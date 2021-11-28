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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Мьёндален
1:3
Конец матча

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
0:1
2' Гол
Коне Ибраима
1:1
4' Гол
Ларсен Ларс Олден
45' Желтая карточка
Хансен Адриан Александер
1:2
64' Гол
Вишне Эйрик
72' Желтая карточка
Тум Исаак
1:3
81' Гол
Упсет Кристиан
90'+5
30
Лисгард
Идар
2
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
28
Хансен
Адриан
Александер
6
Сольберг
Йоаким
18
Осмундсен
Стиан
11
Гёусетх
Кристиан
31
Спорронг
Альбин
7
Ларсен
Ларс
Олден
9
Стокке
Беньямин
17
Овенстад
Мартин
21
Кристиансен
Андерс
II
5
Эдегор
Магнар
4
Утвик
Бьорн
24
Дюрестам
Микаэль
32
Вишне
Эйрик
20
Салетрос
Антон
77
Чанаджия
Дарио
16
Томассен
Йоахим
25
Майгор
Миккел
29
Коне
Ибраима
11
Линнсет
Йонатан
Мьёндален
4-3-3
Сарпсборг-08
3-4-3

История личных встреч

Мьёндален
Сарпсборг-08

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

Т
1:1
ТМК
1:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
0:0
Т
1:1
К
1:2
ТМК
1:0
Т
2:2
Т
1:1
ТМК
1:1
ПД
0:2
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Ларс Олден 8 0.29
Стокке Беньямин 4 (1) 0.14
Овенстад Мартин 3 0.11
Эриксен Кент Хавард 3 0.11
Накким Маркус 3 0.11
Вальстад Николас 2 0.07
Брустад Фредрик 2 0.07
Эриксен Сивер Скаар 2 0.07
Брохман Тонни 1 0.04
Свеен Оле 1 0.04
Юхансен Сондре 1 0.04
Ибрагим Шуайбу 1 0.04
Тум Исаак 1 0.04
Спорронг Альбин 1 0.04
Гёусетх Кристиан 0 0
Сольберг Йоаким 0 0
Себулонсен Себастьян 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ибраима 11 (1) 0.39
Линнсет Йонатан 10 0.36
Упсет Кристиан 5 0.18
Салетрос Антон 3 0.11
Томассен Йоахим 3 0.11
Вишне Эйрик 1 0.04
Хальворсен Уле Йорген 1 0.04
Сколевик Стеффен 1 0.04
Мухаммед Рашад 1 0.04
Майгор Миккел 0 0
Чанаджия Дарио 0 0
Солтведт Йоахим 0 0
Утвик Бьорн 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спорронг Альбин 4 1
Осмундсен Стиан 5 0
Накким Маркус 4 0
Вальстад Николас 4 0
Гёусетх Кристиан 3 0
Свеен Оле 3 0
Овенстад Мартин 3 0
Сольберг Йоаким 3 0
Селл Вильям 3 0
Тум Исаак 3 0
Эриксен Сивер Скаар 3 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Брохман Тонни 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Брустад Фредрик 1 0
Юхансен Сондре 1 0
Herman Kleppa 1 0
Яневски Даниэль 1 0
Ларсен Ларс Олден 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Скистад Эрик Ставас 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Ибраима 5 1
Томассен Йоахим 6 0
Салетрос Антон 4 1
Карамоко Бенджамин 4 0
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Дюрестам Микаэль 3 0
Несс Николай 3 0
Эдегор Магнар 3 0
Линнсет Йонатан 3 0
Утвик Бьорн 3 0
Кристиансен Андерс II 2 0
Солтведт Йоахим 2 0
Пальссон Эмиль 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Хеберг-Ветти Геуте 1 0
Мухаммед Рашад 1 0
Боянг Сулайман 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
16
6 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
10%
3
19%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
6
30%
3
19%
61-75
3
15%
6
38%
76-90

Пропущено

18
29
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
6%
3
10%
1-15
2
11%
1
3%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
4
22%
7
24%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
5
28%
6
21%
76-90

Забито

14
20
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
3
21%
2
10%
1-15
1
7%
4
20%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
8
57%
6
30%
76-90

Пропущено

28
14
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
5
18%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
18%
2
14%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
5
18%
1
7%
61-75
9
32%
6
43%
76-90

Забито

34
36
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
5
15%
5
14%
1-15
2
6%
6
17%
16-30
4
12%
3
8%
31-45
6
18%
1
3%
46-60
6
18%
9
25%
61-75
11
32%
12
33%
76-90

Пропущено

46
43
20 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 22
6
13%
4
9%
1-15
5
11%
2
5%
16-30
9
20%
8
19%
31-45
5
11%
10
23%
46-60
7
15%
7
16%
61-75
14
30%
12
28%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0
Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3 Мьёндален - Стабек 1:2 Оссиден - Мьёндален 0:3 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Бранн - Мьёндален 1:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1
Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:0 Эйгарден - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 3:1 Норстранд - Сарпсборг-08 0:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:0 Квик-Халден - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 2:2 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 28 17 8 3 54 - 23 59
2. Мольде 0:0 Заявка 28 16 6 6 64 - 36 54
3. Викинг Заявка 28 15 6 7 55 - 46 51
4. Лиллестрём Заявка 28 13 6 9 44 - 37 45
5. Русенборг Заявка 28 12 8 8 53 - 39 44
6. Кристиансунд Заявка 28 13 4 11 37 - 42 43
7. Волеренга Заявка 28 10 12 6 43 - 35 42
8. Сарпсборг-08 Заявка 28 11 6 11 38 - 41 39
9. Хёугесунн Заявка 28 9 7 12 45 - 43 34
10. Стрёмсгодсет Заявка 28 9 7 12 41 - 41 34
11. Саннефьёрд Заявка 28 9 6 13 35 - 48 33
12. Тромсё Заявка 28 7 11 10 32 - 42 32
13. Одд Заявка 28 7 9 12 40 - 54 30
14. Стабек Заявка 28 6 7 15 33 - 56 25
15. Бранн 0:0 Заявка 28 4 11 13 34 - 51 23
16. Мьёндален Заявка 28 4 10 14 33 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 Заявка 14 11 1 2 43 - 15 34
2. Будё-Глимт Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
3. Кристиансунд Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
4. Русенборг Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
5. Хёугесунн Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
7. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
8. Волеренга Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Лиллестрём Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
11. Саннефьёрд Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
15. Бранн 0:0 Заявка 14 3 6 5 18 - 22 15
16. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Лиллестрём Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде 0:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 21 20
5. Волеренга Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
6. Русенборг Заявка 14 4 5 5 20 - 22 17
7. Тромсё Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
8. Сарпсборг-08 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
9. Кристиансунд Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
10. Одд Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
11. Саннефьёрд Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
13. Стабек Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн 0:0 Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
Где смотреть матч Мьёндален 1:3 Сарпсборг-08 онлайн


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