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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
0:0
Конец матча

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
26' Желтая карточка
Базур Рихедли
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Павлидис Вангелис
63' Желтая карточка
Карлссон Йеспер
90'+5
1
Шуберт
Маркус
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
40
Уйсман
Дан
29
Бёйтинк
Томас
7
Икома
Луис
1
Виндаль-Йенсен
Петер
15
Витри
Аслак
Фонн
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
Витесс
5-3-2
АЗ Алкмаар
5-3-2

Ход матча

26'
Базур Рихедли
 
45'
 
Павлидис Вангелис
46'
Домджони Тони
Беро Матуш
 
60'
Фредериксен Николай
Бёйтинк Томас
 
60'
Гбоо Янн
Уйсман Дан
 
60'
Вруг Патрик
Тронстад Сондре
 
60'
Ороз Алоис
Базур Рихедли
 
63'
 
Карлссон Йеспер
68'
 
Абухлал Закария
Павлидис Вангелис
68'
 
Гудмундссон Альберт
Де Вит Дани
76'
 
Рейндерс Тиджани
Класи Йорди
80'
 
Сугавара Юкинари
Витри Аслак Фонн
84'
Манхуф Миллион
Икома Луис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 6
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 6 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Витесс
АЗ Алкмаар

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
63.6%
8 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.3%
39.3%
46.4%
4 победы 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:2
К
2:0
Э
0:0
Э
4:3
Э
1:2
К
0:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
4:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:3
Э
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 5 (1) 0.36
Фредериксен Николай 4 0.29
Гбоо Янн 2 0.14
Дарфалу Усама 1 0.07
Базур Рихедли 1 0.07
Духи Данило 1 0.07
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вит Дани 6 0.46
Павлидис Вангелис 4 0.31
Карлссон Йеспер III 4 (1) 0.31
Рейндерс Тиджани 2 0.15
Гудмундссон Альберт 2 (1) 0.15
Абухлал Закария 2 0.15
Вайндал Оуэн 1 0.08
Класи Йорди 1 0.08
Витри Аслак Фонн 1 0.08
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Эвьен Хэкон 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 5 0
Виттек Максимилиан 4 0
Расмуссен Якоб 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Икома Луис 3 0
Духи Данило 1 1
Бёйтинк Томас 1 1
Таннан Уссама 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Уйсман Дан 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 4 0
Мидтше Фредрик 3 0
Хацидиакос Пантелис 3 0
Инди Мартинс 2 0
Павлидис Вангелис 2 0
Де Вит Дани 2 0
Вайндал Оуэн 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Класи Йорди 0 1
Летсерт Тимо 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
43%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
13%
4
29%
1-15
2
25%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
3
38%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
5
36%
76-90

Пропущено

8
7
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
4
57%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

15
23
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
4
27%
5
22%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
5
33%
4
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
1
7%
7
30%
76-90

Пропущено

20
19
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
15%
6
32%
1-15
5
25%
2
11%
16-30
5
25%
2
11%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
3
15%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0
Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1 Витесс - Ренн 1:2 ЮСФА - Витесс 3:3
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0
АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 10 3 1 43 - 2 33
2. ПСВ 14 10 1 3 34 - 21 31
3. Фейеноорд 13 9 2 2 31 - 13 29
4. Утрехт 14 8 2 4 29 - 16 26
5. Камбюр 14 8 0 6 26 - 29 24
6. Витесс 14 7 2 5 14 - 21 23
7. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
9. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
10. Херенвен 14 5 3 6 17 - 21 18
11. Виллем II 14 5 3 6 16 - 23 18
12. Гронинген 14 4 5 5 16 - 20 17
13. АЗ Алкмаар 13 5 2 6 23 - 19 17
14. Хераклес 13 4 2 7 14 - 18 14
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 13 2 3 8 15 - 32 9
18. ПЕК Зволле 14 1 2 11 7 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
2. ПСВ 7 6 0 1 21 - 11 18
3. Фейеноорд 6 5 1 0 17 - 6 16
4. Аякс 7 5 1 1 27 - 1 16
5. Хераклес 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Камбюр 7 4 0 3 15 - 12 12
7. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
8. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
9. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 14 - 7 10
10. Херенвен 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
13. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
15. Гронинген 6 1 4 1 5 - 4 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
2. Витесс 7 5 0 2 7 - 9 15
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 6 2 2 2 6 - 7 8
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 7 2 2 3 10 - 12 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 6 0 2 4 7 - 13 2
17. Хераклес 6 0 1 5 4 - 10 1
18. ПЕК Зволле 7 0 0 7 4 - 19 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Витесс 0:0 АЗ Алкмаар онлайн


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