Норвегия: Типпелиген 2021
0:0
Конец матча
Стадион: Леркендаль
39' Желтая карточкаТагсет Эдвард
72' Желтая карточкаБерг Патрик
16
Ховланд
Эвен
11
Хольсе
Карло
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
10
Ветлесен
Уго
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Смитс ДжошуаВратарь
- Защитник
-
26 Квиле СигурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Joel Mvuka
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
История личных встреч
Русенборг
Будё-Глимт
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
25 матчей
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|10
|0.36
|Захариассен Кристоффер
|8
|0.29
|Хольсе Карло
|6
|0.21
|Сейде Эмиль Конрадсен
|5
|0.18
|Исламович Дино
|5
|0.18
|Хольм Ноа
|3
|0.11
|Видесхейм-Пауль Расмус
|3
|0.11
|Молинс Гильермо
|2
|0.07
|Ховланд Эвен
|2
|0.07
|Эйолфссон Холмар Эрн
|2
|0.07
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.04
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.04
|Скарсем Олаус
|1
|0.04
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1
|0.04
|Конрадсен Андрес
|1
|0.04
|Шербечич Бесим
|1
|0.04
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Андерссон Адам
|0
|0
|Аугустинссон Йонатан
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|14
|0.5
|Салтнес Ульрик
|7
|0.25
|Сольбаккен Ола
|6 (1)
|0.21
|Ветлесен Уго
|5
|0.18
|Пеллегрино Амаль
|5 (1)
|0.18
|Фет Сондре
|3
|0.11
|Сёрли Сондре
|3
|0.11
|Берг Патрик
|3 (1)
|0.11
|Нордас Лассе
|2
|0.07
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.04
|Мо Бреде
|1
|0.04
|Кумсан Джилберт
|1
|0.04
|Хейбротен Мариус
|1
|0.04
|Линдаль Аксель
|1
|0.04
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Адам
|3
|1
|Шелбред Пер-Сильян
|4
|0
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|Эйолфссон Холмар Эрн
|4
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|2
|1
|Исламович Дино
|3
|0
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Тетти Александер
|2
|0
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|Сейде Эмиль Конрадсен
|2
|0
|Хольм Ноа
|2
|0
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Шербечич Бесим
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|6
|0
|Пеллегрино Амаль
|3
|0
|Мо Бреде
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|2
|0
|Лоде Мариус
|2
|0
|Фет Сондре
|2
|0
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|Сольбаккен Ола
|2
|0
|Хаген Элиас
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Хейбротен Мариус
|1
|0
|Конрадсен Мортен
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Joel Mvuka
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
22
16 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
6
18%
1
5%
1-15
8
24%
1
5%
16-30
2
6%
1
5%
31-45
4
12%
5
23%
46-60
6
18%
5
23%
61-75
7
21%
9
41%
76-90
Пропущено
17
12
4 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
12%
3
25%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
4
24%
4
33%
61-75
5
29%
29%
2
17%
76-90
Забито
21
31
13 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 13
17 Не забивали 15
1
5%
8
26%
1-15
4
19%
3
10%
16-30
8
38%
7
23%
31-45
4
19%
2
6%
46-60
1
5%
5
16%
61-75
3
14%
6
19%
76-90
Пропущено
21
12
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
2
10%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
7
58%
76-90
Забито
54
53
29 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 32
16 Забивали первыми 20
6 Не забивали 4
7
13%
9
17%
1-15
12
22%
4
8%
16-30
10
19%
8
15%
31-45
8
15%
7
13%
46-60
7
13%
10
19%
61-75
10
19%
15
28%
76-90
Пропущено
38
24
13 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 17
5
13%
3
13%
1-15
5
13%
2
8%
16-30
3
8%
2
8%
31-45
7
18%
4
17%
46-60
8
21%
4
17%
61-75
10
26%
9
38%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мольде - Русенборг 4:1 Бранн - Русенборг 2:2 Русенборг - Лиллестрём 1:3 Хёугесунн - Русенборг 0:0
Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Русенборг - Волеренга 2:2 Кристиансунд - Русенборг 1:0 Русенборг - Мьёндален 3:1 Викинг - Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:3 Русенборг - Тромсё 3:2 Викинг - Русенборг 2:1 Русенборг - Ренн 1:3 Русенборг - Одд 5:0 Ренн - Русенборг 2:0 Мьёндален - Русенборг 1:2 Домжале - Русенборг 1:2 Русенборг - Домжале 6:1 Оркла - Русенборг 1:11 Русенборг - Хабнарфьордюр 4:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Будё-Глимт - ЦСКА София 2:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Рома - Будё-Глимт 2:2
Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - Рома 6:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 ЦСКА София - Будё-Глимт 0:0 Будё-Глимт - Волеренга 1:0 Альта - Будё-Глимт 1:2 Викинг - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Заря 3:1 Будё-Глимт - Одд 1:1 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Жальгирис 1:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 3:0 Жальгирис - Будё-Глимт 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|54 - 23
|59
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|28
|16
|6
|6
|64 - 36
|54
|3.
|Викинг
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|55 - 46
|51
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|44 - 37
|45
|5.
|Русенборг
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|53 - 39
|44
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|37 - 42
|43
|7.
|Волеренга
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 35
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|38 - 41
|39
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|45 - 43
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 41
|34
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 48
|33
|12.
|Тромсё
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|32 - 42
|32
|13.
|Одд
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|40 - 54
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|33 - 56
|25
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|28
|4
|11
|13
|34 - 51
|23
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|33 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|43 - 15
|34
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 11
|33
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|4.
|Русенборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 24
|21
|4.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 21
|20
|5.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|6.
|Русенборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|7.
|Тромсё
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 27
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 26
|14
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Бранн
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7