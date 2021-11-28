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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
1:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Саннефьёрд
0'
1:0
1' Гол
Лисет Сёндре
1:1
17' Гол
Куртович Виллиам
50' Желтая карточка
Куртович Виллиам
61'
12
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
7
Теркильдсен
Петер
20
Torje
Naustdal
9
Лисет
Сёндре
10
Сандберг
Никлас
16
Содерлунд
Александер
11
Вельде
Кристоффер
1
Стуревик
Якоб
2
Вембангомо
Брис
17
Фосс
Сандер
Моэн
5
Кройцриглер
Мартин
4
Ian
Smeulers
19
Ордагич
Амер
24
Сингх
Хармет
18
Куртович
Виллиам
23
Йонссон
Видар
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
Хёугесунн
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

Ход матча

1'
Лисет Сёндре
(Педерсен Торе)
1:0
17'
1:1
Куртович Виллиам
(Ордагич Амер)
46'
Самуэльсен Мартин
Torje Naustdal
 
50'
 
Куртович Виллиам

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

История личных встреч

Хёугесунн
Саннефьёрд

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Т
1:1
Т
3:2
Т
0:1
Т
4:2
Т
0:2
Т
2:0
Т
2:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:1
Т
2:0
А
1:1
А
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.29
Вельде Кристоффер 7 (1) 0.25
Ндур Алиун 7 0.25
Лисет Сёндре 5 0.18
Сандберг Никлас 3 (1) 0.11
Содерлунд Александер 3 0.11
Теркильдсен Петер 2 0.07
Стёлос Александер 2 0.07
Самуэльсен Мартин 2 0.07
Хансен Беньямин 2 0.07
Крюгор Кевин Мартин 1 0.04
Деслер Миккел 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0
Anders Baertelsen 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 10 0.36
Хансен Кристоффер 7 0.25
Тветер Александер Рууд 5 0.18
Рисан Сандер 2 0.07
Куртович Виллиам 2 0.07
Фосс Сандер Моэн 2 0.07
Валес Марк 1 0.04
Бренден Эрик 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Гуссиос Сиверт 1 0.04
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 5 0
Хансен Беньямин 3 0
Крюгор Кевин Мартин 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Фредриксен Ульрик 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Стёлос Александер 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Ндур Алиун 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Содерлунд Александер 1 0
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Лейте Бруно 1 0
Torje Naustdal 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 6 0
Валес Марк 5 0
Кройцриглер Мартин 5 0
Куртович Виллиам 4 0
Йонссон Видар 4 0
Ian Smeulers 2 1
Вембангомо Брис 3 0
Зе Эдуардо де Араужо 3 0
Сингх Хармет 2 0
Хансен Кристоффер 2 0
Бренден Эрик 2 0
Сёдлунн Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
18
9 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
1
3%
3
17%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
3
10%
5
28%
31-45
6
21%
3
17%
46-60
7
24%
2
11%
61-75
7
24%
4
22%
76-90

Пропущено

12
28
4 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 12
1
8%
4
14%
1-15
2
17%
7
25%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
2
17%
5
18%
46-60
2
17%
5
18%
61-75
4
33%
3
11%
76-90

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
1
6%
2
13%
1-15
8
47%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
18%
6
38%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
2
12%
1
6%
76-90

Пропущено

27
18
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
11%
4
22%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
8
30%
30%
6
33%
76-90

Забито

46
34
19 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
2
4%
5
15%
1-15
13
28%
3
9%
16-30
4
9%
8
24%
31-45
9
20%
9
26%
46-60
9
20%
4
12%
61-75
9
20%
5
15%
76-90

Пропущено

39
46
16 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 21
4
10%
8
17%
1-15
7
18%
9
20%
16-30
5
13%
5
11%
31-45
6
15%
9
20%
46-60
5
13%
6
13%
61-75
12
31%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0
Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0
Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 28 17 8 3 54 - 23 59
2. Мольде Заявка 27 16 5 6 64 - 36 53
3. Викинг 1:1 Заявка 28 14 7 7 53 - 45 49
4. Лиллестрём Заявка 28 13 6 9 44 - 37 45
5. Кристиансунд 1:1 Заявка 28 13 5 10 36 - 40 44
6. Русенборг 0:0 Заявка 28 12 8 8 53 - 39 44
7. Волеренга Заявка 28 10 12 6 43 - 35 42
8. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 28 10 7 11 36 - 41 37
9. Хёугесунн 1:1 Заявка 28 9 8 11 45 - 42 35
10. Стрёмсгодсет Заявка 28 9 7 12 41 - 41 34
11. Тромсё 0:0 Заявка 28 7 11 10 32 - 42 32
12. Саннефьёрд 1:1 Заявка 28 8 7 13 34 - 48 31
13. Одд Заявка 28 7 9 12 40 - 54 30
14. Стабек 0:0 Заявка 28 6 7 15 33 - 56 25
15. Мьёндален 1:1 Заявка 28 4 11 13 33 - 45 23
16. Бранн Заявка 27 4 10 13 34 - 51 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 14 11 1 2 43 - 15 34
2. Будё-Глимт 0:0 Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
3. Кристиансунд 1:1 Заявка 14 9 3 2 24 - 13 30
4. Хёугесунн 1:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 14 28
5. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
6. Русенборг 0:0 Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
7. Викинг 1:1 Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
8. Волеренга Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Лиллестрём Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
11. Саннефьёрд 1:1 Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё 0:0 Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек 0:0 Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
15. Бранн Заявка 13 3 5 5 18 - 22 14
16. Мьёндален 1:1 Заявка 14 2 6 6 19 - 17 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг 1:1 Заявка 14 6 4 4 22 - 24 22
3. Лиллестрём Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде Заявка 13 5 4 4 21 - 21 19
5. Волеренга Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
6. Русенборг 0:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 22 17
7. Тромсё 0:0 Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
8. Сарпсборг-08 1:1 Заявка 14 4 2 8 15 - 28 14
9. Кристиансунд 1:1 Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
10. Одд Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
11. Мьёндален 1:1 Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
12. Саннефьёрд 1:1 Заявка 14 3 2 9 16 - 32 11
13. Стабек 0:0 Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн 1:1 Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Куртович Виллиам бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Лисет Сёндре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Саннефьёрд
2.28
3.65
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёугесунн 1:1 Саннефьёрд онлайн


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