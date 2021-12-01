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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
2:2
Второй тайм: 69'

Стадион:
Лестер
0'
1:0
3' Гол
Беднарек Ян
1:1
22' Гол
Эванс Джонни
2:1
34' Гол
Адамс Че
48' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
2:2
50' Гол
Мэддисон Джеймс
56' Желтая карточка
Лукмен Адемола
69'
1
Маккарти
Алекс
21
Ливраменто
Валентино
35
Беднарек
Ян
22
Салису
Мохаммед
2
Уокер-Питерс
Кайл
23
Телла
Нейтан
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
11
Редмонд
Натан
9
Армстронг
Адам
10
Адамс
Че
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
33
Томас
Люк
42
Сумаре
Бубакари
25
Ндиди
Уилфред
37
Лукмен
Адемола
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Саутгемптон
4-4-2
Лестер
4-2-3-1

Ход матча

3'
Беднарек Ян
1:0
22'
1:1
Эванс Джонни
34'
Адамс Че
(Редмонд Натан)
2:1
46'
 
Дьюзбери-Холл Кирнан
Сумаре Бубакари
48'
Ромеу Ориоль
 
50'
2:2
Мэддисон Джеймс
(Томас Люк)
56'
 
Лукмен Адемола
61'
 
Перес Айосе
Лукмен Адемола
65'
Броя Армандо
Телла Нейтан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

История личных встреч

Саутгемптон
Лестер

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:9
ПЛ
1:2
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
Ч
0:2
Ч
3:2
Ч
1:0
К
2:0
Ч
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.21
Армстронг Адам 2 0.14
Броя Армандо 2 0.14
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.14
Эльюнусси Мохамед 1 0.07
Беднарек Ян 1 0.07
Ливраменто Валентино 1 0.07
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.64
Тилеманс Юри 3 0.21
Мэддисон Джеймс 3 0.21
Ихеаначо Келечи 1 0.07
Эванс Джонни 1 0.07
Барнс Харви 1 0.07
Дака Пэтсон 1 0.07
Олбрайтон Марк 1 0.07
Сёюнджю Чаглар 1 0.07
Лукмен Адемола 1 0.07
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 4 0
Салису Мохаммед 4 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Беднарек Ян 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванс Джонни 2 0
Варди Джейми 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Ндиди Уилфред 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Лукмен Адемола 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
21%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
6
43%
1
9%
76-90

Забито

10
21
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
20%
3
14%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
1
10%
7
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
4
19%
61-75
1
10%
5
24%
76-90

