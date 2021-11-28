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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Кристиансунд
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Викинг
0'
1:0
4' Гол
Бюэ Бендик
6' Желтая карточка
Муколли Агон
32' Желтая карточка
Макдермот Шон
1:1
41' Гол
Лёкберг Кристоффер
59'
1
Макдермот
Шон
2
Нилсен
Снорре
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
3
Осбак
Кристоффер
7
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
25
Ертсен
Торгиль
10
Каллудра
Лиридон
9
Муколли
Агон
13
Бюэ
Бендик
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
17
Себулонсен
Себастьян
8
Белл
Джо
16
Лёкберг
Кристоффер
9
Кабран
Кевин
14
Бериша
Ветон
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
Кристиансунд
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

Ход матча

4'
Бюэ Бендик
(Муколли Агон)
1:0
6'
Муколли Агон
 
32'
Макдермот Шон
 
41'
1:1
Лёкберг Кристоффер

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

История личных встреч

Кристиансунд
Викинг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Т
3:2
Т
3:5
Т
1:2
Т
4:2
Т
2:0
Т
0:2
Т
2:1
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нилсен Снорре 6 0.21
Бюэ Бендик 6 (2) 0.21
Ертсен Торгиль 4 0.14
Муколли Агон 4 0.14
Картум Сандер Эрик 4 0.14
Мава Мозес 4 0.14
Каллудра Лиридон 2 0.07
Осбак Кристоффер 1 0.04
Хопмарк Андреас 1 0.04
Скарсем Олаус 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Коли Алиу 1 0.04
Сивертсен Оскар 1 0.04
Аскар Армин 0 0
Кастрати Фламур 0 0
Исаксен Йеспер 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 20 (3) 0.71
Трипич Златко 7 (1) 0.25
Танген Харальд 5 0.18
Фридйонссон Самуэль 4 0.14
Кабран Кевин 3 0.11
Паттинама Шейн 2 0.07
Лёкберг Кристоффер 2 0.07
Белл Джо 1 0.04
Викстёль Рольф 1 0.04
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0.04
Веватне Вильяр 1 0.04
Брекало Давид 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Торстейнбё Фредерик 0 0
Эукленн Сондре 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Картум Сандер Эрик 4 0
Каллудра Лиридон 3 0
Ульвестад Дан Петер 3 0
Коли Алиу 3 0
Ертсен Торгиль 3 0
Ульвестад Пол Эрик 3 0
Нилсен Снорре 3 0
Муколли Агон 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 3 0
Кастрати Фламур 2 0
Сивертсен Эрленд 2 0
Диоп Амиду 2 0
Скарсем Олаус 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Хопмарк Андреас 1 0
Макдермот Шон 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Сормо Бент 1 0
Аскар Армин 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Викстёль Рольф 6 0
Трипич Златко 4 0
Фридйонссон Самуэль 4 0
Белл Джо 4 0
Лёкберг Кристоффер 3 0
Кабран Кевин 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Бериша Ветон 2 0
Веватне Вильяр 2 0
Брекало Давид 2 0
Танген Харальд 2 0
Себулонсен Себастьян 2 0
Хеггхейм Хенрик 2 0
Траоре Маи 2 0
Гуннарссон Патрик 0 1
Эстбе Арилд 1 0
Эустбё Ивен 1 0
Хове Рунар 1 0
Бьёрсхоль Сондре 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
21
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
9%
1
5%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
6
27%
3
14%
46-60
2
9%
6
29%
61-75
7
32%
5
24%
76-90

Пропущено

13
23
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
15%
2
9%
1-15
4
31%
2
9%
16-30
1
8%
6
26%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
3
23%
5
22%
61-75
2
15%
3
13%
76-90

Забито

13
30
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 14
1
8%
3
10%
1-15
2
15%
3
10%
16-30
3
23%
2
7%
31-45
3
23%
7
23%
46-60
0
0%
7
23%
61-75
4
31%
8
27%
76-90

