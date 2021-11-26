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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Лестер

История личных встреч

Саутгемптон
Лестер

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

21 матч

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:9
ПЛ
1:2
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
Ч
0:2
Ч
3:2
Ч
1:0
К
2:0
Ч
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 2 0.15
Адамс Че 2 0.15
Броя Армандо 2 0.15
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.15
Эльюнусси Мохамед 1 0.08
Ливраменто Валентино 1 0.08
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.69
Тилеманс Юри 3 0.23
Мэддисон Джеймс 2 0.15
Ихеаначо Келечи 1 0.08
Барнс Харви 1 0.08
Дака Пэтсон 1 0.08
Олбрайтон Марк 1 0.08
Сёюнджю Чаглар 1 0.08
Лукмен Адемола 1 0.08
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Эванс Джонни 0 0
Сумаре Бубакари 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 4 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Ромеу Ориоль 3 0
Беднарек Ян 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эванс Джонни 2 0
Варди Джейми 2 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Ндиди Уилфред 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
3
27%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Пропущено

14
11
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
21%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
14%
1
9%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
6
43%
1
9%
76-90

Забито

10
21
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
2
20%
3
14%
1-15
2
20%
2
10%
16-30
1
10%
7
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
4
19%
61-75
1
10%
5
24%
76-90

Пропущено

19
22
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
4
21%
2
9%
1-15
1
5%
6
27%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
5
26%
3
14%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
6
32%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1
Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3 Кардифф Сити - Саутгемптон 0:4
Лестер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1
Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 13 9 3 1 31 - 5 30
2. Манчестер Сити Заявка 13 9 2 2 27 - 7 29
3. Ливерпуль Заявка 13 8 4 1 39 - 11 28
4. Вест Хэм Заявка 13 7 2 4 24 - 16 23
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 13 6 2 5 12 - 12 20
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
9. Брайтон Заявка 13 4 6 3 12 - 14 18
10. Лестер Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 13 5 1 7 18 - 21 16
13. Кристал Пэлас Заявка 13 3 7 3 19 - 19 16
14. Эвертон Заявка 13 4 3 6 16 - 20 15
15. Саутгемптон Заявка 13 3 5 5 11 - 18 14
16. Уотфорд Заявка 13 4 1 8 18 - 24 13
17. Лидс Заявка 13 2 6 5 12 - 20 12
18. Бёрнли Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Норвич Заявка 13 2 3 8 7 - 27 9
20. Ньюкасл Заявка 13 0 6 7 15 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
7. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Эвертон Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
9. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
11. Вулверхэмптон Заявка 6 3 0 3 5 - 6 9
12. Саутгемптон Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
13. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
14. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Лидс Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 10 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 6 5 1 0 13 - 1 16
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
3. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
4. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 21 - 6 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
9. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 9 - 13 6
14. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
15. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
18. Норвич Заявка 6 1 1 4 2 - 16 4
19. Бёрнли Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 59 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Саутгемптон 11.9% (5)
    X 40.5% (17)
    Лестер 47.6% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Лестер
    2.55
    3.74
    2.83
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саутгемптон - Лестер онлайн


    Прогнозы на матч Саутгемптон - Лестер

    Исход игры
    Саутгемптон
    11.9% (5)
    Ничья
    40.5% (17)
    Лестер
    47.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (19)
    Меньше
    52.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    33.3% (14)
    1:1 Ничья
    33.3% (14)
    0:1 Лестер
    9.5% (4)
    2:1 Саутгемптон
    4.8% (2)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
    1:0 Саутгемптон
    4.8% (2)
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