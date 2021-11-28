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Норвегия: Типпелиген 2021

2021
Бранн
0:1
Конец матча

Стадион:
Мольде
0'
33' Желтая карточка
Хёуген Кристоффер
0:1
61' Гол
Эйкрем Магнус
90'+5
28
Грилль
Леннарт
8
Хорн
Майер
27
Хове
Рунар
4
Кольскоген
Оле
18
Мёллер
Вольфе
Давид
7
Расмуссен
Матиас
5
Сакор
Важебах
9
Странд
Петтер
11
Финне
Бор
20
Селанн-Хеггебе
Эуне
16
Тейлор
Роберт
1
Линде
Андреас
21
Линнес
Мартин
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
3
Риса
Бирк
27
Sivert
Heggheim
Mannsverk
16
Хуссейн
Эцаз
17
Зехнини
Рафик
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
9
Омойджуфано
Охи
Бранн
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Хёуген Кристоффер
Синюан Шерифф
33'
 
Хёуген Кристоффер
61'
0:1
Эйкрем Магнус
(Sivert Heggheim Mannsverk)
65'
Йенсен Вассберг Никлас
Сакор Важебах
 
69'
 
Брейвик Эмиль
Эйкрем Магнус
80'
Сконес Каспер
Селанн-Хеггебе Эуне
 
80'
Симба Мунга
Мёллер Вольфе Давид
 
87'
 
Кнутсон Эрлинг
Линнес Мартин

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

История личных встреч

Бранн
Мольде

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

110%
50%
11 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 12 побед

30 матчей

23.3%
16.7%
60%
7 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

13.3%
43.3%
43.4%
4 победы 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.7%
23.3%
40%
11 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

Т
4:0
ТМК
2:1
Т
1:2
Т
1:2
ТМС
3:2
Т
0:0
Т
1:1
Т
5:1
Т
0:4
Т
1:0
Т
4:1
Т
2:1
Т
2:0
Т
0:1
Т
4:2
Т
2:0
Т
1:0
ТМС
2:2
Т
4:1
Т
2:1
Т
2:2
Т
1:3
Т
1:1
Т
3:2
Т
5:2
Т
2:0
Т
3:2
КН
8:0
ТМС
1:4
Т
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 7 0.25
Тейлор Роберт 6 (1) 0.21
Бамба Дауда 6 0.21
Финне Бор 3 0.11
Расмуссен Матиас 2 0.07
Странд Петтер 1 0.04
Сконес Каспер 1 0.04
Кристиансен Рубен 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Симба Мунга 1 0.04
Педерсен Даниэль 1 0.04
Твейта Йон-Хельге 1 0.04
Сери Яфет 1 0.04
Нильсен Сиверт 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 25 0.89
Андерсен Эйрик Улланд 6 0.21
Хёуген Кристоффер 6 0.21
Эйкрем Магнус 4 0.14
Брюнхильдсен Ола 4 0.14
Бьорнбак Мартин 3 0.11
Синюан Шерифф 3 0.11
Хуссейн Эцаз 2 0.07
Хестад Эйрик 2 0.07
Риса Бирк 2 0.07
Эллингсен Мартин 2 (2) 0.07
Эурснес Фредрик 1 0.04
Брейвик Эмиль 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Грёдем Магнус 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Зехнини Рафик 0 0
Sivert Heggheim Mannsverk 0 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Фофана Датро 0 0

Карточки

Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Фредрик 5 1
Нильсен Сиверт 4 0
Расмуссен Матиас 3 0
Форрен Вегард 2 0
Кристиансен Рубен 2 0
Сконес Каспер 2 0
Странд Петтер 2 0
Бамба Дауда 2 0
Eirik Horneland 1 0
Бармен Кристоффер 1 0
Хорн Майер 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риса Бирк 3 1
Хуссейн Эцаз 4 0
Хёуген Кристоффер 4 0
Бьорнбак Мартин 2 1
Омойджуфано Охи 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 3 0
Линде Андреас 2 0
Синюан Шерифф 2 0
Sivert Heggheim Mannsverk 2 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Эйкрем Магнус 1 0
Линнес Мартин 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грегерсен Стиан 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0
Брейвик Эмиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
22
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
8
50%
4
18%
76-90

Пропущено

25
21
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
8
32%
2
10%
16-30
3
12%
6
29%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
5
20%
5
24%
61-75
7
28%
5
24%
76-90

Забито

17
43
8 В 1-м тайме 26
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 12
19 Не забивали 15
3
18%
8
19%
1-15
4
24%
9
21%
16-30
1
6%
9
21%
31-45
2
12%
7
16%
46-60
5
29%
29%
3
7%
61-75
2
12%
7
16%
76-90

Пропущено

28
15
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 8
3
11%
2
13%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
4
14%
3
20%
46-60
8
29%
4
27%
61-75
4
14%
4
27%
76-90

Забито

33
65
13 В 1-м тайме 38
20 Во 2-м тайме 27
9 Забивали первыми 20
8 Не забивали 5
4
12%
11
17%
1-15
7
21%
13
20%
16-30
2
6%
14
22%
31-45
4
12%
10
15%
46-60
6
18%
6
9%
61-75
10
30%
11
17%
76-90

