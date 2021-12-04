Словакия: Суперлига 2021-2022
31
Дэвис
Эрик
21
Муму
Брахим
33
Лашик
Ричард
77
Мазань
Петер
31
Лачны
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Муму БрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
27 Lucian Vera
-
Главный тренер: Antal Nemeth
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Лашик РичардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мазань ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Чмовш ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ladji Malle
-
-
11 Mor Nguer
-
-
Главный тренер: Jan Kamenik
История личных встреч
ДАК
Погронье
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шефер Андраш
|3
|0.18
|Андзуана Иоан
|3
|0.18
|Шарани Зуберу
|3
|0.18
|Ламкель Зе Дидье
|2
|0.12
|Хахн Янош
|2
|0.12
|Крстович Никола
|2
|0.12
|Тайво Абдулрахман
|2
|0.12
|Кружляк Доминик
|1
|0.06
|Балич Андрия
|1
|0.06
|Димун Милан
|1
|0.06
|Бескоровайный Данил
|1
|0.06
|Муму Брахим
|1
|0.06
|Дивкович Марко
|0
|0
|Дэвис Эрик
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Фабри Андрей
|0
|0
|Веселовски Доминик
|0
|0
Погронье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лачны Милош
|6
|0.35
|Ladji Malle
|2
|0.12
|Бадоло Седрик
|2
|0.12
|Мазань Петер
|2 (1)
|0.12
|Загуменски Тимотей
|1
|0.06
|Благут Патрик
|0
|0
|Да Силва Адлер
|0
|0
|Адамец Мартин
|0
|0
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димун Милан
|3
|0
|Шефер Андраш
|3
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|0
|Балич Андрия
|2
|0
|Шарани Зуберу
|2
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Хахн Янош
|1
|0
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Дэвис Эрик
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Lucian Vera
|1
|0
Погронье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шпирьяк Доминик
|5
|2
|Лачны Милош
|4
|0
|Мазань Петер
|3
|0
|Adam Pajer
|3
|0
|Бадоло Седрик
|3
|0
|Чмовш Павел
|2
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Лашик Ричард
|1
|0
|Коковас Стелиос
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Daniel Horak
|1
|0
|Andrej Strba
|1
|0
|Marek Vybostok
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
2
10%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
2
18%
4
20%
61-75
2
18%
5
25%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
40%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
3
21%
76-90
Забито
22
14
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
6
27%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
23%
3
21%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
5
23%
3
21%
61-75
3
14%
1
7%
76-90
Пропущено
19
34
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
11%
4
12%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
5
26%
9
26%
31-45
2
11%
4
12%
46-60
4
21%
5
15%
61-75
4
21%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0
ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 3:1 ДАК - Партизан 0:2 Земплин - ДАК 4:1 Партизан - ДАК 1:0 Ред Булл Зальцбург - ДАК 3:1 ДАК - Спартак Трнава 2:0
Погронье
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2
Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|16
|13
|2
|1
|39 - 12
|41
|2.
|Ружомберок
|1:0
|17
|9
|6
|2
|28 - 12
|33
|3.
|Спартак Трнава
|15
|10
|3
|2
|24 - 8
|33
|4.
|ДАК
|0:0
|17
|8
|4
|5
|22 - 19
|28
|5.
|Жилина
|16
|6
|5
|5
|27 - 22
|23
|6.
|Середь
|1:0
|17
|6
|4
|7
|19 - 22
|22
|7.
|Тренчин
|0:1
|17
|5
|5
|7
|24 - 24
|20
|8.
|Земплин
|0:1
|17
|6
|2
|9
|18 - 23
|20
|9.
|Сеница
|0:0
|17
|3
|7
|7
|17 - 26
|16
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|17
|4
|3
|10
|19 - 35
|15
|11.
|Злате Моравце
|17
|3
|5
|9
|18 - 32
|14
|12.
|Погронье
|0:0
|17
|2
|4
|11
|14 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|7
|1
|0
|23 - 5
|22
|2.
|Спартак Трнава
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Середь
|1:0
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|4.
|ДАК
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 11
|15
|5.
|Ружомберок
|1:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 4
|15
|6.
|Жилина
|8
|4
|1
|3
|16 - 11
|13
|7.
|Земплин
|0:1
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|9.
|Сеница
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|10.
|Тренчин
|0:1
|8
|2
|3
|3
|14 - 11
|9
|11.
|Злате Моравце
|9
|1
|5
|3
|9 - 11
|8
|12.
|Погронье
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|8
|6
|1
|1
|16 - 7
|19
|2.
|Ружомберок
|1:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|3.
|Спартак Трнава
|8
|5
|2
|1
|11 - 3
|17
|4.
|ДАК
|0:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|5.
|Тренчин
|0:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|6.
|Жилина
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|7.
|Земплин
|0:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|8.
|Середь
|1:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|9.
|Злате Моравце
|8
|2
|0
|6
|9 - 21
|6
|10.
|Сеница
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Погронье
|0:0
|9
|1
|1
|7
|6 - 20
|4
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 23
|3