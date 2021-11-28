Норвегия: Типпелиген 2021
1:2
Конец матча
Стадион: Хуагесунд
1:0
1' ГолЛисет Сёндре
1:1
17' ГолКуртович Виллиам
50' Желтая карточкаКуртович Виллиам
1:2
87' ГолБренден Эрик
89' Желтая карточкаВега Дейвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ндур АлиунНападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
-
10 Вега ДейверНападающий
-
22 Нджиэ МуссаНападающий
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
Ход матча
1'
1:0
17'
1:1
50'
87'
1:2
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
Хёугесунн
Саннефьёрд
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
13 матчей
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ваджи Ибраима
|8
|0.29
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.25
|Ндур Алиун
|7
|0.25
|Лисет Сёндре
|5
|0.18
|Сандберг Никлас
|3 (1)
|0.11
|Содерлунд Александер
|3
|0.11
|Теркильдсен Петер
|2
|0.07
|Стёлос Александер
|2
|0.07
|Самуэльсен Мартин
|2
|0.07
|Хансен Беньямин
|2
|0.07
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.04
|Деслер Миккел
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|Педерсен Торе
|0
|0
|Лейте Бруно
|0
|0
|Anders Baertelsen
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонссон Видар
|10
|0.36
|Хансен Кристоффер
|7
|0.25
|Тветер Александер Рууд
|5
|0.18
|Рисан Сандер
|2
|0.07
|Куртович Виллиам
|2
|0.07
|Бренден Эрик
|2
|0.07
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0.07
|Валес Марк
|1
|0.04
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.04
|Гуссиос Сиверт
|1
|0.04
|Ордагич Амер
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Ньенету Франклин
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педерсен Торе
|5
|0
|Лисет Сёндре
|5
|0
|Хансен Беньямин
|3
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Фредриксен Ульрик
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Стёлос Александер
|2
|0
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Ндур Алиун
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Ваджи Ибраима
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фосс Сандер Моэн
|6
|0
|Валес Марк
|5
|0
|Кройцриглер Мартин
|5
|0
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Йонссон Видар
|4
|0
|Ian Smeulers
|2
|1
|Вембангомо Брис
|3
|0
|Зе Эдуардо де Араужо
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|2
|0
|Бренден Эрик
|2
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Сёдлунн Андре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
20
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
2
7%
3
15%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
3
10%
5
25%
31-45
6
20%
3
15%
46-60
7
23%
2
10%
61-75
7
23%
5
25%
76-90
Пропущено
14
29
5 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
1
7%
5
17%
1-15
3
21%
7
24%
16-30
1
7%
4
14%
31-45
2
14%
5
17%
46-60
2
14%
5
17%
61-75
5
36%
3
10%
76-90
Забито
17
16
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
1
6%
2
13%
1-15
8
47%
2
13%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
18%
6
38%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
2
12%
1
6%
76-90
Пропущено
27
18
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
11%
4
22%
1-15
5
19%
2
11%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
4
22%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
8
30%
30%
6
33%
76-90
Забито
47
36
20 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
3
6%
5
14%
1-15
13
28%
4
11%
16-30
4
9%
8
22%
31-45
9
19%
9
25%
46-60
9
19%
4
11%
61-75
9
19%
6
17%
76-90
Пропущено
41
47
17 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 22
4
10%
9
19%
1-15
8
20%
9
19%
16-30
5
12%
5
11%
31-45
6
15%
9
19%
46-60
5
12%
6
13%
61-75
13
32%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Викинг - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 2:2 Стабек - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 0:0
Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Тромсё - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 1:3 Кристиансунд - Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 2:1 Бранн - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Лиллестрём 0:3 Одд - Хёугесунн 4:2 Мольде - Хёугесунн 5:4 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 2:1 Сторд - Хёугесунн 2:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Волеренга 3:1 Мьёндален - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Тромсё 3:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:0
Русенборг - Саннефьёрд 4:1 Саннефьёрд - Одд 0:0 Викинг - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Волеренга 3:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 5:0 Саннефьёрд - Тромсё 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:1 Арендал - Саннефьёрд 5:4 Одд - Саннефьёрд 2:3 Порс Гренланд - Саннефьёрд 1:4 Саннефьёрд - Хёугесунн 1:1 Кристиансунд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|54 - 23
|59
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|28
|16
|6
|6
|64 - 36
|54
|3.
|Викинг
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|55 - 46
|51
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|44 - 37
|45
|5.
|Русенборг
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|53 - 39
|44
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|37 - 42
|43
|7.
|Волеренга
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 35
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|38 - 41
|39
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|45 - 43
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 41
|34
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 48
|33
|12.
|Тромсё
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|32 - 42
|32
|13.
|Одд
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|40 - 54
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|33 - 56
|25
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|28
|4
|11
|13
|34 - 51
|23
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|33 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|43 - 15
|34
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 11
|33
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|4.
|Русенборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 24
|21
|4.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 21
|20
|5.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|6.
|Русенборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|7.
|Тромсё
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 27
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 26
|14
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Бранн
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7