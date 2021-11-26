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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас

История личных встреч

Лидс
Кристал Пэлас

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

140%
7 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
1:0
Ч
2:1
КC
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 5 0.38
Морено Родриго 2 (1) 0.15
Бэмфорд Патрик 1 0.08
Клих Матеуш 1 0.08
Джеймс Дэниэл 1 0.08
Эйлинг Люк 1 0.08
Льоренте Диего 1 0.08
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Харрисон Джек 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 4 0.31
Бентеке Кристиан 4 0.31
Заха Уилфрид 4 (2) 0.31
Эдуар Одсонн 3 0.23
Гехи Марк 2 0.15
Олисе Майкл 1 0.08
Шлупп Джеффри 1 0.08
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Айю Джордан 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Стрёйк Паскаль 2 1
Льоренте Диего 3 0
Рафинья Диас 3 0
Шеклтон Джейми 3 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Робертс Тайлер 2 0
Фирпо Жуниор 2 0
Форшоу Адам 1 0
Бэмфорд Патрик 1 0
Харрисон Джек 1 0
Меслье Иллан 1 0
Джелхардт Джо 1 0
Драме Коди 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Галлахер Конор 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Айю Джордан 1 0
Гехи Марк 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
3
38%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
3
50%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
17%
5
50%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
6
55%
0
0%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
8%
2
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
2
15%
5
26%
61-75
2
15%
6
32%
76-90

Пропущено

19
19
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
2
11%
1-15
4
21%
3
16%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
8
42%
2
11%
46-60
3
16%
2
11%
61-75
2
11%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2
Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Вильярреал - Лидс 2:2 Аякс - Лидс 4:0 Аякс - Лидс 3:1 Бетис - Лидс 3:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2
Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 12 9 2 1 30 - 4 29
2. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
3. Манчестер Сити Заявка 12 8 2 2 25 - 6 26
4. Вест Хэм Заявка 12 7 2 3 23 - 14 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Брайтон Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
9. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 2 5 20 - 21 17
10. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
11. Кристал Пэлас Заявка 13 3 7 3 19 - 19 16
12. Эвертон Заявка 12 4 3 5 16 - 19 15
13. Лестер Заявка 12 4 3 5 16 - 21 15
14. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
15. Уотфорд Заявка 12 4 1 7 16 - 20 13
16. Брентфорд Заявка 12 3 4 5 16 - 17 13
17. Лидс Заявка 13 2 6 5 12 - 20 12
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
2. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
3. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 15 - 2 13
4. Челси Заявка 6 4 1 1 17 - 3 13
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
7. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
9. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
10. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
11. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
17. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
18. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
19. Брентфорд Заявка 6 1 1 4 7 - 9 4
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
6. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Уотфорд Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
13. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
14. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
15. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Эвертон Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2021, осталось 2 дня 15 часов 7 минут.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Лидс 42.9% (15)
    X 42.9% (15)
    Кристал Пэлас 14.3% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.52
    3.42
    3.07
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лидс - Кристал Пэлас онлайн


    Прогнозы на матч Лидс - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Лидс
    42.9% (15)
    Ничья
    42.9% (15)
    Кристал Пэлас
    14.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (15)
    Меньше
    57.14% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    74.29% (26)
    Нет
    25.71% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.4% (11)
    1:0 Лидс
    17.1% (6)
    2:1 Лидс
    14.3% (5)
    1:2 Кристал Пэлас
    11.4% (4)
    2:2 Ничья
    8.6% (3)
    2:0 Лидс
    5.7% (2)
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