Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда АЗ Алкмаар , будет отменен из-за фола.

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Расмуссен Якоб получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Расмуссен Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Витри Аслак Фонн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

40' Удар от ворот произведет Витесс

37' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Плохо сыграл Даса Элазар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

33' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Витесс

31' Даса Элазар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Отличные скиллы показывает Павлидис Вангелис , обводя своих соперников

30' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Базур Рихедли получает желтую карточку за неспортивное поведение

26' Даан Хейсман из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

25' [team] контролирует мяч.

25' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Штрафной исполнил Виттек Максимилиан , после его удара Питер Виндал Йенсен сделал классный сейв. Угловой

21' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Витесс

21' Карлссон Йеспер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Базур Рихедли не смог попасть в створ ударом издали

14' Павлидис Вангелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Виттек Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

11' Удар от ворот произведет Витесс

9' Витесс выполняет удар от ворот.

9' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Шуберт Маркус взял и забрал мяч на выходе

6' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют