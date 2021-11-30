Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Молинью
История личных встреч
Вулверхэмптон
Ливерпуль
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед
Первый тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хи-Чан Хван
|4
|0.29
|Хименес Рауль
|3
|0.21
|Коди Конор
|1
|0.07
|Саисс Ромен
|1
|0.07
|Невеш Рубен
|1
|0.07
|Килман Макс
|1
|0.07
|Поденсе Даниэл
|0
|0
|Дендонкер Леандер
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|13 (1)
|0.93
|Жота Диогу
|8
|0.57
|Мане Садио
|7
|0.5
|Фирмино Роберто
|4
|0.29
|Хендерсон Джордан
|2
|0.14
|Кейта Наби
|2
|0.14
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.07
|Фабиньо Энрике
|1
|0.07
|Алькантара Тьяго
|1
|0.07
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.07
|Джонс Кёртис
|1
|0.07
|Минамино Такуми
|1
|0.07
|Ориги Дивок
|1
|0.07
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|5
|0
|Саисс Ромен
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Хименес Рауль
|2
|0
|Коди Конор
|1
|0
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|Са Жозе
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Bruno Lage
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|3
|0
|Робертсон Эндрю
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
26
3 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
5
19%
1-15
2
40%
3
12%
16-30
1
20%
5
19%
31-45
2
40%
5
19%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
0
0%
4
15%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
6
18
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
17%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
4
67%
4
22%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
11
44
4 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 12
7 Не забивали 0
1
9%
7
16%
1-15
2
18%
5
11%
16-30
1
9%
10
23%
31-45
2
18%
8
18%
46-60
1
9%
6
14%
61-75
4
36%
8
18%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
5
45%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0
Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0
Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 6
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 8
|32
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|43 - 12
|31
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|12 - 12
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 15
|19
|9.
|Лестер
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 25
|19
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|19 - 23
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|19 - 20
|16
|14.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 24
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|16.
|Лидс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 26
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 28
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|16 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|4.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|11 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|25 - 7
|16
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 17
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль
Исход игры
Вулверхэмптон
0% (0)
Ничья
4.8% (2)
Ливерпуль
95.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
65% (26)
Меньше
35% (14)
Обе команды забьют
Да
62.5% (25)
Нет
37.5% (15)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
38.1% (16)
0:2 Ливерпуль
19% (8)
1:3 Ливерпуль
16.7% (7)
0:1 Ливерпуль
9.5% (4)
0:3 Ливерпуль
7.1% (3)
1:1 Ничья
4.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!