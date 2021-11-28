  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
1:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Сённерйюск
0'
1:0
10' Гол
Tobias Bech
26' Undefined phrase: football_event_
Крамер Ларс
29' Красная карточка
Крамер Ларс
1:1
40' Гол
Хенде Марк-Даль
45' Желтая карточка
Симонсен Йеппе
45' Желтая карточка
Lorenzo Gordinho
55'
16
Андерсен
Миккель
5
Путрос
Франс
Диа
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
14
Леманс
Клинт
15
Mads
Aaquist
23
Younes
Bakiz
31
Tobias
Bech
9
Sebastian
Groenning
11
Грот
Джей-Рой
1
Лоуренс
Томас
2
Гартенманн
Стефан
6
Реесе
Сёрен
4
Тчамба
Дуплекс
21
Симонсен
Йеппе
77
Хассан
Рилван
90
Альбек
Мадс
24
Виндерслев
Расмус
5
Хенде
Марк-Даль
14
Кристинссон
Кристофер
Инги
9
Мумбанья
Фарис
Виборг
4-3-3
Сённерйюск
3-5-2

Ход матча

10'
Tobias Bech
(Mads Aaquist)
1:0
26'
Крамер Ларс
 
29'
Крамер Ларс
 
30'
Lorenzo Gordinho
Tobias Bech
 
40'
1:1
Хенде Марк-Даль
45'
 
Симонсен Йеппе
45'
Lorenzo Gordinho
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Виборг
Сённерйюск

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СД
2:2
ТМК
1:4
ТМК
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 6 0.35
Jacob Bonde 4 (2) 0.24
Крамер Ларс II 3 0.18
Лонвейк Джастин 2 0.12
Tobias Bech 2 0.12
Younes Bakiz 2 0.12
Mads Lauritsen 2 0.12
Christian Soerensen II 1 0.06
Ibrahim Said 1 0.06
Jeppe Groenning 1 0.06
Леманс Клинт 1 0.06
Mads Aaquist 0 0
Sofus Berger 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Holm 3 (1) 0.18
Прошшер Даниэл 2 0.12
Симонсен Йеппе 1 0.06
Тайво Абдулрахман 1 0.06
Хенде Марк-Даль 1 0.06
Экани Виктор 1 0.06
Корнвиг Эмиль 1 0.06
Фредериксен Эмиль 1 0.06
Альбек Мадс 0 0
Реесе Сёрен 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 5 2
Путрос Франс Диа 4 0
Mads Lauritsen 4 0
Jeppe Groenning 4 0
Jacob Bonde 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Sebastian Groenning 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Tobias Bech 3 0
Ibrahim Said 2 0
Lorenzo Gordinho 2 0
Younes Bakiz 2 0
Jeff Mensah 1 0
Леманс Клинт 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Sofus Berger 1 0
Lucas Lund Pedersen 1 0
Lars Friis 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экани Виктор 4 0
Emil Holm 4 0
Альбек Мадс 3 0
Хенде Марк-Даль 2 0
Симонсен Йеппе 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Корнвиг Эмиль 2 0
Тайво Абдулрахман 2 0
Хассан Рилван 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Мумбанья Фарис 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
3
33%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
5
33%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
2
13%
2
33%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
6
40%
5
31%
76-90

Забито

24
11
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
5
21%
1
9%
1-15
3
13%
1
9%
16-30
5
21%
3
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
2
18%
61-75
4
17%
4
36%
76-90

Пропущено

27
31
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
1
4%
3
10%
1-15
5
19%
2
6%
16-30
5
19%
8
26%
31-45
2
7%
8
26%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
9
33%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1
Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1 Виборг - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Виборг 1:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Раннерс 4:4 Сённерйюск - Виборг 1:4
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2
Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 16 11 1 4 30 - 15 34
2. Копенгаген 16 8 6 2 31 - 12 30
3. Ольборг 16 8 4 4 26 - 17 28
4. Раннерс 16 8 4 4 23 - 18 28
5. Брондбю 16 7 6 3 24 - 20 27
6. Силькеборг 17 5 10 2 26 - 16 25
7. Орхус 17 5 6 6 15 - 19 21
8. Виборг 1:1 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 1:0 17 4 7 6 24 - 24 19
10. Нордшелланн 0:1 17 4 4 9 20 - 30 16
11. Сённерйюск 1:1 17 2 4 11 11 - 33 10
12. Вайле 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 8 6 0 2 19 - 7 18
2. Брондбю 8 5 2 1 13 - 8 17
3. Раннерс 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
5. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
6. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Оденсе 1:0 9 3 3 3 15 - 11 12
9. Нордшелланн 0:1 8 2 3 3 11 - 14 9
10. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 1:1 8 2 2 4 6 - 16 8
12. Виборг 1:1 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Ольборг 9 4 3 2 13 - 9 15
4. Раннерс 7 4 1 2 10 - 7 13
5. Виборг 1:1 8 3 4 1 16 - 14 13
6. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
7. Брондбю 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Нордшелланн 0:1 9 2 1 6 9 - 16 7
9. Оденсе 1:0 8 1 4 3 9 - 13 7
10. Орхус 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Сённерйюск 1:1 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Сённерйюск
3.71
4.05
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Виборг 1:1 Сённерйюск онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 