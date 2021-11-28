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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Русенборг
0:0
Конец матча

Стадион:
Будё-Глимт
0'
39' Желтая карточка
Тагсет Эдвард
72' Желтая карточка
Берг Патрик
90'+3
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
16
Ховланд
Эвен
25
Андерссон
Адам
8
Конрадсен
Андрес
7
Хенриксен
Маркус
20
Тагсет
Эдвард
21
Скарсем
Олаус
9
Исламович
Дино
11
Хольсе
Карло
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
18
Мо
Бреде
5
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
10
Ветлесен
Уго
9
Сольбаккен
Ола
20
Ботхейм
Эрик
11
Пеллегрино
Амаль
Русенборг
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

39'
Тагсет Эдвард
 
46'
 
Салтнес Ульрик
Фет Сондре
72'
 
Берг Патрик
85'
 
Конрадсен Мортен
Ветлесен Уго
85'
 
Joel Mvuka
Пеллегрино Амаль
88'
Видесхейм-Пауль Расмус
Тагсет Эдвард
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

История личных встреч

Русенборг
Будё-Глимт

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Т
2:2
Т
5:1
Т
2:3
ТМС
1:0
ТМК
3:1
Т
3:2
Т
2:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
2:1
К
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
Т
3:1
Т
2:2
ТМС
1:1
ТМС
3:1
Т
2:0
Т
0:4
Т
1:3
Т
1:1
ТМС
8:0

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 10 0.36
Захариассен Кристоффер 8 0.29
Хольсе Карло 6 0.21
Сейде Эмиль Конрадсен 5 0.18
Исламович Дино 5 0.18
Хольм Ноа 3 0.11
Видесхейм-Пауль Расмус 3 0.11
Молинс Гильермо 2 0.07
Ховланд Эвен 2 0.07
Эйолфссон Холмар Эрн 2 0.07
Рейтан Эрленд Даль 1 0.04
Шелбред Пер-Сильян 1 0.04
Скарсем Олаус 1 0.04
Тагсет Эдвард 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 0.04
Конрадсен Андрес 1 0.04
Шербечич Бесим 1 0.04
Хофф Вебьёрн 0 0
Андерссон Адам 0 0
Аугустинссон Йонатан 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботхейм Эрик 14 0.5
Салтнес Ульрик 7 0.25
Сольбаккен Ола 6 (1) 0.21
Ветлесен Уго 5 0.18
Пеллегрино Амаль 5 (1) 0.18
Фет Сондре 3 0.11
Сёрли Сондре 3 0.11
Берг Патрик 3 (1) 0.11
Нордас Лассе 2 0.07
Бьоркан Фредерик 1 0.04
Мо Бреде 1 0.04
Кумсан Джилберт 1 0.04
Хейбротен Мариус 1 0.04
Линдаль Аксель 1 0.04
Сампстед Альфонс 0 0
Конрадсен Мортен 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Адам 3 1
Шелбред Пер-Сильян 4 0
Захариассен Кристоффер 4 0
Эйолфссон Холмар Эрн 4 0
Рейтан Эрленд Даль 4 0
Хенриксен Маркус 2 1
Исламович Дино 3 0
Хофф Вебьёрн 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Тетти Александер 2 0
Аугустинссон Йонатан 2 0
Сейде Эмиль Конрадсен 2 0
Хольм Ноа 2 0
Молинс Гильермо 1 0
Ховланд Эвен 1 0
Шербечич Бесим 1 0
Вагич Павле 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 6 0
Пеллегрино Амаль 3 0
Мо Бреде 2 0
Салтнес Ульрик 2 0
Лоде Мариус 2 0
Фет Сондре 2 0
Ботхейм Эрик 2 0
Сольбаккен Ола 2 0
Хаген Элиас 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Хайкин Никита 1 0
Хейбротен Мариус 1 0
Конрадсен Мортен 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Ветлесен Уго 1 0
Joel Mvuka 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
22
16 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
6
18%
1
5%
1-15
8
24%
1
5%
16-30
2
6%
1
5%
31-45
4
12%
5
23%
46-60
6
18%
5
23%
61-75
7
21%
9
41%
76-90

Пропущено

17
12
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
3
25%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
4
24%
4
33%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90

Забито

21
31
13 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 13
17 Не забивали 15
1
5%
8
26%
1-15
4
19%
3
10%
16-30
8
38%
7
23%
31-45
4
19%
2
6%
46-60
1
5%
5
16%
61-75
3
14%
6
19%
76-90

Пропущено

21
12
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
7
58%
76-90

Забито

54
53
29 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 20
6 Не забивали 4
7
13%
9
17%
1-15
12
22%
4
8%
16-30
10
19%
8
15%
31-45
8
15%
7
13%
46-60
7
13%
10
19%
61-75
10
19%
15
28%
76-90

Пропущено

38
24
13 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 17
5
13%
3
13%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
3
8%
2
8%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
8
21%
4
17%
61-75
10
26%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0
Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2
Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 28 17 8 3 54 - 23 59
2. Мольде 0:0 Заявка 28 16 6 6 64 - 36 54
3. Викинг Заявка 28 15 6 7 55 - 46 51
4. Лиллестрём Заявка 28 13 6 9 44 - 37 45
5. Русенборг Заявка 28 12 8 8 53 - 39 44
6. Кристиансунд Заявка 28 13 4 11 37 - 42 43
7. Волеренга Заявка 28 10 12 6 43 - 35 42
8. Сарпсборг-08 Заявка 28 11 6 11 38 - 41 39
9. Хёугесунн Заявка 28 9 7 12 45 - 43 34
10. Стрёмсгодсет Заявка 28 9 7 12 41 - 41 34
11. Саннефьёрд Заявка 28 9 6 13 35 - 48 33
12. Тромсё Заявка 28 7 11 10 32 - 42 32
13. Одд Заявка 28 7 9 12 40 - 54 30
14. Стабек Заявка 28 6 7 15 33 - 56 25
15. Бранн 0:0 Заявка 28 4 11 13 34 - 51 23
16. Мьёндален Заявка 28 4 10 14 33 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 Заявка 14 11 1 2 43 - 15 34
2. Будё-Глимт Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
3. Кристиансунд Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
4. Русенборг Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
5. Хёугесунн Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
7. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
8. Волеренга Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Лиллестрём Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
11. Саннефьёрд Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
15. Бранн 0:0 Заявка 14 3 6 5 18 - 22 15
16. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Лиллестрём Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде 0:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 21 20
5. Волеренга Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
6. Русенборг Заявка 14 4 5 5 20 - 22 17
7. Тромсё Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
8. Сарпсборг-08 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
9. Кристиансунд Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
10. Одд Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
11. Саннефьёрд Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
13. Стабек Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн 0:0 Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Тагсет Эдвард получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Русенборг 0:0 Будё-Глимт онлайн


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