Голландия: Эредивизие 2021-2022
Позже
Стадион: Абе Ленстра
22
Маус
Ксавье
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
20
Верман
Йоэй
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
17
Жуниор
Мауро
27
Гётце
Марио
25
Доан
Рицу
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
История личных встреч
Херенвен
ПСВ
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
29 матчей
20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|5 (1)
|0.38
|Халилович Тибор
|3
|0.23
|Верман Йоэй
|2
|0.15
|Стеванович Филип
|1
|0.08
|Баккер Ник
|1
|0.08
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.08
|Конголо Родни
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|5
|0.38
|Захави Эран
|4
|0.31
|Гакпо Коди
|3
|0.23
|Вертессен Йорбе
|3
|0.23
|Боскальи Оливье
|3
|0.23
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.23
|Винисиус Карлос
|2
|0.15
|Рамальо Андре
|2
|0.15
|Доан Рицу
|2
|0.15
|Мадуэке Нони
|2
|0.15
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.08
|Прёппер Дэви
|1
|0.08
|Томас Райан
|1
|0.08
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Мвене Филипп
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|3
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Ван Эвейк Милан
|3
|0
|Кайб Рами
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Гётце Марио
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Обиспо Армандо
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
3
30%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
4
31%
1
14%
61-75
3
23%
3
43%
76-90
Забито
4
20
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
25%
2
10%
1-15
1
25%
5
25%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
25%
1
5%
61-75
1
25%
7
35%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
14
34
8 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
4
29%
4
12%
1-15
1
7%
7
21%
16-30
3
21%
3
9%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
3
21%
4
12%
61-75
3
21%
11
32%
76-90
Пропущено
22
19
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
14%
3
16%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
6
27%
3
16%
61-75
5
23%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2
Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0
ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|10
|3
|1
|43 - 2
|33
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|33 - 20
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|4.
|Утрехт
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|5.
|Камбюр
|14
|8
|0
|6
|26 - 29
|24
|6.
|Твенте
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|7.
|Витесс
|13
|7
|1
|5
|14 - 21
|22
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|9.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|10.
|Виллем II
|14
|5
|3
|6
|16 - 23
|18
|11.
|Херенвен
|13
|5
|2
|6
|16 - 20
|17
|12.
|Гронинген
|14
|4
|5
|5
|16 - 20
|17
|13.
|АЗ Алкмаар
|12
|5
|1
|6
|23 - 19
|16
|14.
|Хераклес
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|15.
|Ваалвейк
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|3
|8
|15 - 32
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|1
|2
|11
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|8.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|9.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|10.
|Виллем II
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|11.
|Херенвен
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|12.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|13.
|Витесс
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|2.
|Витесс
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|3.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|4.
|ПСВ
|6
|4
|0
|2
|12 - 9
|12
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Утрехт
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|АЗ Алкмаар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0