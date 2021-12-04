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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ДАК
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Погронье
0' 32'
36
Едличка
Мартин
82
Блэкмэн
Сезар
24
Кружляк
Доминик
5
Мухамедбегович
Ахмет
31
Дэвис
Эрик
6
Балич
Андрия
8
Димун
Милан
17
Андзуана
Иоан
20
Веселовски
Доминик
21
Муму
Брахим
9
Хахн
Янош
1
Сланчик
Адриан
33
Лашик
Ричард
6
Andrej
Strba
4
Палюшек
Александр
18
Благут
Патрик
27
Адамец
Мартин
77
Мазань
Петер
23
Сцисляк
Даниэль
44
Загуменски
Тимотей
10
Бадоло
Седрик
31
Лачны
Милош
ДАК
4-2-3-1
Погронье
3-5-1-1

История личных встреч

ДАК
Погронье

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:3
С
0:0
С
1:2
С
0:2
С
5:1
КС
6:1

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шефер Андраш 3 0.18
Андзуана Иоан 3 0.18
Шарани Зуберу 3 0.18
Ламкель Зе Дидье 2 0.12
Хахн Янош 2 0.12
Крстович Никола 2 0.12
Тайво Абдулрахман 2 0.12
Кружляк Доминик 1 0.06
Балич Андрия 1 0.06
Димун Милан 1 0.06
Бескоровайный Данил 1 0.06
Муму Брахим 1 0.06
Дивкович Марко 0 0
Дэвис Эрик 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Фабри Андрей 0 0
Веселовски Доминик 0 0
Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 6 0.35
Ladji Malle 2 0.12
Бадоло Седрик 2 0.12
Мазань Петер 2 (1) 0.12
Загуменски Тимотей 1 0.06
Благут Патрик 0 0
Да Силва Адлер 0 0
Адамец Мартин 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димун Милан 3 0
Шефер Андраш 3 0
Бескоровайный Данил 3 0
Балич Андрия 2 0
Шарани Зуберу 2 0
Цыганик Андрей 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Хахн Янош 1 0
Ламкель Зе Дидье 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Дивкович Марко 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Николаеску Йон 1 0
Дэвис Эрик 1 0
Нджие Сейни 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Lucian Vera 1 0
Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 5 2
Лачны Милош 4 0
Мазань Петер 3 0
Adam Pajer 3 0
Бадоло Седрик 3 0
Чмовш Павел 2 0
Благут Патрик 2 0
Лашик Ричард 1 0
Коковас Стелиос 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Andrej Strba 1 0
Marek Vybostok 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
2
10%
1-15
1
9%
4
20%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
2
18%
4
20%
61-75
2
18%
5
25%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
4
40%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
6
27%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
23%
3
21%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
5
23%
3
21%
61-75
3
14%
1
7%
76-90

Пропущено

19
34
9 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
11%
4
12%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
5
26%
9
26%
31-45
2
11%
4
12%
46-60
4
21%
5
15%
61-75
4
21%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0 ДАК - Середь 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 1:0
ДАК - Земплин 1:0 Жилина - ДАК 0:2 ДАК - Злате Моравце 4:2 ДАК - Спартак Трнава 0:3 Ружомберок - ДАК 1:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Погронье - ДАК 0:3 ДАК - Тренчин 1:1 Сеница - ДАК 1:1 Середь - ДАК 1:0 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 3:1 ДАК - Партизан 0:2 Земплин - ДАК 4:1 Партизан - ДАК 1:0 Ред Булл Зальцбург - ДАК 3:1 ДАК - Спартак Трнава 2:0
Погронье
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Погронье - Злате Моравце 0:2 Середь - Погронье 3:1 Погронье - Жилина 1:2 Земплин - Погронье 0:2
Погронье - Спартак Трнава 0:2 Погронье - Ружомберок 2:2 Слован Братислава - Погронье 5:1 Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3 Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 16 13 2 1 39 - 12 41
2. Ружомберок 1:0 17 9 6 2 28 - 12 33
3. Спартак Трнава 15 10 3 2 24 - 8 33
4. ДАК 0:0 17 8 4 5 22 - 19 28
5. Жилина 16 6 5 5 27 - 22 23
6. Середь 1:0 17 6 4 7 19 - 22 22
7. Тренчин 0:1 17 5 5 7 24 - 24 20
8. Земплин 0:1 17 6 2 9 18 - 23 20
9. Сеница 0:0 17 3 7 7 17 - 26 16
10. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 17 4 3 10 19 - 35 15
11. Злате Моравце 17 3 5 9 18 - 32 14
12. Погронье 0:0 17 2 4 11 14 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 7 1 0 23 - 5 22
2. Спартак Трнава 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Середь 1:0 9 5 1 3 12 - 8 16
4. ДАК 0:0 9 4 3 2 12 - 11 15
5. Ружомберок 1:0 8 4 3 1 12 - 4 15
6. Жилина 8 4 1 3 16 - 11 13
7. Земплин 0:1 9 4 0 5 12 - 12 12
8. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 8 4 0 4 12 - 12 12
9. Сеница 0:0 9 2 4 3 9 - 13 10
10. Тренчин 0:1 8 2 3 3 14 - 11 9
11. Злате Моравце 9 1 5 3 9 - 11 8
12. Погронье 0:0 8 1 3 4 8 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 8 6 1 1 16 - 7 19
2. Ружомберок 1:0 9 5 3 1 16 - 8 18
3. Спартак Трнава 8 5 2 1 11 - 3 17
4. ДАК 0:0 8 4 1 3 10 - 8 13
5. Тренчин 0:1 9 3 2 4 10 - 13 11
6. Жилина 8 2 4 2 11 - 11 10
7. Земплин 0:1 8 2 2 4 6 - 11 8
8. Середь 1:0 8 1 3 4 7 - 14 6
9. Злате Моравце 8 2 0 6 9 - 21 6
10. Сеница 0:0 8 1 3 4 8 - 13 6
11. Погронье 0:0 9 1 1 7 6 - 20 4
12. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 9 0 3 6 7 - 23 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Балич Андрия бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Погронье
1.42
6.00
9.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ДАК 0:0 Погронье онлайн


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