Пропущено

19
22
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
4
21%
2
9%
1-15
1
5%
6
27%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
6
32%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1
Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4
Лестер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1
Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 14 10 2 2 29 - 7 32
2. Челси 1:1 Заявка 14 9 4 1 32 - 6 31
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 14 9 4 1 41 - 12 31
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 14 8 2 4 25 - 16 26
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Лестер 2:2 Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
9. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
10. Брайтон 0:1 Заявка 14 4 6 4 12 - 15 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 14 5 1 8 18 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон 1:2 Заявка 14 4 3 7 17 - 22 15
15. Саутгемптон 2:2 Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд 1:1 Заявка 14 4 2 8 19 - 25 14
18. Бёрнли 0:0 Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси 1:1 Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Вест Хэм 1:0 Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
6. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
7. Эвертон 1:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
8. Лестер 2:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
9. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
10. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Саутгемптон 2:2 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12. Астон Вилла 0:2 Заявка 7 3 1 3 11 - 10 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Брайтон 0:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Уотфорд 1:1 Заявка 7 2 2 3 9 - 13 8
16. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
17. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
18. Бёрнли 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:1 Заявка 7 5 2 0 14 - 2 17
2. Манчестер Сити 2:0 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
3. Ливерпуль 2:1 Заявка 7 5 1 1 23 - 7 16
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон 0:1 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
8. Лестер 2:2 Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд 1:1 Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла 0:2 Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон 1:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон 2:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли 0:0 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Второй тайм
  • Угловой
    71'
    А вот угловой получился не таким опасным. Пошла подача от левого флажка, Маккарти уверенно сыграл на выходе и мяч в руки поймал.
  • Опасный момент
    70'
    Опасная атака "Лестера"! Салису не успел мяч получить, Барнс перехватил, ворвался справа в штрафную площадь и мощный удар нанёс сходу! Маккарти с трудом выручает свою команду!
  • 68'
    Мэддисона подключили, и полузащитник "Лестера" не стал ничего придумывать, в касание сильно пробил с дальней дистанции, но намного выше перекладины получилось.
  • 67'
    Прострел слева в штрафную площадь "Лестера", Адамс там принял мяч и намеревался отыграть под удар Ромеу, но удалось гостям на перехвате сыграть.
  • Фол, нарушение
    66'
    Армстронг потерял мяч на половине поля соперника, да ещё и правила на Ндиди нарушил. Не торопится особо "Лестер" разыгрывать штрафной.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Саутгемптона". Нейтан Телла отправился отдыхать, вместо него на поле появился Армандо Броя.
  • 64'
    Вторым темпом после углового развивалась атака "Лестера", пошла подача с правого фланга, Варди и Эванс тянулись к мячу в центре штрафной, но пробить никто из них не смог.
  • Угловой
    63'
    Угловой заработали на левом фланге футболисты "Лестера", Мэддисон навесил на дальнюю штангу, где здорово сыграл на втором этаже Ромеу. Мяч выбит.
  • 62'
    Разыгрывали мяч футболисты "Лестера", Мэддисон с дальней дистанции наносил удар, но на пути оказался Беднарек.
  • Замена
    61'
    Замена в составе "Лестера". Мэддисон, судя по всему, в порядке, поскольку с поля ушёл Адемола Лукмен. Вместо него появился Айосе Перес.
  • 60'
    Контролируют мяч игроки "Лестера", после гола во втором тайме смогли гости прибрать инициативу к своим рукам.
  • 58'
    Мэддисона на поле вернули, продолжается встречу Джеймс, хоть и заметно хромает. Посмотрим, сможет ли он разбегаться или замену мы увидим в составе "Лестера".
