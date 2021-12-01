Армстронг потерял мяч на половине поля соперника, да ещё и правила на Ндиди нарушил. Не торопится особо "Лестер" разыгрывать штрафной.

Прострел слева в штрафную площадь "Лестера", Адамс там принял мяч и намеревался отыграть под удар Ромеу, но удалось гостям на перехвате сыграть.

Мэддисона подключили, и полузащитник "Лестера" не стал ничего придумывать, в касание сильно пробил с дальней дистанции, но намного выше перекладины получилось.

Опасная атака "Лестера"! Салису не успел мяч получить, Барнс перехватил, ворвался справа в штрафную площадь и мощный удар нанёс сходу! Маккарти с трудом выручает свою команду!

А вот угловой получился не таким опасным. Пошла подача от левого флажка, Маккарти уверенно сыграл на выходе и мяч в руки поймал.

На 10 минут отложено начало второго тайма. Кому-то из болельщиков оказывают медицинскую помощь. Шутка ли, сегодня уже был прерван по этой же причине матч "Уотфорд" - "Челси", и хотя он начинался одновременно с нами, там сейчас только доигрывают первый тайм.

Всё в порядке, пауза закончена. Возвращаются команды на поле.

После перерыва состоялась замена в составе "Лестера". Бубакари Сумаре покинул пределы поля, вместо него появился Кирнан Дьюзбери-Холл.

Размялись быстренько обе команды, после чего стартовал второй тайм, наконец! Продолжаем смотреть футбол!

Пошли в атаку игроки "Саутгемптона", Армстронг прострелил с правого фланга, но получилось точно в руки Шмейхелю.

Ошиблись игроки "Лестера" на своей половине поля, Ндиди упустил мяч, в итоге быструю атаку хозяева провели, пошла подача на Теллу, но роста не хватило тому, чтобы замкнуть передачу.

Первая карточка в нашем матче. Ориоль Ромеу перестарался, по мячу не попал, зато в голеностоп Дьюзбери-Холлу влетел. Опасный фол, справедливое предупреждение.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Джеймс Мэддисон! 2:2! Люк Томас увидел слева в чужой штрафной одинокого Мэддисона, который получил мяч на ход, здорово убрал его под себя, уложив на газон Ливраменто, после чего нанёс точный удар низом в ближний угол! Красиво исполнено!

Перспективное начало второго тайма, продолжается голевое пиршество на "Сент-Мэрис". Должны смелее гости заиграть, потому как пока активны хозяева на чужой половине поля.

"Лестер" мяч контролирует! Вновь Мэддисон здорово на левом фланге проскочил Ливраменто, но вот передача в штрафную точной не получилась.

Адемола Лукмен получил жёлтую карточку. Сорвал полузащитник "Лестера" контратаку соперника, в центре поля уронив соперника. Это Уокер-Питерс на газоне.

Джеймс Мэддисон только разыгрался, как оказался на газоне и держится за заднюю поверхность бедра. Врачи "Лестера" появились на поле. Безусловно, это будет потеря для гостей.

Вырвались в быструю атаку игроки "Саутгемптона", но поторопился Армстронг, наносил дальний удар слева, в итоге получилось не очень сильно, и Шмейхель мяч поймал.

Мэддисона на поле вернули, продолжается встречу Джеймс, хоть и заметно хромает. Посмотрим, сможет ли он разбегаться или замену мы увидим в составе "Лестера".

Контролируют мяч игроки "Лестера", после гола во втором тайме смогли гости прибрать инициативу к своим рукам.

Замена в составе "Лестера". Мэддисон, судя по всему, в порядке, поскольку с поля ушёл Адемола Лукмен. Вместо него появился Айосе Перес.

Разыгрывали мяч футболисты "Лестера", Мэддисон с дальней дистанции наносил удар, но на пути оказался Беднарек.

Угловой заработали на левом фланге футболисты "Лестера", Мэддисон навесил на дальнюю штангу, где здорово сыграл на втором этаже Ромеу. Мяч выбит.

Вторым темпом после углового развивалась атака "Лестера", пошла подача с правого фланга, Варди и Эванс тянулись к мячу в центре штрафной, но пробить никто из них не смог.

Замена в составе "Саутгемптона". Нейтан Телла отправился отдыхать, вместо него на поле появился Армандо Броя.

Первый тайм

— И всё-таки в атаке "Лестер" завершил первый тайм, но обострить игру гости не успели. Отбился "Саутгемптон", после чего прозвучал свисток на перерыв. 2:1 после первого тайма, "Саутгемптон" смотрится здорово и отлично напрягает оборону "Лестера". Ждём серьёзного ответа от гостей, а пока отдохнём. Перерыв!

45' Минута добавлена к основному времени первого тайма.

45' Телла выполнил мягкую подачу в штрафную площадь "Лестера" на Редмонда, но Томас сыграл на перехвате, головой смог мяч отбить.

44' Продолжает атаковать "Саутгемптон", концовка первого тайма пока остаётся целиком и полностью за хозяевами. Нет шансов у "Лестера" впереди.

42' Нужна сегодня победа "Лестеру", чтобы приблизиться к зоне еврокубков. Напомню, в середине турнирной таблицы обосновались подопечные Роджерса, да и "святые" отстают всего на 4 очка.