Пропущено

26
22
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
3
12%
7
32%
31-45
4
15%
3
14%
46-60
6
23%
5
23%
61-75
8
31%
4
18%
76-90

Забито

35
51
13 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 36
12 Забивали первыми 11
9 Не забивали 3
3
9%
4
8%
1-15
4
11%
6
12%
16-30
6
17%
5
10%
31-45
9
26%
10
20%
46-60
2
6%
13
25%
61-75
11
31%
13
25%
76-90

Пропущено

39
45
15 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 24
5
13%
3
7%
1-15
6
15%
4
9%
16-30
4
10%
13
29%
31-45
5
13%
8
18%
46-60
9
23%
10
22%
61-75
10
26%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Стабек - Кристиансунд 3:0 Одд - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Мьёндален - Кристиансунд 5:0
Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Кристиансунд 0:0 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Бранн - Кристиансунд 3:1 КФУМ - Кристиансунд 3:1 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 1:2 Кристиансунд - Мольде 2:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Стабек 5:1 Викинг - Кристиансунд 3:2 Тиллербьен - Кристиансунд 1:5 Волда - Кристиансунд 2:4 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Русенборг - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Бранн 3:2
Викинг
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Бранн - Викинг 0:2
Викинг - Лиллестрём 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Русенборг 3:1 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Стабек - Викинг 1:3 Викинг - Русенборг 2:1 Волеренга - Викинг 1:1 Викинг - Мольде 3:2 Викинг - Кристиансунд 3:2 Ерв-1919 - Викинг 0:2 Стол Йорпеланн - Викинг 2:3 Одд - Викинг 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Будё-Глимт - Викинг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 28 17 8 3 54 - 23 59
2. Мольде Заявка 27 16 5 6 64 - 36 53
3. Викинг 1:1 Заявка 28 14 7 7 53 - 45 49
4. Лиллестрём Заявка 28 13 6 9 44 - 37 45
5. Кристиансунд 1:1 Заявка 28 13 5 10 36 - 40 44
6. Русенборг 0:0 Заявка 28 12 8 8 53 - 39 44
7. Волеренга Заявка 28 10 12 6 43 - 35 42
8. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
9. Хёугесунн 1:1 Заявка 28 9 8 11 45 - 42 35
10. Стрёмсгодсет Заявка 28 9 7 12 41 - 41 34
11. Тромсё 0:0 Заявка 28 7 11 10 32 - 42 32
12. Саннефьёрд 1:1 Заявка 28 8 7 13 34 - 48 31
13. Одд Заявка 28 7 9 12 40 - 54 30
14. Стабек 0:0 Заявка 28 6 7 15 33 - 56 25
15. Мьёндален 1:1 Заявка 28 4 11 13 33 - 45 23
16. Бранн Заявка 27 4 10 13 34 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 14 11 1 2 43 - 15 34
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
3. Кристиансунд 1:1 Заявка 14 9 3 2 24 - 13 30
4. Хёугесунн 1:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
5. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
6. Русенборг 0:0 Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
7. Викинг 1:1 Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
8. Волеренга Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Лиллестрём Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
11. Саннефьёрд 1:1 Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё 0:0 Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек 0:0 Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
15. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
16. Мьёндален 1:1 Заявка 14 2 6 6 19 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг 1:1 Заявка 14 6 4 4 22 - 24 22
3. Лиллестрём Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Волеренга Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
6. Русенборг 0:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 22 17
7. Тромсё 0:0 Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
8. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 14 4 2 8 15 - 28 14
9. Кристиансунд 1:1 Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
10. Одд Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
11. Мьёндален 1:1 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд 1:1 Заявка 14 3 2 9 16 - 32 11
13. Стабек 0:0 Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн 1:1 Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Лёкберг Кристоффер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Макдермот Шон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Муколли Агон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Бюэ Бендик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Викинг
3.25
3.60
2.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кристиансунд 1:1 Викинг онлайн


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