  • 57'
    Вырвались в быструю атаку игроки "Саутгемптона", но поторопился Армстронг, наносил дальний удар слева, в итоге получилось не очень сильно, и Шмейхель мяч поймал.
  • Травма, повреждение
    56'
    Джеймс Мэддисон только разыгрался, как оказался на газоне и держится за заднюю поверхность бедра. Врачи "Лестера" появились на поле. Безусловно, это будет потеря для гостей.
  • Желтая карточка
    55'
    Адемола Лукмен получил жёлтую карточку. Сорвал полузащитник "Лестера" контратаку соперника, в центре поля уронив соперника. Это Уокер-Питерс на газоне.
  • 53'
    "Лестер" мяч контролирует! Вновь Мэддисон здорово на левом фланге проскочил Ливраменто, но вот передача в штрафную точной не получилась.
  • 51'
    Перспективное начало второго тайма, продолжается голевое пиршество на "Сент-Мэрис". Должны смелее гости заиграть, потому как пока активны хозяева на чужой половине поля.
  • Описание гола
    49'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Джеймс Мэддисон! 2:2!
    Люк Томас увидел слева в чужой штрафной одинокого Мэддисона, который получил мяч на ход, здорово убрал его под себя, уложив на газон Ливраменто, после чего нанёс точный удар низом в ближний угол! Красиво исполнено!
  • Желтая карточка
    48'
    Первая карточка в нашем матче. Ориоль Ромеу перестарался, по мячу не попал, зато в голеностоп Дьюзбери-Холлу влетел. Опасный фол, справедливое предупреждение.
  • 47'
    Ошиблись игроки "Лестера" на своей половине поля, Ндиди упустил мяч, в итоге быструю атаку хозяева провели, пошла подача на Теллу, но роста не хватило тому, чтобы замкнуть передачу.
  • 46'
    Пошли в атаку игроки "Саутгемптона", Армстронг прострелил с правого фланга, но получилось точно в руки Шмейхелю.
  • Второй тайм начался
    46'
    Размялись быстренько обе команды, после чего стартовал второй тайм, наконец! Продолжаем смотреть футбол!
  • Замена
    После перерыва состоялась замена в составе "Лестера". Бубакари Сумаре покинул пределы поля, вместо него появился Кирнан Дьюзбери-Холл.
  • Всё в порядке, пауза закончена. Возвращаются команды на поле.
  • На 10 минут отложено начало второго тайма. Кому-то из болельщиков оказывают медицинскую помощь. Шутка ли, сегодня уже был прерван по этой же причине матч "Уотфорд" - "Челси", и хотя он начинался одновременно с нами, там сейчас только доигрывают первый тайм.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И всё-таки в атаке "Лестер" завершил первый тайм, но обострить игру гости не успели. Отбился "Саутгемптон", после чего прозвучал свисток на перерыв. 2:1 после первого тайма, "Саутгемптон" смотрится здорово и отлично напрягает оборону "Лестера". Ждём серьёзного ответа от гостей, а пока отдохнём. Перерыв!
  • Дополнительное время
    45'
    Минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • 45'
    Телла выполнил мягкую подачу в штрафную площадь "Лестера" на Редмонда, но Томас сыграл на перехвате, головой смог мяч отбить.
  • 44'
    Продолжает атаковать "Саутгемптон", концовка первого тайма пока остаётся целиком и полностью за хозяевами. Нет шансов у "Лестера" впереди.
  • 42'
    Нужна сегодня победа "Лестеру", чтобы приблизиться к зоне еврокубков. Напомню, в середине турнирной таблицы обосновались подопечные Роджерса, да и "святые" отстают всего на 4 очка.
  • 41'
    Прессингуют на чужой половине поля игроки "Саутгемптона", и чуть не ошиблись уже в передаче игроки "Лестера". Да, непростая встреча для гостей.
  • 40'
    Подходит к концу первый тайм. "Лестер" после второго пропущенного мяча не торопится в атаку, "Саутгемптон" не забывает о собственных действиях впереди.
  • 38'
    А вот и статистика подоспела! 7-3 по ударам к этой минуте, их них 6-3 в створ. Хорошую точность сегодня демонстрируют футболисты "Саутгемптона".
  • 37'
    Дальний удар по воротам "Лестера" мы увидели, но получилось не очень сильно, смог Шмейхель мяч в руки поймать.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Че Адамс! 2:1!
    С первой волной углового гости справились, когда Эванс накрыл удар с линии штрафной от Редмонда. Розыгрыш продолжился, всё тот же Редмонд навесил с правого фланга, мяч после рикошета полетел к линии вратарской, где Адамс в прыжке головой переправил его в створ!
  • 34'
    Ливраменто подключился по правому флангу, забрался в штрафную площадь и прострелил в центр. Успел его накрыть Сёюнджю.
  • 33'