41' Прессингуют на чужой половине поля игроки "Саутгемптона", и чуть не ошиблись уже в передаче игроки "Лестера". Да, непростая встреча для гостей.

40' Подходит к концу первый тайм. "Лестер" после второго пропущенного мяча не торопится в атаку, "Саутгемптон" не забывает о собственных действиях впереди.

38' А вот и статистика подоспела! 7-3 по ударам к этой минуте, их них 6-3 в створ. Хорошую точность сегодня демонстрируют футболисты "Саутгемптона".

37' Дальний удар по воротам "Лестера" мы увидели, но получилось не очень сильно, смог Шмейхель мяч в руки поймать.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Че Адамс! 2:1!

С первой волной углового гости справились, когда Эванс накрыл удар с линии штрафной от Редмонда. Розыгрыш продолжился, всё тот же Редмонд навесил с правого фланга, мяч после рикошета полетел к линии вратарской, где Адамс в прыжке головой переправил его в створ!

34' Ливраменто подключился по правому флангу, забрался в штрафную площадь и прострелил в центр. Успел его накрыть Сёюнджю.

33' Телла уже вовсю несётся в контратаку своей команды. Разбегается, судя по всему! А Шмейхель вступил в игру после дальнего удара по своим воротам. Мяч в руках голкипера.

32' Повреждение получил один из игроков "Саутгемптона". Телла рванул паховую мышцу, судя по всему, потому как нога резко в сторону поехала. Чуть импровизированный шпагат не получился у Нейтана.

30' Ндиди в центре поля нарушил правила, причём довольно жёстко получилось. Прочитал ему лекцию главный арбитр встречи.

29' Быстрая атака "Саутгемптона", Армстронг уткнулся с мячом в соперника на левом фланге, отыграл налево, Телла навесил на дальнюю штангу, но без адреса. За лицевую мяч улетел.

27' Что-то подсказывает, что голы ещё обязательно будут. Нацелены команды на атакующие действия, практически без центра поля действуют.

25' И вот уже Маккарти с мячом, поймал он его после неточной попытки соперника. На встречных курсах пошёл у нас поединок.

24' И вот уже "Саутгемптон" в атаке. Уокер-Питерс подключился и отважился на дальний удар из-за пределов штрафной площади, вот только закрутить мяч в дальний угол не удалось.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Джонни Эванс! 1:1!

Продолжилась атака "Лестера" после углового, и сначала Ндиди мощно пробил с линии штрафной, но Маккарти отбил! Оставшийся после углового Эванс сыграл на добивании, переправив мяч в сетку!

22' Мэддисон от правого флажка навесил к линии вратарской площадки, тут выше всех прыгнул Беднарек. Отбились хозяева поля!

21' Контратака "Лестера", Лукмен набрал скорость по правому флангу под передачу на ход, простреливал в штрафную площадь, и успел на перехвате Беднарек сыграть. Угловой посмотрим!

19' Комбинировали игроки "Саутгемптона", Че Адамс получил мяч на левом фланге, пытался сделать передачу в штрафную, но на перехвате сыграли гости. Аут.

18' Салису слева из аута забросил мяч в штрафную площадь, получилось на ближнюю штангу, но Адамс не смог выиграть позицию. Отбился "Лестер".

17' Вновь попытались игроки "Саутгемптона", но внимательно в обороне действуют игроки "Лестера". Удалось им успокоить соперника.

15' "Лестер" получил право на штрафной. Пошла длинная подача из глубины поля, смог Уорд-Праус выбить мяч из своей штрафной площади.

13' Успокоилась немного игра, футболисты "Лестера" постепенно приходят в себя, но сейчас много борьбы в центре поля мы наблюдаем.

11' Отобрали было мяч игроки "Саутгемптона", Редмонд получил его слева, отыграл на партнёра, но на перехвате "лисы" действуют.

10' Прессингует "Саутгемптон", уже на чужой половине поля бросаются в отбор игроки хозяев. Практически нет возможности у гостей в наступление выбраться.

9' Уокер-Питерс слева забирался в штрафную площадь соперника, и пошла на него диагональная передача, но до мяча игрок "Саутгемптона" не добрался.

7' Пошла длинная передача по левому флангу, это Телла набирал скорость, но Эванс успел сыграть на опережение и отыграл на своего голкипера.

6' Стараются игроки "Лестера" сбить атакующий порыв соперника, катают гости мяч на своей половине поля.

5' И вновь стараются игроки "Саутгемптона" в быструю атаку вырваться, явную ставку на мощное начало сделали хозяева поля.

3' ГО-О-О-О-О-ОЛ! Ян Беднарек! 1:0!

Мощное начало от хозяев! Разыграл "Саутгемптон" мяч на левом фланге, Телла прострелил в центр штрафной площади, и Салису пробил в касание! Шмейхель чудом отбил мяч с ленточки, но первым на добивание подоспел Беднарек. Он и вогнал его в сетку!

2' Неплохо разыгран штрафной удар, и после скидки Беднарек пробил головой по воротам. Получилось не очень сильно, и Шмейхель смог мяч поймать.

2' В красных майках с белыми вертикальными полосами сегодня играют хозяева поля, а "Лестер" сыграет в синих майках. И сразу заработали штрафной на левом фланге игроки "Саутгемптона".