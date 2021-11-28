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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Ольборг
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 10254
Копенгаген
0'
0:1
15' Гол
Лерагер Лукас
1:1
16' Гол
Андреасен Лука
18' Желтая карточка
Биэл Пеп
31' Желтая карточка
Лерагер Лукас
1:2
31' Гол
Roony Bardghji
1:3
41' Гол
Бовинг Виллиам
45' Желтая карточка
Феррейра Педру
49' Желтая карточка
Росс Матиас
64' Желтая карточка
Хочолава Давид
86' Желтая карточка
Кристансен Виктор
87' Желтая карточка
Грабара Камил
87' Желтая карточка
Паллесен Кристоффер
90'+6
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
6
Феррейра
Педру
3
Альманн
Якоб
17
Куск
Каспер
9
Макарич
Милан
18
Андреасен
Лука
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
5
Хочолава
Давид
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
6
Стаге
Йенс
40
Roony
Bardghji
16
Биэл
Пеп
24
Бовинг
Виллиам
23
Винд
Жонас
Ольборг
3-4-1-2
Копенгаген
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Лерагер Лукас
(Анкерсен Петер)
16'
Андреасен Лука
1:1
18'
 
Биэл Пеп
31'
 
Лерагер Лукас
31'
1:2
Roony Bardghji
(Биэл Пеп)
41'
1:3
Бовинг Виллиам
(Анкерсен Петер)
45'
Феррейра Педру
 
46'
Кристенсен Магнус
Феррейра Педру
 
49'
Росс Матиас
 
64'
 
Хочолава Давид
66'
Marcus Hannesbo
Росс Матиас
 
66'
Эррайс Руфо
Альманн Якоб
 
72'
Прица Тим
Макарич Милан
 
72'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Биэл Пеп
80'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Roony Bardghji
82'
Anosike Ementa
Куск Каспер
 
86'
 
Кристансен Виктор
87'
 
Грабара Камил
87'
Паллесен Кристоффер
 
90'
 
Ойконому Мариос
Бовинг Виллиам

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Ольборг
Копенгаген

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
56.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
56.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

29 матчей

13.8%
86.2%
0 побед 4 ничьи 25 побед

Первый тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед

45 матчей

24.4%
20%
55.6%
11 побед 9 ничьих 25 побед

Первый тайм

26.7%
37.8%
35.5%
12 побед 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

17.8%
37.8%
44.4%
8 побед 17 ничьих 20 побед

История матчей

СД
2:2
СД
2:3
СД
1:2
СДЧГ
0:1
СД
2:0
К
2:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
0:2
СД
6:2
СД
4:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:0
К
4:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:2
К
1:0
СЛ
3:0
СЛ
3:1
СЛ
3:0
СЛ
4:0
ТМС
0:1
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андреасен Лука 7 0.41
Фоссум Ивер 6 (1) 0.35
Макарич Милан 4 0.24
Куск Каспер 3 0.18
Теландер Расмус 2 0.12
Феррейра Педру 2 0.12
Росс Матиас 1 0.06
Прица Тим 1 0.06
Хагельскьер Андерс 1 0.06
Паллесен Кристоффер 0 0
Frederik Boersting 0 0
Альманн Якоб 0 0
Anosike Ementa 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 7 0.41
Винд Жонас 6 (1) 0.35
Стаге Йенс 5 0.29
Лерагер Лукас 3 0.18
Дикс Кевин 2 0.12
Бовинг Виллиам 2 0.12
Дарами Мохаммед 2 0.12
Зека Карлос 1 0.06
Хочолава Давид 1 0.06
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.06
Вильчек Камиль 1 0.06
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.06
Roony Bardghji 1 0.06
Кристансен Виктор 0 0
Анкерсен Петер 0 0
Фальк Расмус 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Педру 7 1
Альманн Якоб 4 0
Теландер Расмус 4 0
Кристенсен Магнус 4 0
Росс Матиас 4 0
Паллесен Кристоффер 3 0
Хёйхольт Мальте 3 0
Frederik Boersting 2 0
Ринне Якоб 1 0
Гранли Даниэль 1 0
Макарич Милан 1 0
Хагельскьер Андерс 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хочолава Давид 8 0
Бойлесен Николай 4 1
Лерагер Лукас 5 0
Зека Карлос 4 0
Стаге Йенс 3 0
Биэл Пеп 3 0
Винд Жонас 3 0
Дикс Кевин 2 0
Грабара Камил 2 0
Кристансен Виктор 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Фальк Расмус 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Джесс Торуп 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
20
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
21%
3
15%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
3
21%
3
15%
31-45
4
29%
5
25%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
2
14%
2
10%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
2
18%
4
57%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
5
38%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

27
34
14 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
3
11%
4
12%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
8
30%
30%
6
18%
31-45
6
22%
7
21%
46-60
3
11%
6
18%
61-75
4
15%
5
15%
76-90

Пропущено

20
13
12 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
20%
0
0%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
6
30%
2
15%
31-45
4
20%
6
46%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
3
15%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сённерйюск - Ольборг 1:3 Ольборг - Раннерс 1:1 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Митьюлланд - Ольборг 3:1
Ольборг - Виборг 2:5 Орхус - Ольборг 1:0 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Брондбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Ольборг 0:4 Ольборг - Оденсе 2:0 Виборг - Ольборг 2:3 FIUK - Ольборг 0:13 Ольборг - Нордшелланн 2:1 Раннерс - Ольборг 1:1 Вайле - Ольборг 0:1 Ольборг - Орхус 2:0 Силькеборг - Ольборг 0:0 Ольборг - Митьюлланд 0:1 Копенгаген - Ольборг 2:2 Ольборг - Орхус 1:0
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Линкольн - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Орхус 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:0 ПАОК - Копенгаген 1:2
Копенгаген - Вайле 3:0 Брондбю - Копенгаген 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Копенгаген - Линкольн 3:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 Нюкёбинг - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Митьюлланд 0:1 Слован Братислава - Копенгаген 1:3 Раннерс - Копенгаген 0:2 Вайле - Копенгаген 0:4 Копенгаген - Сивасспор 5:0 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сивасспор - Копенгаген 1:2 Орхус - Копенгаген 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 16 11 1 4 30 - 15 34
2. Копенгаген 17 9 6 2 34 - 13 33
3. Брондбю 17 8 6 3 25 - 20 30
4. Ольборг 17 8 4 5 27 - 20 28
5. Раннерс 17 8 4 5 23 - 19 28
6. Силькеборг 17 5 10 2 26 - 16 25
7. Орхус 17 5 6 6 15 - 19 21
8. Виборг 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 17 4 7 6 25 - 24 19
10. Нордшелланн 17 4 4 9 20 - 31 16
11. Сённерйюск 17 2 4 11 11 - 33 10
12. Вайле 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 8 6 0 2 19 - 7 18
3. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
5. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
6. Ольборг 8 4 1 3 14 - 11 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
10. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 8 2 2 4 6 - 16 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 9 6 2 1 21 - 6 20
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Ольборг 9 4 3 2 13 - 9 15
4. Раннерс 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
6. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
7. Брондбю 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
9. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
10. Орхус 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ольборг 1:3 Копенгаген онлайн


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