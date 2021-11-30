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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

История личных встреч

Вулверхэмптон
Ливерпуль

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

20%
6.7%
73.3%
3 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
2:1
ПЛ
0:2
К
1:2
ТМК
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.29
Хименес Рауль 3 0.21
Коди Конор 1 0.07
Саисс Ромен 1 0.07
Невеш Рубен 1 0.07
Килман Макс 1 0.07
Поденсе Даниэл 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 13 (1) 0.93
Жота Диогу 8 0.57
Мане Садио 7 0.5
Фирмино Роберто 4 0.29
Хендерсон Джордан 2 0.14
Кейта Наби 2 0.14
Александер-Арнольд Трент 1 0.07
Фабиньо Энрике 1 0.07
Алькантара Тьяго 1 0.07
Ван Дейк Виргил 1 0.07
Джонс Кёртис 1 0.07
Минамино Такуми 1 0.07
Ориги Дивок 1 0.07
Робертсон Эндрю 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 5 0
Саисс Ромен 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Хименес Рауль 2 0
Коди Конор 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Са Жозе 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 3 0
Робертсон Эндрю 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Юрген Клопп 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
26
3 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
5
19%
1-15
2
40%
3
12%
16-30
1
20%
5
19%
31-45
2
40%
5
19%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
0
0%
4
15%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

6
18
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
17%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
4
67%
4
22%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

11
44
4 В 1-м тайме 22
7 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 12
7 Не забивали 0
1
9%
7
16%
1-15
2
18%
5
11%
16-30
1
9%
10
23%
31-45
2
18%
8
18%
46-60
1
9%
6
14%
61-75
4
36%
8
18%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
5
45%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0
Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Ковентри - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Лас-Пальмас - Вулверхэмптон 3:2
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0
Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 14 10 3 1 33 - 6 33
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
3. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 43 - 12 31
4. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Брайтон Заявка 14 4 7 3 13 - 15 19
9. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
10. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
15. Саутгемптон Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд Заявка 14 4 1 9 19 - 26 13
18. Бёрнли Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7. Саутгемптон Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
9. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 25 - 7 16
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Вулверхэмптон 0% (0)
    X 4.8% (2)
    Ливерпуль 95.2% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Ливерпуль
    7.81
    5.00
    1.48
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Ничья
    4.8% (2)
    Ливерпуль
    95.2% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (26)
    Меньше
    35% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (25)
    Нет
    37.5% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    38.1% (16)
    0:2 Ливерпуль
    19% (8)
    1:3 Ливерпуль
    16.7% (7)
    0:1 Ливерпуль
    9.5% (4)
    0:3 Ливерпуль
    7.1% (3)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
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