Roony Bardghji из команды Копенгаген левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

31' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Глупую желтую получил Лерагер Лукас за то, что отбил ногой мяч после свистка

29' Удар от ворот произведет Ольборг

28' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Ольборг

27' Отличные скиллы показывает Биэл Пеп , обводя своих соперников

25' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

24' Уильям Бовинг из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

21' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

21' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Удар от ворот произведет Копенгаген

18' Биэл Пеп совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Г О О О О Л - Андреасен Лука забивает ударом с левой ноги!

16' Голкипер мог бы сыграть и получше

14' Удар от ворот произведет Копенгаген

14' Хочолава Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Винд Жонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Уильям Бовинг нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

9' Хёйхольт Мальте из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Удар от ворот произведет Копенгаген

8' Андреасен Лука из команды Ольборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

8' Уильям Бовинг наказан за толчок Росс Матиас

7' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Ольборг

7' Теландер Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Ольборг

3' Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

2' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Хорошую попытку сделал Roony Bardghji . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Копенгаген начинает с центра поля