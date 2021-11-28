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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Виборг
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 4031
Сённерйюск
0'
1:0
10' Гол
Tobias Bech
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Крамер Ларс
29' Красная карточка
Крамер Ларс
1:1
40' Гол
Хенде Марк-Даль
45' Желтая карточка
Симонсен Йеппе
45' Желтая карточка
Lorenzo Gordinho
78' Желтая карточка
Альбек Мадс
90'+5
16
Андерсен
Миккель
5
Путрос
Франс
Диа
6
Крамер
Ларс
II
3
Mads
Lauritsen
7
Christian
Soerensen
II
14
Леманс
Клинт
15
Mads
Aaquist
23
Younes
Bakiz
31
Tobias
Bech
9
Sebastian
Groenning
11
Грот
Джей-Рой
1
Лоуренс
Томас
2
Гартенманн
Стефан
6
Реесе
Сёрен
4
Тчамба
Дуплекс
21
Симонсен
Йеппе
77
Хассан
Рилван
90
Альбек
Мадс
24
Виндерслев
Расмус
5
Хенде
Марк-Даль
14
Кристинссон
Кристофер
Инги
9
Мумбанья
Фарис
Виборг
4-3-3
Сённерйюск
3-5-2

Ход матча

10'
Tobias Bech
(Mads Aaquist)
1:0
26'
Крамер Ларс
 
29'
Крамер Ларс
 
30'
Lorenzo Gordinho
Tobias Bech
 
40'
1:1
Хенде Марк-Даль
45'
 
Симонсен Йеппе
45'
Lorenzo Gordinho
 
60'
Alassana Jatta
Грот Джей-Рой
 
60'
Sofus Berger
Mads Aaquist
 
60'
 
Корнвиг Эмиль
Хассан Рилван
74'
 
Maxime Soulas
Реесе Сёрен
74'
 
Прошшер Даниэл
Кристинссон Кристофер Инги
78'
 
Альбек Мадс
80'
 
Йенсен Исак
Виндерслев Расмус
89'
Кристенсен Фредерик
Younes Bakiz
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

История личных встреч

Виборг
Сённерйюск

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

СД
2:2
ТМК
1:4
ТМК
1:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
0:3
ТМС
1:0
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Groenning 6 0.35
Jacob Bonde 4 (2) 0.24
Крамер Ларс II 3 0.18
Лонвейк Джастин 2 0.12
Tobias Bech 2 0.12
Younes Bakiz 2 0.12
Mads Lauritsen 2 0.12
Christian Soerensen II 1 0.06
Ibrahim Said 1 0.06
Jeppe Groenning 1 0.06
Леманс Клинт 1 0.06
Mads Aaquist 0 0
Sofus Berger 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Holm 3 (1) 0.18
Прошшер Даниэл 2 0.12
Симонсен Йеппе 1 0.06
Тайво Абдулрахман 1 0.06
Хенде Марк-Даль 1 0.06
Экани Виктор 1 0.06
Корнвиг Эмиль 1 0.06
Фредериксен Эмиль 1 0.06
Альбек Мадс 0 0
Реесе Сёрен 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Ларс II 5 2
Путрос Франс Диа 4 0
Mads Lauritsen 4 0
Jeppe Groenning 4 0
Jacob Bonde 4 0
Christian Soerensen II 3 0
Sebastian Groenning 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Tobias Bech 3 0
Ibrahim Said 2 0
Lorenzo Gordinho 2 0
Younes Bakiz 2 0
Jeff Mensah 1 0
Леманс Клинт 1 0
Грот Джей-Рой 1 0
Sofus Berger 1 0
Lucas Lund Pedersen 1 0
Lars Friis 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбек Мадс 4 0
Экани Виктор 4 0
Emil Holm 4 0
Хенде Марк-Даль 2 0
Симонсен Йеппе 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Корнвиг Эмиль 2 0
Тайво Абдулрахман 2 0
Хассан Рилван 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Мумбанья Фарис 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
4
40%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
5
31%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
1
6%
76-90

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
17%
61-75
2
13%
2
33%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
6
40%
5
31%
76-90

Забито

25
12
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 8
6
24%
1
8%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
5
20%
4
33%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
16%
2
17%
61-75
4
16%
4
33%
76-90

Пропущено

28
32
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 14
1
4%
4
13%
1-15
5
18%
2
6%
16-30
6
21%
8
25%
31-45
2
7%
8
25%
46-60
5
18%
4
13%
61-75
9
32%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Оденсе - Виборг 2:3 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Виборг - Нордшелланн 2:2 Виборг - Брондбю 0:1
Ольборг - Виборг 2:5 Виборг - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Оденсе 1:1 Вайле - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Фредерисия - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Орхус 2:0 Виборг - Раннерс 1:2 Силькеборг - Виборг 4:1 Виборг - Митьюлланд 0:2 Брондбю - Виборг 1:1 Нордшелланн - Виборг 1:2 Виборг - Раннерс 4:4 Сённерйюск - Виборг 1:4
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2
Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0 Оденсе - Сённерйюск 2:1 Хиллерёд - Сённерйюск 0:5 Сённерйюск - Виборг 2:2 Копенгаген - Сённерйюск 2:0 Сённерйюск - Митьюлланд 0:2 Раннерс - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Нордшелланн 0:2 Сённерйюск - Вайле 1:0 Силькеборг - Сённерйюск 0:0 Каса Пиа - Сённерйюск 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 16 11 1 4 30 - 15 34
2. Копенгаген 16 8 6 2 31 - 12 30
3. Брондбю 1:0 17 8 6 3 25 - 20 30
4. Ольборг 16 8 4 4 26 - 17 28
5. Раннерс 0:1 17 8 4 5 23 - 19 28
6. Силькеборг 17 5 10 2 26 - 16 25
7. Орхус 17 5 6 6 15 - 19 21
8. Виборг 17 4 8 5 26 - 27 20
9. Оденсе 17 4 7 6 25 - 24 19
10. Нордшелланн 17 4 4 9 20 - 31 16
11. Сённерйюск 17 2 4 11 11 - 33 10
12. Вайле 16 2 2 12 15 - 40 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 1:0 9 6 2 1 14 - 8 20
2. Митьюлланд 8 6 0 2 19 - 7 18
3. Раннерс 0:1 9 4 3 2 13 - 11 15
4. Орхус 9 4 3 2 12 - 9 15
5. Ольборг 7 4 1 2 13 - 8 13
6. Копенгаген 8 3 4 1 13 - 7 13
7. Силькеборг 8 3 4 1 11 - 6 13
8. Оденсе 9 3 3 3 16 - 11 12
9. Нордшелланн 8 2 3 3 11 - 14 9
10. Вайле 8 2 2 4 10 - 15 8
11. Сённерйюск 8 2 2 4 6 - 16 8
12. Виборг 9 1 4 4 10 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 8 5 2 1 18 - 5 17
2. Митьюлланд 8 5 1 2 11 - 8 16
3. Ольборг 9 4 3 2 13 - 9 15
4. Раннерс 0:1 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Виборг 8 3 4 1 16 - 14 13
6. Силькеборг 9 2 6 1 15 - 10 12
7. Брондбю 1:0 8 2 4 2 11 - 12 10
8. Оденсе 8 1 4 3 9 - 13 7
9. Нордшелланн 9 2 1 6 9 - 17 7
10. Орхус 8 1 3 4 3 - 10 6
11. Сённерйюск 9 0 2 7 5 - 17 2
12. Вайле 8 0 0 8 5 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виборг 1:1 Сённерйюск онлайн


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