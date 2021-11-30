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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
37' Желтая карточка
Уорд Джоэл
39' Желтая карточка
Галлахер Конор
42' Желтая карточка
Стрёйк Паскаль
45'+2
1
Меслье
Иллан
15
Даллас
Стюарт
14
Льоренте
Диего
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
23
Филлипс
Кэлвин
10
Рафинья
Диас
4
Форшоу
Адам
43
Клих
Матеуш
20
Джеймс
Дэниэл
11
Робертс
Тайлер
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
5
Томкинс
Джеймс
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
15
Шлупп
Джеффри
8
Куйяте
Шейку
23
Галлахер
Конор
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
22
Эдуар
Одсонн
Лидс
4-1-4-1
Кристал Пэлас
4-3-3

Ход матча

37'
 
Уорд Джоэл
39'
 
Галлахер Конор
42'
Стрёйк Паскаль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

История личных встреч

Лидс
Кристал Пэлас

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

140%
7 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
2:1
КC
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 5 0.36
Морено Родриго 2 (1) 0.14
Бэмфорд Патрик 1 0.07
Клих Матеуш 1 0.07
Джеймс Дэниэл 1 0.07
Эйлинг Люк 1 0.07
Льоренте Диего 1 0.07
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Харрисон Джек 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 4 0.29
Бентеке Кристиан 4 0.29
Заха Уилфрид 4 (2) 0.29
Эдуар Одсонн 3 0.21
Гехи Марк 2 0.14
Олисе Майкл 1 0.07
Шлупп Джеффри 1 0.07
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Айю Джордан 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Льоренте Диего 3 0
Рафинья Диас 3 0
Шеклтон Джейми 3 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Робертс Тайлер 2 0
Фирпо Жуниор 2 0
Форшоу Адам 1 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Харрисон Джек 1 0
Меслье Иллан 1 0
Джелхардт Джо 1 0
Драме Коди 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 5 0
Галлахер Конор 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Айю Джордан 1 0
Гехи Марк 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
3
38%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
3
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
17%
5
50%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
6
55%
0
0%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
2
15%
5
26%
61-75
2
15%
6
32%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
2
11%
1-15
4
21%
3
16%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
8
42%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
2
11%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2
Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2
Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 13 9 3 1 31 - 5 30
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 2 2 27 - 7 29
3. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
4. Вест Хэм Заявка 13 7 2 4 24 - 16 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
9. Брайтон Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
10. Лестер Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
11. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 14 3 8 3 19 - 19 17
12. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
13. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
14. Эвертон Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
16. Лидс 0:0 Заявка 14 2 7 5 12 - 20 13
17. Уотфорд Заявка 13 4 1 8 18 - 24 13
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Ньюкасл 1:0 Заявка 14 1 6 7 16 - 29 9
20. Норвич 0:1 Заявка 14 2 3 9 7 - 28 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
7. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
10. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
12. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
13. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Лидс 0:0 Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Ньюкасл 1:0 Заявка 7 1 3 3 11 - 16 6
20. Норвич 0:1 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 1 4 2 9 - 13 7
11. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Лидс 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
15. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич 0:1 Заявка 7 1 1 5 2 - 17 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл 1:0 Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    С углового навесил на дальнюю штангу Галлахер, но здесь в борьбе с защитником не смог дотянуться до мяча Эдуар.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Стрёйк. Потребуется ему помощь медиков.
  • 43'
    Навесил со штрафного Галлахер на линию вратарской, но здесь Филлипс головой вынес сферу подальше от ворот.
  • Желтая карточка
    42'
    На фланге Стрёйк теперь уже в подкате снес Эдуара. Тут судья был последователен и также показал желтую карточку.
  • 41'
    Со штрафного навесил Рафинья на дальнюю штангу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • Желтая карточка
    40'
    На фланге получил по ногам в подкате Рафинья от Галлахера. Очередная желтая карточка в руках судьи.
  • Желтая карточка
    39'
    Теперь уже сам Уорд откровенно хватал в центре поля руками Джеймса, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 38'
