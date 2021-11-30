Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Элланд Роуд
37' Желтая карточкаУорд Джоэл
39' Желтая карточкаГаллахер Конор
42' Желтая карточкаСтрёйк Паскаль
10
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
11
Заха
Уилфрид
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Рафинья ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Хьюз УиллПолузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
37'
39'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
История личных встреч
Лидс
Кристал Пэлас
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
140%
7 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|5
|0.36
|Морено Родриго
|2 (1)
|0.14
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.07
|Клих Матеуш
|1
|0.07
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.07
|Эйлинг Люк
|1
|0.07
|Льоренте Диего
|1
|0.07
|Купер Лиам
|0
|0
|Даллас Стюарт
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Харрисон Джек
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|4
|0.29
|Бентеке Кристиан
|4
|0.29
|Заха Уилфрид
|4 (2)
|0.29
|Эдуар Одсонн
|3
|0.21
|Гехи Марк
|2
|0.14
|Олисе Майкл
|1
|0.07
|Шлупп Джеффри
|1
|0.07
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрёйк Паскаль
|3
|1
|Купер Лиам
|4
|0
|Морено Родриго
|4
|0
|Льоренте Диего
|3
|0
|Рафинья Диас
|3
|0
|Шеклтон Джейми
|3
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Робертс Тайлер
|2
|0
|Фирпо Жуниор
|2
|0
|Форшоу Адам
|1
|0
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|Харрисон Джек
|1
|0
|Меслье Иллан
|1
|0
|Джелхардт Джо
|1
|0
|Драме Коди
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Галлахер Конор
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Заха Уилфрид
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
3
38%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
3
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
17%
5
50%
76-90
Пропущено
11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
6
55%
0
0%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
2
15%
5
26%
61-75
2
15%
6
32%
76-90
Пропущено
19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
2
11%
1-15
4
21%
3
16%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
8
42%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
2
11%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2
Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2
Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 5
|30
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|27 - 7
|29
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|39 - 11
|28
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 16
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 12
|20
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|9.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|12 - 14
|18
|10.
|Лестер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 19
|17
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|18 - 21
|16
|14.
|Эвертон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 20
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 18
|14
|16.
|Лидс
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|12 - 20
|13
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 24
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|16 - 29
|9
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|7 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|4.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|7.
|Эвертон
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|13.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Лидс
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 9
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 16
|6
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 1
|16
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 6
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|9.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|10.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 13
|7
|11.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Лидс
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|18.
|Норвич
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|2 - 17
|4
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|20.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лидс 0:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Лидс
36.4% (51)
Ничья
52.9% (74)
Кристал Пэлас
10.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
38.81% (52)
Меньше
61.19% (82)
Обе команды забьют
Да
81.34% (109)
Нет
18.66% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (57)
2:1 Лидс
17.1% (24)
1:0 Лидс
12.9% (18)
2:2 Ничья
8.6% (12)
1:2 Кристал Пэлас
6.4% (9)
2:0 Лидс
2.9% (4)
3:3 Ничья
2.1% (3)
0:1 Кристал Пэлас
1.4% (2)
Ваш прогноз
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