ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Фарис Мумбанья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Фарис Мумбанья нанес удар чуть мимо. Близко!

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Виборг

49' Альбек Мадс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Лоренцо Гординью - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

47' Симонсен Йеппе получил желтую карточку от судьи

47' Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

45' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Виборг пробьет пенальти!

44' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

44' Отличные скиллы показывает Грот Джей-Рой , обводя своих соперников

43' Удар от ворот произведет Виборг

43' Симонсен Йеппе из команды Сённерйюск сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

42' Удар от ворот произведет Виборг

42' Хассан Рилван из команды Сённерйюск наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

40' Г О О О О О Л - Хенде Марк-Даль из команды Сённерйюск легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

40' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сённерйюск будет все-таки засчитан.

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

38' Головой пробил Реесе Сёрен , но голкипер отбил его в поле!

38' Мадс Аквист предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Леманс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хорошую попытку сделал Хассан Рилван . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Лоренцо Гординью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок Фарис Мумбанья из команды Сённерйюск неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

35' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Юнес Бакиз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Лоренцо Гординью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Удар от ворот произведет Виборг

33' Симонсен Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Лоренцо Гординью выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' О, нет. Из многообещающей позиции Фарис Мумбанья из команды Сённерйюск наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

31' Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе

31' Игрок Фарис Мумбанья из команды Сённерйюск неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

30' Удар от ворот произведет Виборг

30' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Лоренцо Гординью

30' Альбек Мадс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

26' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

25' Виборг выполняет удар от ворот.

24' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Грот Джей-Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Мадс Лаурицен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Сённерйюск

21' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Юнес Бакиз нанес удар издали, а Лоуренс Томас отбил его обратно в игру!

17' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Виборг

15' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе

14' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Виборг

13' Фарис Мумбанья из команды Сённерйюск навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Г О О О О Л - Тобиас Бех из команды Виборг левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

10' Отличные скиллы показывает Тобиас Бех, обводя своих соперников

9' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Сённерйюск

8' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тчамба Дуплекс из команды Сённерйюск

8' Виборг выполняет удар от ворот.

7' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Грот Джей-Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Андерсен Миккель взял и забрал мяч на выходе

5' Хассан Рилван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Лоуренс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Реесе Сёрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Виборг начинает с центра поля