Второй тайм

93' Команда ПСВ играла лучше, но игра закончилась вничью.

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

93' Беньямин Нюгрен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

93' Игрок команды Херенвен делает подачу своему товарищу по команде.

93' Удар от ворот произведет Херенвен

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Гётце Марио из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

91' Вратарь парирует удар, который нанес Брума Арминду , и мяч снова в игре

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Херенвен

90' Сангаре Ибрахим из команды ПСВ наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

89' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Мвене Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' ПСВ выполняет удар от ворот.

85' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' ПСВ выполняет удар от ворот.

81' Халилович Тибор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Херенвен выполняет удар от ворот.

79' Брума Арминду видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

78' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Херенвен

76' Кайб Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Г О О О О Л - Хаяль Рами первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

73' Плохо сыграл Дроммел Йоэл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

73' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

71' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Выглядело как неплохой момент. Мвене Филипп из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

69' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Матч возобновлен

67' Судья подбегает и показывает Гутьеррес Эрик из команды ПСВ отложенную желтую карточку за фол.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

63' Матч возобновлен

63' Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Кайб Рами совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Сангаре Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Мадсен Николас из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

61' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

58' Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Херенвен выполняет удар от ворот.

53' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Херенвен выполняет удар от ворот.

51' Винисиус Карлос из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

50' Херенвен выполняет удар от ворот.

50' Как он промахнулся? Винисиус Карлос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

50' Выглядело как неплохой момент. Доан Рицу из команды ПСВ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

49' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' [player1] из команды [team] подал угловой слева.

47' Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Мвене Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота