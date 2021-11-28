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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
 
Позже

Стадион:
ПСВ
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
21
Конголо
Родни
20
Верман
Йоэй
7
Стеванович
Филип
9
Верман
Хенк
10
Халилович
Тибор
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
15
Гутьеррес
Эрик
27
Гётце
Марио
6
Сангаре
Ибрахим
25
Доан
Рицу
9
Винисиус
Карлос
19
Брума
Арминду
Херенвен
4-3-3
ПСВ
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

История личных встреч

Херенвен
ПСВ

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

29 матчей

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:1
К
1:3
Э
5:1
Э
1:5
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:2
К
1:3
Э
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 5 (1) 0.38
Халилович Тибор 3 0.23
Верман Йоэй 2 0.15
Стеванович Филип 1 0.08
Баккер Ник 1 0.08
Ван Эвейк Милан 1 0.08
Конголо Родни 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 5 0.38
Захави Эран 4 0.31
Гакпо Коди 3 0.23
Вертессен Йорбе 3 0.23
Боскальи Оливье 3 0.23
Сангаре Ибрахим 3 0.23
Винисиус Карлос 2 0.15
Рамальо Андре 2 0.15
Доан Рицу 2 0.15
Мадуэке Нони 2 0.15
Ван Гинкел Марко 1 0.08
Прёппер Дэви 1 0.08
Томас Райан 1 0.08
Тезе Джордан 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 3 1
Мусаба Антони 3 1
Ван Эвейк Милан 3 0
Кайб Рами 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Ван Бик Свен 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 3 0
Гётце Марио 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Жуниор Мауро 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
3
30%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
4
31%
1
14%
61-75
3
23%
3
43%
76-90

Забито

4
20
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
25%
2
10%
1-15
1
25%
5
25%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
25%
1
5%
61-75
1
25%
7
35%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

14
34
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
4
29%
4
12%
1-15
1
7%
7
21%
16-30
3
21%
3
9%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
3
21%
4
12%
61-75
3
21%
11
32%
76-90

Пропущено

22
19
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
6
27%
3
16%
61-75
5
23%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2
Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0
ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 10 3 1 43 - 2 33
2. ПСВ 13 10 0 3 33 - 20 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 31 - 13 29
4. Утрехт 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
6. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
7. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
9. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
10. Виллем II 14 5 3 6 16 - 23 18
11. Херенвен 13 5 2 6 16 - 20 17
12. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
13. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
14. Хераклес 13 4 2 7 14 - 18 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
2. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
11. Херенвен 7 3 0 4 10 - 13 9
12. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 6 4 0 2 12 - 9 12
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
13. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 6 0 1 5 4 - 10 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
ПСВ
6.75
5.13
1.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Херенвен - ПСВ онлайн


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