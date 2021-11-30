Навесил со штрафного Галлахер на линию вратарской, но здесь Филлипс головой вынес сферу подальше от ворот.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Стрёйк. Потребуется ему помощь медиков.

Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

С углового навесил на дальнюю штангу Галлахер, но здесь в борьбе с защитником не смог дотянуться до мяча Эдуар.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

42' На фланге Стрёйк теперь уже в подкате снес Эдуара. Тут судья был последователен и также показал желтую карточку.

41' Со штрафного навесил Рафинья на дальнюю штангу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

40' На фланге получил по ногам в подкате Рафинья от Галлахера. Очередная желтая карточка в руках судьи.

39' Теперь уже сам Уорд откровенно хватал в центре поля руками Джеймса, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

38' В центре поля Стрёйк руками уложил на газон Уорда в силовой борьбе, что не осталось без внимания арбитра.

37' Забросил с фланга Даллас в штрафную соперника на Джеймса, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его голкиперу.

36' Подключился к атаке своей команды по флангу Митчелл и прострелил в штрафную, но до удара здесь дело так и не дошло.

35' Забросил Уорд по флангу на ход Эдуару, но того опередил Джеймс и в чистейшем подкате вынес сферу в аут.

34' В центре поля Клих подтолкнул в спину соперника в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.

33' Убегал по флангу на скорости Джейм, но напоролся на Уорда, который в чистом подкате вынес сферу в аут.

32' Мог убегать на воротам Робертс после заброса от Рафиньи, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.

31' В центре поля получил по ногам Галлахер от Рафиньи. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

30' С левого фланга Стрёйк забросил в штрафную на Джеймса, но прочитал эпизод Томкинс и перехватил этот пас.

29' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Галлахер, но здесь вышел из ворот Меслье и кулаком вынес мяч в аут.

28' В центре поля Купер грубо встретил на бедро Заха. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

27' Обыграл Айю на фланге соперника и подал в центр штрафной, но на выходе спокойно Меслье забрал мяч в свои руки.

26' Убегал по правому флангу Уорд и низом прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Стрёйка полетел в аут.

25' Перехватил мяч на чужой половине поля Филлипс, прорвался к штрафной соперника и пробил по воротам, но не попал в створ.

24' С левого фланга низом прострелил Галлахер в центр на Заха, но тому добраться до мяча не позволил Форшоу.

23' Пробивал с линии чужой штрафной после сольного прохода Шлупп, но мяч свалился с ноги и полетел крайне неточно.

22' Дальний заброс исполнял Томкинс на ход Заха, но того опередил Стрёйк и вынес мяч головой за боковую линию.

21' Ворвался в штрафную соперника Джеймс на скорости и отдал пас поперек на Робертса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

20' Снова в борьбе с защитником в чужой штрафной оказался на газоне Айю, судья не стал назначать здесь пенальти.

19' С углового навесил Галлахер на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Стрёйк и вынес мяч головой в центр поля.

18' С правого фланга навесил Айю на дальнюю штангу, куда врывался Заха, но не смог он дотянуться головой до мяча.

17' Получил мяч в чужой штрафной Форшоу, выдержал паузу и пробил в ближний угол, но немного неточно.

16' Ворвался в штрафную соперника на скорости Шлупп и упал в борьбе против Далласа, но свисток арбитра промолчал.

15' Со штрафного навесил Галлахер в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Купер вынес сферу головой на фланг.

14' В центре поля Форшоу сбил в подкате Эдуара. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Кристал Пэлас".

13' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Заха и сбросил под удар Айю, но тот с ходу пробил точно в спину Льоренте.

12' Убежал по флангу Даллас и прострелил низом во вратарскую, но здесь ногу не успел подставить Робертс.

11' С угла поля навесил Рафинья на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Митчелл и головой вынес сферу подальше.

10' Выиграл подбор у штрафной соперника Рафинья и с лету пробил по воротам, но от спины защитника мяч полетел на угловой.

9' Забрасывал в штрафную соперника Форшоу на ход Рафинье, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Гехи.

8' В медленном темпе проходит старт нашего поединка, команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

7' Забрасывал в штрафную соперника Клих на ход Робертсу, но вышел за пределы штрафной Гуаита и разрядил обстановку.

6' Отобрал мяч на фланге Джеймс и тут же забросил на ход Робертсу, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

5' На скорости прорвался по флангу Джеймс, сместился в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Томкинс.

4' Прорвался по флангу Айю, обыграл защитника, но далеко отпустил от себя мяч, который выскочил за лицевую линию.

3' Форшоу исполнял диагональ на ход Рафинье, который забегал по правому флангу, но мяч полетел за пределы поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе красно-синий комплект формы.