Пропущено

53
36
23 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 7
27 Не пропускали 18
3
6%
3
8%
1-15
13
25%
4
11%
16-30
7
13%
6
17%
31-45
6
11%
5
14%
46-60
13
25%
9
25%
61-75
11
21%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бранн
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Саннефьёрд - Бранн 2:2 Бранн - Русенборг 2:2 Волеренга - Бранн 1:0 Бранн - Викинг 0:2
Одд - Бранн 3:3 Бранн - Стабек 1:1 Мьёндален - Бранн 1:1 Бранн - Кристиансунд 3:1 Харстад - Бранн 0:5 Тромсё - Бранн 1:1 Лиллестрём - Бранн 2:3 Бранн - Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет - Бранн 3:1 Бранн - Саннефьёрд 3:2 Фанна - Бранн 0:3 Бьярг - Бранн 0:5 Бранн - Мьёндален 1:1 Бранн - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Бранн 3:2 Бранн - Лиллестрём 1:1
Мольде
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0 Мольде - Будё-Глимт 0:2
Стабек - Мольде 0:3 Мольде - Тромсё 3:0 Одд - Мольде 1:3 Мольде - Викинг 2:2 Брюне - Мольде 1:4 Волеренга - Мольде 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Кристиансунд - Мольде 2:0 Викинг - Мольде 3:2 Мольде - Трабзонспор 1:1 Мольде - Хёугесунн 5:4 Трабзонспор - Мольде 3:3 Хёдд - Мольде 1:2 Серветт - Мольде 2:0 Спьелкавик - Мольде 1:4 Мольде - Серветт 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 28 17 8 3 54 - 23 59
2. Мольде Заявка 28 17 5 6 65 - 36 56
3. Викинг Заявка 28 15 6 7 55 - 46 51
4. Лиллестрём Заявка 28 13 6 9 44 - 37 45
5. Русенборг Заявка 28 12 8 8 53 - 39 44
6. Кристиансунд Заявка 28 13 4 11 37 - 42 43
7. Волеренга Заявка 28 10 12 6 43 - 35 42
8. Сарпсборг-08 Заявка 28 11 6 11 38 - 41 39
9. Хёугесунн Заявка 28 9 7 12 45 - 43 34
10. Стрёмсгодсет Заявка 28 9 7 12 41 - 41 34
11. Саннефьёрд Заявка 28 9 6 13 35 - 48 33
12. Тромсё Заявка 28 7 11 10 32 - 42 32
13. Одд Заявка 28 7 9 12 40 - 54 30
14. Стабек Заявка 28 6 7 15 33 - 56 25
15. Мьёндален Заявка 28 4 10 14 33 - 47 22
16. Бранн Заявка 28 4 10 14 34 - 52 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде Заявка 14 11 1 2 43 - 15 34
2. Будё-Глимт Заявка 14 10 3 1 32 - 11 33
3. Кристиансунд Заявка 14 9 2 3 25 - 15 29
4. Русенборг Заявка 14 8 3 3 33 - 17 27
5. Хёугесунн Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Викинг Заявка 14 8 3 3 31 - 21 27
7. Стрёмсгодсет Заявка 14 8 3 3 33 - 12 27
8. Волеренга Заявка 14 6 7 1 25 - 14 25
9. Лиллестрём Заявка 14 7 3 4 21 - 13 24
10. Сарпсборг-08 Заявка 14 6 5 3 21 - 13 23
11. Саннефьёрд Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
12. Одд Заявка 14 4 4 6 27 - 28 16
13. Тромсё Заявка 14 3 6 5 16 - 19 15
14. Стабек Заявка 14 4 3 7 16 - 24 15
15. Бранн Заявка 14 3 5 6 18 - 23 14
16. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 19 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт Заявка 14 7 5 2 22 - 12 26
2. Викинг Заявка 14 7 3 4 24 - 25 24
3. Мольде Заявка 14 6 4 4 22 - 21 22
4. Лиллестрём Заявка 14 6 3 5 23 - 24 21
5. Волеренга Заявка 14 4 5 5 18 - 21 17
6. Русенборг Заявка 14 4 5 5 20 - 22 17
7. Тромсё Заявка 14 4 5 5 16 - 23 17
8. Сарпсборг-08 Заявка 14 5 1 8 17 - 28 16
9. Кристиансунд Заявка 14 4 2 8 12 - 27 14
10. Одд Заявка 14 3 5 6 13 - 26 14
11. Саннефьёрд Заявка 14 4 1 9 17 - 32 13
12. Мьёндален Заявка 14 2 5 7 14 - 28 11
13. Стабек Заявка 14 2 4 8 17 - 32 10
14. Бранн Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
15. Хёугесунн Заявка 14 1 4 9 16 - 28 7
16. Стрёмсгодсет Заявка 14 1 4 9 8 - 29 7
Где смотреть матч Бранн 0:1 Мольде онлайн


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