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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Брайтон

История личных встреч

Саутгемптон
Брайтон

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
КЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
1:3
Ч
3:0
Ч
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.21
Армстронг Адам 2 0.14
Броя Армандо 2 0.14
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.14
Эльюнусси Мохамед 1 0.07
Беднарек Ян 1 0.07
Ливраменто Валентино 1 0.07
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 5 (1) 0.36
Троссар Леандро 3 (1) 0.21
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.14
Уэлбек Данни 1 0.07
Даффи Шейн 1 0.07
Мвепу Энок 1 0.07
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Модер Якуб 0 0
Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 4 0
Салису Мохаммед 4 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Беднарек Ян 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаллана Адам 4 0
Даффи Шейн 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Санчес Роберт 2 1
Кукурелья Марк 3 0
Биссума Ив 3 0
Уэбстер Адам 2 0
Бёрн Дэн 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
3
43%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
21%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
3
21%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
6
43%
1
13%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
1
8%
5
38%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
19%
4
27%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
6
29%
1
7%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
6
29%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0
Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Саутгемптон - Леванте 1:0 Суонси - Саутгемптон 1:3
Брайтон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1
Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 14 10 3 1 33 - 6 33
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
3. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 43 - 12 31
4. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Брайтон Заявка 14 4 7 3 13 - 15 19
9. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
10. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
15. Саутгемптон Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд Заявка 14 4 1 9 19 - 26 13
18. Бёрнли Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7. Саутгемптон Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
9. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 25 - 7 16
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2021, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Саутгемптон 45.2% (19)
    X 42.9% (18)
    Брайтон 11.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Брайтон
    2.53
    3.46
    3.08
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саутгемптон - Брайтон онлайн


    Прогнозы на матч Саутгемптон - Брайтон

    Исход игры
    Саутгемптон
    45.2% (19)
    Ничья
    42.9% (18)
    Брайтон
    11.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (12)
    Меньше
    70% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    72.5% (29)
    Нет
    27.5% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (17)
    2:1 Саутгемптон
    21.4% (9)
    1:0 Саутгемптон
    19% (8)
    2:0 Саутгемптон
    4.8% (2)
    1:2 Брайтон
    4.8% (2)
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