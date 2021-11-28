Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Энерги Виборг Арена
1:0
10' ГолTobias Bech
26' Undefined phrase: football_event_Крамер Ларс
29' Красная карточкаКрамер Ларс
1:1
40' ГолХенде Марк-Даль
45' Желтая карточкаСимонсен Йеппе
45' Желтая карточкаLorenzo Gordinho
14
Леманс
Клинт
15
Mads
Aaquist
23
Younes
Bakiz
31
Tobias
Bech
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
15 Mads AaquistПолузащитник
-
23 Younes BakizПолузащитник
-
31 Tobias BechНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ibrahim SaidНападающий
-
-
-
21 Sofus Berger
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
Главный тренер: Simon Poulsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
1:0
26'
29'
40'
1:1
45'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Виборг
Сённерйюск
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Groenning
|6
|0.35
|Jacob Bonde
|4 (2)
|0.24
|Крамер Ларс II
|3
|0.18
|Лонвейк Джастин
|2
|0.12
|Tobias Bech
|2
|0.12
|Younes Bakiz
|2
|0.12
|Mads Lauritsen
|2
|0.12
|Christian Soerensen II
|1
|0.06
|Ibrahim Said
|1
|0.06
|Jeppe Groenning
|1
|0.06
|Леманс Клинт
|1
|0.06
|Mads Aaquist
|0
|0
|Sofus Berger
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emil Holm
|3 (1)
|0.18
|Прошшер Даниэл
|2
|0.12
|Симонсен Йеппе
|1
|0.06
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.06
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.06
|Экани Виктор
|1
|0.06
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.06
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.06
|Альбек Мадс
|0
|0
|Реесе Сёрен
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Ларс II
|5
|2
|Путрос Франс Диа
|4
|0
|Mads Lauritsen
|4
|0
|Jeppe Groenning
|4
|0
|Jacob Bonde
|4
|0
|Christian Soerensen II
|3
|0
|Sebastian Groenning
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Tobias Bech
|3
|0
|Ibrahim Said
|2
|0
|Lorenzo Gordinho
|2
|0
|Younes Bakiz
|2
|0
|Jeff Mensah
|1
|0
|Леманс Клинт
|1
|0
|Грот Джей-Рой
|1
|0
|Sofus Berger
|1
|0
|Lucas Lund Pedersen
|1
|0
|Lars Friis
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экани Виктор
|4
|0
|Emil Holm
|4
|0
|Альбек Мадс
|3
|0
|Хенде Марк-Даль
|2
|0
|Симонсен Йеппе
|2
|0
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|Корнвиг Эмиль
|2
|0
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|Хассан Рилван
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
3
33%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
5
33%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
2
13%
2
33%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
6
40%
5
31%
76-90
Забито
24
11
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
5
21%
1
9%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
5
21%
3
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
2
18%
61-75
4
17%
4
36%
76-90
Пропущено
27
31
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
1
4%
3
10%
1-15
5
19%
2
6%
16-30
5
19%
8
26%
31-45
2
7%
8
26%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
9
33%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1
Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1 Виборг - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Виборг 1:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Раннерс 4:4 Сённерйюск - Виборг 1:4
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2
Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|16
|11
|1
|4
|30 - 15
|34
|2.
|Копенгаген
|16
|8
|6
|2
|31 - 12
|30
|3.
|Ольборг
|16
|8
|4
|4
|26 - 17
|28
|4.
|Раннерс
|16
|8
|4
|4
|23 - 18
|28
|5.
|Брондбю
|16
|7
|6
|3
|24 - 20
|27
|6.
|Силькеборг
|17
|5
|10
|2
|26 - 16
|25
|7.
|Орхус
|17
|5
|6
|6
|15 - 19
|21
|8.
|Виборг
|1:1
|17
|4
|8
|5
|26 - 27
|20
|9.
|Оденсе
|1:0
|17
|4
|7
|6
|24 - 24
|19
|10.
|Нордшелланн
|0:1
|17
|4
|4
|9
|20 - 30
|16
|11.
|Сённерйюск
|1:1
|17
|2
|4
|11
|11 - 33
|10
|12.
|Вайле
|16
|2
|2
|12
|15 - 40
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|8
|6
|0
|2
|19 - 7
|18
|2.
|Брондбю
|8
|5
|2
|1
|13 - 8
|17
|3.
|Раннерс
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|4.
|Орхус
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|5.
|Ольборг
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|Копенгаген
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|7.
|Силькеборг
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|8.
|Оденсе
|1:0
|9
|3
|3
|3
|15 - 11
|12
|9.
|Нордшелланн
|0:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|10.
|Вайле
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|11.
|Сённерйюск
|1:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 16
|8
|12.
|Виборг
|1:1
|9
|1
|4
|4
|10 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|8
|5
|2
|1
|18 - 5
|17
|2.
|Митьюлланд
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|3.
|Ольборг
|9
|4
|3
|2
|13 - 9
|15
|4.
|Раннерс
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|5.
|Виборг
|1:1
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|6.
|Силькеборг
|9
|2
|6
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Брондбю
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|8.
|Нордшелланн
|0:1
|9
|2
|1
|6
|9 - 16
|7
|9.
|Оденсе
|1:0
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|10.
|Орхус
|8
|1
|3
|4
|3 - 10
|6
|11.
|Сённерйюск
|1:1
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
|12.
|Вайле
|8
|0
|0
|8
|5 - 25
|0