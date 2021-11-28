  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2021

Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мьёндален
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
0:1
2' Гол
Коне Ибраима
1:1
4' Гол
Ларсен Ларс Олден
45' Желтая карточка
Хансен Адриан Александер
60'
30
Лисгард
Идар
2
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
28
Хансен
Адриан
Александер
6
Сольберг
Йоаким
18
Осмундсен
Стиан
11
Гёусетх
Кристиан
31
Спорронг
Альбин
7
Ларсен
Ларс
Олден
9
Стокке
Беньямин
17
Овенстад
Мартин
21
Кристиансен
Андерс
II
5
Эдегор
Магнар
4
Утвик
Бьорн
24
Дюрестам
Микаэль
32
Вишне
Эйрик
20
Салетрос
Антон
77
Чанаджия
Дарио
16
Томассен
Йоахим
25
Майгор
Миккел
29
Коне
Ибраима
11
Линнсет
Йонатан
Мьёндален
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

2'
0:1
Коне Ибраима
(Майгор Миккел)
4'
Ларсен Ларс Олден
(Овенстад Мартин)
1:1
45'
Хансен Адриан Александер
 
46'
Тум Исаак
Спорронг Альбин
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Мьёндален
Сарпсборг-08

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

Т
1:1
ТМК
1:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
0:0
Т
1:1
К
1:2
ТМК
1:0
Т
2:2
Т
1:1
ТМК
1:1
ПД
0:2
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Ларс Олден 8 0.29
Стокке Беньямин 4 (1) 0.14
Овенстад Мартин 3 0.11
Эриксен Кент Хавард 3 0.11
Накким Маркус 3 0.11
Вальстад Николас 2 0.07
Брустад Фредрик 2 0.07
Эриксен Сивер Скаар 2 0.07
Брохман Тонни 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Юхансен Сондре 1 0.04
Ибрагим Шуайбу 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Спорронг Альбин 1 0.04
Гёусетх Кристиан 0 0
Сольберг Йоаким 0 0
Себулонсен Себастьян 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 11 (1) 0.39
Линнсет Йонатан 10 0.36
Упсет Кристиан 4 0.14
Салетрос Антон 3 0.11
Томассен Йоахим 3 0.11
Хальворсен Уле Йорген 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Мухаммед Рашад 1 0.04
Вишне Эйрик 0 0
Майгор Миккел 0 0
Чанаджия Дарио 0 0
Солтведт Йоахим 0 0
Утвик Бьорн 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорронг Альбин 4 1
Осмундсен Стиан 5 0
Накким Маркус 4 0
Вальстад Николас 4 0
Гёусетх Кристиан 3 0
Свеен Оле 3 0
Овенстад Мартин 3 0
Сольберг Йоаким 3 0
Селл Вильям 3 0
Эриксен Сивер Скаар 3 0
Тум Исаак 2 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Брустад Фредрик 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Herman Kleppa 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Скистад Эрик Ставас 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Ибраима 5 1
Томассен Йоахим 6 0
Салетрос Антон 4 1
Карамоко Бенджамин 4 0
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Дюрестам Микаэль 3 0
Несс Николай 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Линнсет Йонатан 3 0
Утвик Бьорн 3 0
Кристиансен Андерс II 2 0
Солтведт Йоахим 2 0
Пальссон Эмиль 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Хеберг-Ветти Геуте 1 0
Мухаммед Рашад 1 0
Боянг Сулайман 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
13
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
5%
2
15%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
6
32%
2
15%
61-75
3
16%
5
38%
76-90

Пропущено

15
28
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
4
27%
6
21%
31-45
4
27%
7
25%
46-60
1
7%
6
21%
61-75
4
27%
6
21%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
8
57%
6
30%
76-90

Пропущено

28
14
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
5
18%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
9
32%
6
43%
76-90

Забито

33
33
10 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
4
12%
4
12%
1-15
2
6%
6
18%
16-30
4
12%
3
9%
31-45
6
18%
1
3%
46-60
6
18%
8
24%
61-75
11
33%
11
33%
76-90

Пропущено

43
42
19 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
5
12%
3
7%
1-15
5
12%
2
5%
16-30
9
21%
8
19%
31-45
5
12%
10
24%
46-60
6
14%
7
17%
61-75
13
30%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0
Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1
Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 28 17 8 3 54 - 23 59
2. Мольде Заявка 27 16 5 6 64 - 36 53
3. Викинг 1:1 Заявка 28 14 7 7 53 - 45 49
4. Лиллестрём Заявка 28 13 6 9 44 - 37 45
5. Кристиансунд 1:1 Заявка 28 13 5 10 36 - 40 44
6. Русенборг 0:0 Заявка 28 12 8 8 53 - 39 44
7. Волеренга Заявка 28 10 12 6 43 - 35 42
8. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
9. Хёугесунн 1:1 Заявка 28 9 8 11 45 - 42 35
10. Стрёмсгодсет Заявка 28 9 7 12 41 - 41 34
11. Тромсё 0:0 Заявка 28 7 11 10 32 - 42 32
12. Саннефьёрд 1:1 Заявка 28 8 7 13 34 - 48 31
13. Одд Заявка 28 7 9 12 40 - 54 30
14. Стабек 0:0 Заявка 28 6 7 15 33 - 56 25
15. Мьёндален 1:1 Заявка 28 4 11 13 33 - 45 23
16. Бранн Заявка 27 4 10 13 34 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 14 11 1 2 43 - 15 34
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
3. Кристиансунд 1:1 Заявка 14 9 3 2 24 - 13 30
4. Хёугесунн 1:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
5. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
6. Русенборг 0:0 Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
7. Викинг 1:1 Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
8. Волеренга Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Лиллестрём Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
11. Саннефьёрд 1:1 Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё 0:0 Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек 0:0 Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
15. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
16. Мьёндален 1:1 Заявка 14 2 6 6 19 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг 1:1 Заявка 14 6 4 4 22 - 24 22
3. Лиллестрём Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Волеренга Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
6. Русенборг 0:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 22 17
7. Тромсё 0:0 Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
8. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 14 4 2 8 15 - 28 14
9. Кристиансунд 1:1 Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
10. Одд Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
11. Мьёндален 1:1 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд 1:1 Заявка 14 3 2 9 16 - 32 11
13. Стабек 0:0 Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн 1:1 Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Сарпсборг-08
4.40
3.22
2.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 