    В центре поля Стрёйк руками уложил на газон Уорда в силовой борьбе, что не осталось без внимания арбитра.
  • 37'
    Забросил с фланга Даллас в штрафную соперника на Джеймса, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его голкиперу. 
  • 36'
    Подключился к атаке своей команды по флангу Митчелл и прострелил в штрафную, но до удара здесь дело так и не дошло.
  • 35'
    Забросил Уорд по флангу на ход Эдуару, но того опередил Джеймс и в чистейшем подкате вынес сферу в аут.
  • 34'
    В центре поля Клих подтолкнул в спину соперника в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 33'
    Убегал по флангу на скорости Джейм, но напоролся на Уорда, который в чистом подкате вынес сферу в аут.
  • Офсайд
    32'
    Мог убегать на воротам Робертс после заброса от Рафиньи, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.
  • 31'
    В центре поля получил по ногам Галлахер от Рафиньи. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 30'
    С левого фланга Стрёйк забросил в штрафную на Джеймса, но прочитал эпизод Томкинс и перехватил этот пас.
  • 29'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Галлахер, но здесь вышел из ворот Меслье и кулаком вынес мяч в аут.
  • 28'
    В центре поля Купер грубо встретил на бедро Заха. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.
  • 27'
    Обыграл Айю на фланге соперника и подал в центр штрафной, но на выходе спокойно Меслье забрал мяч в свои руки.
  • 26'
    Убегал по правому флангу Уорд и низом прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Стрёйка полетел в аут.
  • 25'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Филлипс, прорвался к штрафной соперника и пробил по воротам, но не попал в створ.
  • 24'
    С левого фланга низом прострелил Галлахер в центр на Заха, но тому добраться до мяча не позволил Форшоу.
  • 23'
    Пробивал с линии чужой штрафной после сольного прохода Шлупп, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.
  • 22'
    Дальний заброс исполнял Томкинс на ход Заха, но того опередил Стрёйк и вынес мяч головой за боковую линию.
  • 21'
    Ворвался в штрафную соперника Джеймс на скорости и отдал пас поперек на Робертса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 20'
    Снова в борьбе с защитником в чужой штрафной оказался на газоне Айю, судья не стал назначать здесь пенальти.
  • 19'
    С углового навесил Галлахер на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Стрёйк и вынес мяч головой в центр поля.
  • 18'
    С правого фланга навесил Айю на дальнюю штангу, куда врывался Заха, но не смог он дотянуться головой до мяча.
  • 17'
    Получил мяч в чужой штрафной Форшоу, выдержал паузу и пробил в ближний угол, но немного неточно.
  • 16'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Шлупп и упал в борьбе против Далласа, но свисток арбитра промолчал.
  • 15'
    Со штрафного навесил Галлахер в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Купер вынес сферу головой на фланг.
  • 14'
    В центре поля Форшоу сбил в подкате Эдуара. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Кристал Пэлас".
  • 13'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Заха и сбросил под удар Айю, но тот с ходу пробил точно в спину Льоренте.
  • 12'
    Убежал по флангу Даллас и прострелил низом во вратарскую, но здесь ногу не успел подставить Робертс.
  • 11'
    С угла поля навесил Рафинья на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Митчелл и головой вынес сферу подальше. 
  • Угловой
    10'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Рафинья и с лету пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел на угловой.
  • 9'
    Забрасывал в штрафную соперника Форшоу на ход Рафинье, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Гехи.
  • 8'
    В медленном темпе проходит старт нашего поединка, команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
  • 7'
    Забрасывал в штрафную соперника Клих на ход Робертсу, но вышел за пределы штрафной Гуаита и разрядил обстановку.
  • 6'
    Отобрал мяч на фланге Джеймс и тут же забросил на ход Робертсу, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
  • 5'
    На скорости прорвался по флангу Джеймс, сместился в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Томкинс.
  • 4'
    Прорвался по флангу Айю, обыграл защитника, но далеко отпустил от себя мяч, который выскочил за лицевую линию.
  • 3'
    Форшоу исполнял диагональ на ход Рафинье, который забегал по правому флангу, но мяч полетел за пределы поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красно-синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лидс 0:0 Кристал Пэлас онлайн


Прогнозы на матч Лидс 0:0 Кристал Пэлас

Исход игры
Лидс
36.4% (51)
Ничья
52.9% (74)
Кристал Пэлас
10.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
38.81% (52)
Меньше
61.19% (82)
Обе команды забьют
Да
81.34% (109)
Нет
18.66% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (57)
2:1 Лидс
17.1% (24)
1:0 Лидс
12.9% (18)
2:2 Ничья
8.6% (12)
1:2 Кристал Пэлас
6.4% (9)
2:0 Лидс
2.9% (4)
3:3 Ничья
2.1% (3)
0:1 Кристал Пэлас
1.4% (2)
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