    Телла уже вовсю несётся в контратаку своей команды. Разбегается, судя по всему! А Шмейхель вступил в игру после дальнего удара по своим воротам. Мяч в руках голкипера.
  • Травма, повреждение
    32'
    Повреждение получил один из игроков "Саутгемптона". Телла рванул паховую мышцу, судя по всему, потому как нога резко в сторону поехала. Чуть импровизированный шпагат не получился у Нейтана.
  • Фол, нарушение
    30'
    Ндиди в центре поля нарушил правила, причём довольно жёстко получилось. Прочитал ему лекцию главный арбитр встречи.
  • 29'
    Быстрая атака "Саутгемптона", Армстронг уткнулся с мячом в соперника на левом фланге, отыграл налево, Телла навесил на дальнюю штангу, но без адреса. За лицевую мяч улетел.
  • 27'
    Что-то подсказывает, что голы ещё обязательно будут. Нацелены команды на атакующие действия, практически без центра поля действуют.
  • 25'
    И вот уже Маккарти с мячом, поймал он его после неточной попытки соперника. На встречных курсах пошёл у нас поединок.
  • 24'
    И вот уже "Саутгемптон" в атаке. Уокер-Питерс подключился и отважился на дальний удар из-за пределов штрафной площади, вот только закрутить мяч в дальний угол не удалось.
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Джонни Эванс! 1:1!
    Продолжилась атака "Лестера" после углового, и сначала Ндиди мощно пробил с линии штрафной, но Маккарти отбил! Оставшийся после углового Эванс сыграл на добивании, переправив мяч в сетку!
  • Угловой
    22'
    Мэддисон от правого флажка навесил к линии вратарской площадки, тут выше всех прыгнул Беднарек. Отбились хозяева поля!
  • 21'
    Контратака "Лестера", Лукмен набрал скорость по правому флангу под передачу на ход, простреливал в штрафную площадь, и успел на перехвате Беднарек сыграть. Угловой посмотрим!
  • 19'
    Комбинировали игроки "Саутгемптона", Че Адамс получил мяч на левом фланге, пытался сделать передачу в штрафную, но на перехвате сыграли гости. Аут.
  • 18'
    Салису слева из аута забросил мяч в штрафную площадь, получилось на ближнюю штангу, но Адамс не смог выиграть позицию. Отбился "Лестер".
  • 17'
    Вновь попытались игроки "Саутгемптона", но внимательно в обороне действуют игроки "Лестера". Удалось им успокоить соперника.
  • 15'
    "Лестер" получил право на штрафной. Пошла длинная подача из глубины поля, смог Уорд-Праус выбить мяч из своей штрафной площади.
  • 13'
    Успокоилась немного игра, футболисты "Лестера" постепенно приходят в себя, но сейчас много борьбы в центре поля мы наблюдаем.
  • 11'
    Отобрали было мяч игроки "Саутгемптона", Редмонд получил его слева, отыграл на партнёра, но на перехвате "лисы" действуют.
  • 10'
    Прессингует "Саутгемптон", уже на чужой половине поля бросаются в отбор игроки хозяев. Практически нет возможности у гостей в наступление выбраться.
  • 9'
    Уокер-Питерс слева забирался в штрафную площадь соперника, и пошла на него диагональная передача, но до мяча игрок "Саутгемптона" не добрался.
  • 7'
    Пошла длинная передача по левому флангу, это Телла набирал скорость, но Эванс успел сыграть на опережение и отыграл на своего голкипера.
  • 6'
    Стараются игроки "Лестера" сбить атакующий порыв соперника, катают гости мяч на своей половине поля.
  • 5'
    И вновь стараются игроки "Саутгемптона" в быструю атаку вырваться, явную ставку на мощное начало сделали хозяева поля.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! Ян Беднарек! 1:0!
    Мощное начало от хозяев! Разыграл "Саутгемптон" мяч на левом фланге, Телла прострелил в центр штрафной площади, и Салису пробил в касание! Шмейхель чудом отбил мяч с ленточки, но первым на добивание подоспел Беднарек. Он и вогнал его в сетку!
  • 2'
    Неплохо разыгран штрафной удар, и после скидки Беднарек пробил головой по воротам. Получилось не очень сильно, и Шмейхель смог мяч поймать.
  • 2'
    В красных майках с белыми вертикальными полосами сегодня играют хозяева поля, а "Лестер" сыграет в синих майках. И сразу заработали штрафной на левом фланге игроки "Саутгемптона".
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Саутгемптон 2:2 Лестер онлайн


Прогнозы на матч Саутгемптон 2:2 Лестер

Исход игры
Саутгемптон
10.2% (15)
Ничья
44.9% (66)
Лестер
44.9% (66)
Тотал 2.5
Больше
38.64% (51)
Меньше
61.36% (81)
Обе команды забьют
Да
80.3% (106)
Нет
19.7% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (56)
1:2 Лестер
25.9% (38)
0:1 Лестер
7.5% (11)
1:0 Саутгемптон
4.8% (7)
0:2 Лестер
4.8% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:1 Саутгемптон
2.7% (4)
1:3 Лестер
1.4% (2)
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