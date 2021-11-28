Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Гелредом
26' Желтая карточкаБазур Рихедли
45' Undefined phrase: football_event_Павлидис Вангелис
63' Желтая карточкаКарлссон Йеспер
21
Беро
Матуш
40
Уйсман
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
- Защитник
-
25 Остинг ТейсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
Ход матча
26'
60'
63'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
История личных встреч
Витесс
АЗ Алкмаар
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
28 матчей
25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
14.3%
39.3%
46.4%
4 победы 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|5 (1)
|0.36
|Фредериксен Николай
|4
|0.29
|Гбоо Янн
|2
|0.14
|Дарфалу Усама
|1
|0.07
|Базур Рихедли
|1
|0.07
|Духи Данило
|1
|0.07
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Вит Дани
|6
|0.46
|Павлидис Вангелис
|4
|0.31
|Карлссон Йеспер III
|4 (1)
|0.31
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.15
|Гудмундссон Альберт
|2 (1)
|0.15
|Абухлал Закария
|2
|0.15
|Вайндал Оуэн
|1
|0.08
|Класи Йорди
|1
|0.08
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.08
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|6
|1
|Базур Рихедли
|5
|0
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|Тронстад Сондре
|3
|0
|Икома Луис
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Бёйтинк Томас
|1
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Хацидиакос Пантелис
|3
|0
|Инди Мартинс
|2
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Вайндал Оуэн
|2
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Класи Йорди
|0
|1
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
43%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
13%
4
29%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Пропущено
8
7
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
4
57%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
15
23
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
4
27%
5
22%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
5
33%
4
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
7
30%
76-90
Пропущено
20
19
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
15%
6
32%
1-15
5
25%
2
11%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
3
15%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0
Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|10
|3
|1
|43 - 2
|33
|2.
|ПСВ
|14
|10
|1
|3
|34 - 21
|31
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|31 - 13
|29
|4.
|Утрехт
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|5.
|Камбюр
|14
|8
|0
|6
|26 - 29
|24
|6.
|Витесс
|0:0
|14
|7
|2
|5
|14 - 21
|23
|7.
|Твенте
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|9.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|10.
|Херенвен
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|11.
|Виллем II
|14
|5
|3
|6
|16 - 23
|18
|12.
|Гронинген
|14
|4
|5
|5
|16 - 20
|17
|13.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|13
|5
|2
|6
|23 - 19
|17
|14.
|Хераклес
|13
|4
|2
|7
|14 - 18
|14
|15.
|Ваалвейк
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|3
|8
|15 - 32
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|14
|1
|2
|11
|7 - 26
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|2.
|ПСВ
|7
|6
|0
|1
|21 - 11
|18
|3.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|4.
|Аякс
|7
|5
|1
|1
|27 - 1
|16
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|8.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|9.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|10.
|Херенвен
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|11.
|Виллем II
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|12.
|Витесс
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|13.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|Гронинген
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|2.
|Витесс
|0:0
|7
|5
|0
|2
|7 - 9
|15
|3.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|4.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Камбюр
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|0:0
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2
|17.
|Хераклес
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|0
|0
|7
|4 - 19
|0