Норвегия: Типпелиген 2021
33' Желтая карточкаХёуген Кристоффер
27
Хове
Рунар
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Хове РунарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Симба МунгаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фофана ДатроНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Бранн
Мольде
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
110%
50%
11 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 2 ничьи 12 побед
30 матчей
23.3%
16.7%
60%
7 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
13.3%
43.3%
43.4%
4 победы 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.7%
23.3%
40%
11 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селанн-Хеггебе Эуне
|7
|0.25
|Тейлор Роберт
|6 (1)
|0.21
|Бамба Дауда
|6
|0.21
|Финне Бор
|3
|0.11
|Расмуссен Матиас
|2
|0.07
|Странд Петтер
|1
|0.04
|Сконес Каспер
|1
|0.04
|Кристиансен Рубен
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Симба Мунга
|1
|0.04
|Педерсен Даниэль
|1
|0.04
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.04
|Сери Яфет
|1
|0.04
|Нильсен Сиверт
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|25
|0.89
|Андерсен Эйрик Улланд
|6
|0.21
|Хёуген Кристоффер
|6
|0.21
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.14
|Эйкрем Магнус
|3
|0.11
|Бьорнбак Мартин
|3
|0.11
|Синюан Шерифф
|3
|0.11
|Хуссейн Эцаз
|2
|0.07
|Хестад Эйрик
|2
|0.07
|Риса Бирк
|2
|0.07
|Эллингсен Мартин
|2 (2)
|0.07
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Брейвик Эмиль
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Грёдем Магнус
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Зехнини Рафик
|0
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|0
|0
|Фофана Датро
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Фредрик
|5
|1
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Форрен Вегард
|2
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Сконес Каспер
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Бамба Дауда
|2
|0
|Eirik Horneland
|1
|0
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риса Бирк
|3
|1
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|Хёуген Кристоффер
|4
|0
|Бьорнбак Мартин
|2
|1
|Омойджуфано Охи
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0
|Линде Андреас
|2
|0
|Синюан Шерифф
|2
|0
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
21
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
4
19%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
8
50%
4
19%
76-90
Пропущено
24
21
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
8
33%
2
10%
16-30
3
13%
6
29%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
4
17%
5
24%
61-75
7
29%
29%
5
24%
76-90
Забито
17
43
8 В 1-м тайме 26
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 12
18 Не забивали 14
3
18%
8
19%
1-15
4
24%
9
21%
16-30
1
6%
9
21%
31-45
2
12%
7
16%
46-60
5
29%
29%
3
7%
61-75
2
12%
7
16%
76-90
Пропущено
28
15
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
3
11%
2
13%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
4
14%
3
20%
46-60
8
29%
4
27%
61-75
4
14%
4
27%
76-90
Забито
33
64
13 В 1-м тайме 38
20 Во 2-м тайме 26
9 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
4
12%
11
17%
1-15
7
21%
13
20%
16-30
2
6%
14
22%
31-45
4
12%
10
16%
46-60
6
18%
5
8%
61-75
10
30%
11
17%
76-90
Пропущено
52
36
23 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 7
26 Не пропускали 18
3
6%
3
8%
1-15
13
25%
4
11%
16-30
7
13%
6
17%
31-45
6
12%
5
14%
46-60
12
23%
9
25%
61-75
11
21%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2
Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1
Мольде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2
Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|54 - 23
|59
|2.
|Мольде
|0:0 Заявка
|28
|16
|6
|6
|64 - 36
|54
|3.
|Викинг
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|55 - 46
|51
|4.
|Лиллестрём
|Заявка
|28
|13
|6
|9
|44 - 37
|45
|5.
|Русенборг
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|53 - 39
|44
|6.
|Кристиансунд
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|37 - 42
|43
|7.
|Волеренга
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 35
|42
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|38 - 41
|39
|9.
|Хёугесунн
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|45 - 43
|34
|10.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|41 - 41
|34
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|35 - 48
|33
|12.
|Тромсё
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|32 - 42
|32
|13.
|Одд
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|40 - 54
|30
|14.
|Стабек
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|33 - 56
|25
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|28
|4
|11
|13
|34 - 51
|23
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|33 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|11
|1
|2
|43 - 15
|34
|2.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 11
|33
|3.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|4.
|Русенборг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 17
|27
|5.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Викинг
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 21
|27
|7.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|33 - 12
|27
|8.
|Волеренга
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|9.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 13
|24
|10.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 13
|23
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|12.
|Одд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|27 - 28
|16
|13.
|Тромсё
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|16 - 19
|15
|14.
|Стабек
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 24
|15
|15.
|Бранн
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|16.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|19 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|22 - 12
|26
|2.
|Викинг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 25
|24
|3.
|Лиллестрём
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 24
|21
|4.
|Мольде
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 21
|20
|5.
|Волеренга
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 21
|17
|6.
|Русенборг
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|7.
|Тромсё
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 23
|17
|8.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|17 - 28
|16
|9.
|Кристиансунд
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 27
|14
|10.
|Одд
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 26
|14
|11.
|Саннефьёрд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|17 - 32
|13
|12.
|Мьёндален
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 28
|11
|13.
|Стабек
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 32
|10
|14.
|Бранн
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|15.
|Хёугесунн
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|16 - 28
|7
|16.
|Стрёмсгодсет
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 29
|7