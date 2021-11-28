Норвегия: Типпелиген 2021
1:3
Конец матча
Стадион: Consto Arena
0:1
2' ГолКоне Ибраима
1:1
4' ГолЛарсен Ларс Олден
45' Желтая карточкаХансен Адриан Александер
1:2
64' ГолВишне Эйрик
72' Желтая карточкаТум Исаак
1:3
81' ГолУпсет Кристиан
30
Лисгард
Идар
32
Вишне
Эйрик
29
Коне
Ибраима
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Коне ИбраимаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
2'
0:1
4'
64'
1:2
72'
81'
1:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 8
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
История личных встреч
Мьёндален
Сарпсборг-08
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Ларс Олден
|8
|0.29
|Стокке Беньямин
|4 (1)
|0.14
|Овенстад Мартин
|3
|0.11
|Эриксен Кент Хавард
|3
|0.11
|Накким Маркус
|3
|0.11
|Вальстад Николас
|2
|0.07
|Брустад Фредрик
|2
|0.07
|Эриксен Сивер Скаар
|2
|0.07
|Брохман Тонни
|1
|0.04
|Свеен Оле
|1
|0.04
|Юхансен Сондре
|1
|0.04
|Ибрагим Шуайбу
|1
|0.04
|Тум Исаак
|1
|0.04
|Спорронг Альбин
|1
|0.04
|Гёусетх Кристиан
|0
|0
|Сольберг Йоаким
|0
|0
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коне Ибраима
|11 (1)
|0.39
|Линнсет Йонатан
|10
|0.36
|Упсет Кристиан
|5
|0.18
|Салетрос Антон
|3
|0.11
|Томассен Йоахим
|3
|0.11
|Вишне Эйрик
|1
|0.04
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.04
|Сколевик Стеффен
|1
|0.04
|Мухаммед Рашад
|1
|0.04
|Майгор Миккел
|0
|0
|Чанаджия Дарио
|0
|0
|Солтведт Йоахим
|0
|0
|Утвик Бьорн
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спорронг Альбин
|4
|1
|Осмундсен Стиан
|5
|0
|Накким Маркус
|4
|0
|Вальстад Николас
|4
|0
|Гёусетх Кристиан
|3
|0
|Свеен Оле
|3
|0
|Овенстад Мартин
|3
|0
|Сольберг Йоаким
|3
|0
|Селл Вильям
|3
|0
|Тум Исаак
|3
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|3
|0
|Себулонсен Себастьян
|2
|0
|Брохман Тонни
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Брустад Фредрик
|1
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Яневски Даниэль
|1
|0
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Ибраима
|5
|1
|Томассен Йоахим
|6
|0
|Салетрос Антон
|4
|1
|Карамоко Бенджамин
|4
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Дюрестам Микаэль
|3
|0
|Несс Николай
|3
|0
|Эдегор Магнар
|3
|0
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|3
|0
|Кристиансен Андерс II
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Хеберг-Ветти Геуте
|1
|0
|Мухаммед Рашад
|1
|0
|Боянг Сулайман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
16
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
10%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
6
30%
3
19%
61-75
3
15%
6
38%
76-90
Пропущено
18
29
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
6%
3
10%
1-15
2
11%
1
3%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
4
22%
7
24%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
5
28%
6
21%
76-90
Забито
14
20
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
8
57%
6
30%
76-90
Пропущено
28
14
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
5
18%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
9
32%
6
43%
76-90
Забито
34
36
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
5
15%
5
14%
1-15
2
6%
6
17%
16-30
4
12%
3
8%
31-45
6
18%
1
3%
46-60
6
18%
9
25%
61-75
11
32%
12
33%
76-90
Пропущено
46
43
20 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 22
6
13%
4
9%
1-15
5
11%
2
5%
16-30
9
20%
8
19%
31-45
5
11%
10
23%
46-60
7
15%
7
16%
61-75
14
30%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0
Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1
Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|54 - 23
|59
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|28
|16
|6
|6
|64 - 36
|54
|3.
|Викинг
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|55 - 46
|51
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|44 - 37
|45
|5.
|Русенборг
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|53 - 39
|44
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|37 - 42
|43
|7.
|Волеренга
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 35
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|38 - 41
|39
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|45 - 43
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 41
|34
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 48
|33
|12.
|Тромсё
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|32 - 42
|32
|13.
|Одд
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|40 - 54
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|33 - 56
|25
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|28
|4
|11
|13
|34 - 51
|23
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|33 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|43 - 15
|34
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 11
|33
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|4.
|Русенборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 24
|21
|4.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 21
|20
|5.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|6.
|Русенборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|7.
|Тромсё
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 27
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 26
|14
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Бранн
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7