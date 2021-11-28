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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
1:1
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
13' Гол
Винисиус Карлос
62' Желтая карточка
Кайб Рами
67' Желтая карточка
Гутьеррес Эрик
1:1
73' Гол
Хаяль Рами
90'+4
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
21
Конголо
Родни
20
Верман
Йоэй
10
Халилович
Тибор
9
Верман
Хенк
7
Стеванович
Филип
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
15
Гутьеррес
Эрик
27
Гётце
Марио
6
Сангаре
Ибрахим
25
Доан
Рицу
9
Винисиус
Карлос
19
Брума
Арминду
Херенвен
4-3-3
ПСВ
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Винисиус Карлос
(Брума Арминду)
46'
Хаяль Рами
Конголо Родни
 
62'
Кайб Рами
 
67'
 
Гутьеррес Эрик
68'
Дрешевич Ибрахим
Мадсен Николас
 
68'
 
Ван Гинкел Марко
Доан Рицу
68'
 
Вертессен Йорбе
Винисиус Карлос
73'
Хаяль Рами
1:1
75'
 
Обиспо Армандо
Жуниор Мауро
85'
Беньямин Нюгрен
Стеванович Филип
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Херенвен
ПСВ

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

29 матчей

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.6%
27.6%
44.8%
8 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

Э
2:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:1
К
1:3
Э
5:1
Э
1:5
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:2
К
1:3
Э
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 5 (1) 0.36
Халилович Тибор 3 0.21
Верман Йоэй 2 0.14
Стеванович Филип 1 0.07
Баккер Ник 1 0.07
Хаяль Рами 1 0.07
Ван Эвейк Милан 1 0.07
Конголо Родни 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 5 0.36
Захави Эран 4 0.29
Гакпо Коди 3 0.21
Винисиус Карлос 3 0.21
Вертессен Йорбе 3 0.21
Боскальи Оливье 3 0.21
Сангаре Ибрахим 3 0.21
Рамальо Андре 2 0.14
Доан Рицу 2 0.14
Мадуэке Нони 2 0.14
Ван Гинкел Марко 1 0.07
Прёппер Дэви 1 0.07
Томас Райан 1 0.07
Тезе Джордан 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Мвене Филипп 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 3 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 3 0
Ван Эвейк Милан 3 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Ван Бик Свен 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 3 0
Гётце Марио 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Брума Арминду 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Жуниор Мауро 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
3
27%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
2
18%
4
27%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
3
21%
3
38%
76-90

Забито

4
20
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
25%
2
10%
1-15
1
25%
5
25%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
25%
1
5%
61-75
1
25%
7
35%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

15
35
8 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
4
27%
5
14%
1-15
1
7%
7
20%
16-30
3
20%
3
9%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
4
27%
4
11%
61-75
3
20%
11
31%
76-90

Пропущено

23
20
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
4
17%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
6
26%
4
20%
61-75
5
22%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2
Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2 Гронинген - Херенвен 2:1 Херенвен - Осс 3:2 Херенвен - Маккаби Тель-Авив 0:2
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0
ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 ПСВ - Гронинген 5:2 ПСВ - Бенфика 0:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Бенфика - ПСВ 2:1 Хераклес - ПСВ 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 10 3 1 43 - 2 33
2. ПСВ 14 10 1 3 34 - 21 31
3. Фейеноорд 13 9 2 2 31 - 13 29
4. Утрехт 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
6. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
7. Витесс 13 7 1 5 14 - 21 22
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
9. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
10. Херенвен 14 5 3 6 17 - 21 18
11. Виллем II 14 5 3 6 16 - 23 18
12. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
13. АЗ Алкмаар 12 5 1 6 23 - 19 16
14. Хераклес 13 4 2 7 14 - 18 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
2. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
13. Витесс 6 2 1 3 7 - 12 7
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
12. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
13. АЗ Алкмаар 7 2 0 5 9 - 12 6
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 6 0 1 5 4 - 10 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Херенвен 1:1 ПСВ онлайн


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