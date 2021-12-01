Англия: Премьер-лига 2021-2022
2:2
Второй тайм: 69'
Стадион: Сент-Мэрис
1:0
3' ГолБеднарек Ян
1:1
22' ГолЭванс Джонни
2:1
34' ГолАдамс Че
48' Желтая карточкаРомеу Ориоль
2:2
50' ГолМэддисон Джеймс
56' Желтая карточкаЛукмен Адемола
35
Беднарек
Ян
23
Телла
Нейтан
10
Адамс
Че
33
Томас
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Перро РоменЗащитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дака ПэтсонНападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
1:0
22'
1:1
34'
2:1
48'
50'
2:2
56'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
История личных встреч
Саутгемптон
Лестер
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
21 матч
33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.21
|Армстронг Адам
|2
|0.14
|Броя Армандо
|2
|0.14
|Уорд-Праус Джеймс
|2 (2)
|0.14
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.07
|Беднарек Ян
|1
|0.07
|Ливраменто Валентино
|1
|0.07
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.64
|Тилеманс Юри
|3
|0.21
|Мэддисон Джеймс
|3
|0.21
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.07
|Эванс Джонни
|1
|0.07
|Барнс Харви
|1
|0.07
|Дака Пэтсон
|1
|0.07
|Олбрайтон Марк
|1
|0.07
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.07
|Лукмен Адемола
|1
|0.07
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|Салису Мохаммед
|4
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|1
|Беднарек Ян
|3
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Лукмен Адемола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
21%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
6
43%
1
9%
76-90
Забито
10
21
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
20%
3
14%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
1
10%
7
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
4
19%
61-75
1
10%
5
24%
76-90
Пропущено
19
22
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
4
21%
2
9%
1-15
1
5%
6
27%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
6
32%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1
Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4
Лестер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1
Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 7
|32
|2.
|Челси
|1:1 Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 6
|31
|3.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|14
|9
|4
|1
|41 - 12
|31
|4.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 16
|26
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|12 - 12
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Лестер
|2:2 Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 25
|19
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|10.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|14
|4
|6
|4
|12 - 15
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|14
|5
|1
|8
|18 - 23
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|19 - 20
|16
|14.
|Эвертон
|1:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|15.
|Саутгемптон
|2:2 Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|16.
|Лидс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|17.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 25
|14
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 28
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|16 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|4.
|Челси
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|5.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|7.
|Эвертон
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|8.
|Лестер
|2:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|10.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Саутгемптон
|2:2 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|15.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 13
|8
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|17.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|18.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|11 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|1:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 2
|17
|2.
|Манчестер Сити
|2:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|3.
|Ливерпуль
|2:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 7
|16
|4.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|8.
|Лестер
|2:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Уотфорд
|1:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Астон Вилла
|0:2 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|16.
|Эвертон
|1:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 17
|5
|18.
|Саутгемптон
|2:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Саутгемптон 2:2 Лестер
Исход игры
Саутгемптон
10.2% (15)
Ничья
44.9% (66)
Лестер
44.9% (66)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (51)
Меньше
61.36% (81)
Обе команды забьют
Да
80.3% (106)
Нет
19.7% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (56)
1:2 Лестер
25.9% (38)
0:1 Лестер
7.5% (11)
1:0 Саутгемптон
4.8% (7)
0:2 Лестер
4.8% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:1 Саутгемптон
2.7% (4)
1:3 Лестер
1.4% (2)
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