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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Хёугесунн
1:2
Конец матча

Стадион:
Саннефьёрд
0'
1:0
1' Гол
Лисет Сёндре
1:1
17' Гол
Куртович Виллиам
50' Желтая карточка
Куртович Виллиам
1:2
87' Гол
Бренден Эрик
89' Желтая карточка
Вега Дейвер
90'+4
12
Сельвик
Эгиль
15
Фредриксен
Ульрик
4
Anders
Baertelsen
5
Хансен
Беньямин
23
Педерсен
Торе
7
Теркильдсен
Петер
20
Torje
Naustdal
9
Лисет
Сёндре
10
Сандберг
Никлас
16
Содерлунд
Александер
11
Вельде
Кристоффер
1
Стуревик
Якоб
2
Вембангомо
Брис
17
Фосс
Сандер
Моэн
5
Кройцриглер
Мартин
4
Ian
Smeulers
19
Ордагич
Амер
24
Сингх
Хармет
18
Куртович
Виллиам
23
Йонссон
Видар
14
Тветер
Александер
Рууд
11
Хансен
Кристоффер
Хёугесунн
4-3-3
Саннефьёрд
4-3-3

Ход матча

1'
Лисет Сёндре
(Педерсен Торе)
1:0
17'
1:1
Куртович Виллиам
(Ордагич Амер)
46'
Самуэльсен Мартин
Torje Naustdal
 
50'
 
Куртович Виллиам
62'
 
Рисан Сандер
Сингх Хармет
79'
 
Вега Дейвер
Хансен Кристоффер
79'
 
Бренден Эрик
Ордагич Амер
83'
Ндур Алиун
Вельде Кристоффер
 
87'
1:2
Бренден Эрик
89'
 
Вега Дейвер

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

История личных встреч

Хёугесунн
Саннефьёрд

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

13 матчей

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

Т
1:1
Т
3:2
Т
0:1
Т
4:2
Т
0:2
Т
2:0
Т
2:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:1
Т
2:0
А
1:1
А
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ваджи Ибраима 8 0.29
Вельде Кристоффер 7 (1) 0.25
Ндур Алиун 7 0.25
Лисет Сёндре 5 0.18
Сандберг Никлас 3 (1) 0.11
Содерлунд Александер 3 0.11
Теркильдсен Петер 2 0.07
Стёлос Александер 2 0.07
Самуэльсен Мартин 2 0.07
Хансен Беньямин 2 0.07
Крюгор Кевин Мартин 1 0.04
Деслер Миккел 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Педерсен Торе 0 0
Лейте Бруно 0 0
Anders Baertelsen 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонссон Видар 10 0.36
Хансен Кристоффер 7 0.25
Тветер Александер Рууд 5 0.18
Рисан Сандер 2 0.07
Куртович Виллиам 2 0.07
Бренден Эрик 2 0.07
Фосс Сандер Моэн 2 0.07
Валес Марк 1 0.04
Кройцриглер Мартин 1 0.04
Гуссиос Сиверт 1 0.04
Ордагич Амер 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Хокенстад Матс 0 0
Ньенету Франклин 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педерсен Торе 5 0
Лисет Сёндре 5 0
Хансен Беньямин 3 0
Крюгор Кевин Мартин 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Фредриксен Ульрик 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Стёлос Александер 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Ндур Алиун 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Содерлунд Александер 1 0
Санде Мадс 1 0
Ваджи Ибраима 1 0
Лейте Бруно 1 0
Torje Naustdal 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фосс Сандер Моэн 6 0
Валес Марк 5 0
Кройцриглер Мартин 5 0
Куртович Виллиам 4 0
Йонссон Видар 4 0
Ian Smeulers 2 1
Вембангомо Брис 3 0
Зе Эдуардо де Араужо 3 0
Сингх Хармет 2 0
Хансен Кристоффер 2 0
Бренден Эрик 2 0
Вега Дейвер 1 0
Сёдлунн Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
20
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
2
7%
3
15%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
3
10%
5
25%
31-45
6
20%
3
15%
46-60
7
23%
2
10%
61-75
7
23%
5
25%
76-90

Пропущено

14
29
5 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
7%
5
17%
1-15
3
21%
7
24%
16-30
1
7%
4
14%
31-45
2
14%
5
17%
46-60
2
14%
5
17%
61-75
5
36%
3
10%
76-90

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
6%
2
13%
1-15
8
47%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
18%
6
38%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
2
12%
1
6%
76-90

Пропущено

27
18
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
11%
4
22%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
8
30%
30%
6
33%
76-90

Забито

47
36
20 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
3
6%
5
14%
1-15
13
28%
4
11%
16-30
4
9%
8
22%
31-45
9
19%
9
25%
46-60
9
19%
4
11%
61-75
9
19%
6
17%
76-90

Пропущено

41
47
17 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 22
4
10%
9
19%
1-15
8
20%
9
19%
16-30
5
12%
5
11%
31-45
6
15%
9
19%
46-60
5
12%
6
13%
61-75
13
32%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0
Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0
Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 28 17 8 3 54 - 23 59
2. Мольде 0:0 Заявка 28 16 6 6 64 - 36 54
3. Викинг Заявка 28 15 6 7 55 - 46 51
4. Лиллестрём Заявка 28 13 6 9 44 - 37 45
5. Русенборг Заявка 28 12 8 8 53 - 39 44
6. Кристиансунд Заявка 28 13 4 11 37 - 42 43
7. Волеренга Заявка 28 10 12 6 43 - 35 42
8. Сарпсборг-08 Заявка 28 11 6 11 38 - 41 39
9. Хёугесунн Заявка 28 9 7 12 45 - 43 34
10. Стрёмсгодсет Заявка 28 9 7 12 41 - 41 34
11. Саннефьёрд Заявка 28 9 6 13 35 - 48 33
12. Тромсё Заявка 28 7 11 10 32 - 42 32
13. Одд Заявка 28 7 9 12 40 - 54 30
14. Стабек Заявка 28 6 7 15 33 - 56 25
15. Бранн 0:0 Заявка 28 4 11 13 34 - 51 23
16. Мьёндален Заявка 28 4 10 14 33 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 0:0 Заявка 14 11 1 2 43 - 15 34
2. Будё-Глимт Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
3. Кристиансунд Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
4. Русенборг Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
5. Хёугесунн Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
7. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
8. Волеренга Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Лиллестрём Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
11. Саннефьёрд Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
15. Бранн 0:0 Заявка 14 3 6 5 18 - 22 15
16. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Лиллестрём Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
4. Мольде 0:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 21 20
5. Волеренга Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
6. Русенборг Заявка 14 4 5 5 20 - 22 17
7. Тромсё Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
8. Сарпсборг-08 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
9. Кристиансунд Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
10. Одд Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
11. Саннефьёрд Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
13. Стабек Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн 0:0 Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Куртович Виллиам бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Лисет Сёндре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хёугесунн 1:2 Саннефьёрд онлайн


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