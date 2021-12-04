Интересно, устроит ли кого-то из соперников ничья в этом матче? Пока что рисковать никто не стремится.

Угловой на правом фланге заработали гости. Подача последовала на ближний край вратарской площади, Лофтус-Чик головой переправлял мяч дальше, но там Зума сумел выбить мяч на ещё один корнер.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Тьяго Силва!!! Маунт здорово подал с углового на голову Силвы - Фабиански в отчаянном броске пытался спасти команду, но отбил мяч только в штангу, от которой игровой снаряд оказался в воротах.

ОПАСНО! Очень быстро могли хозяева сравнять счёт. Цоуфал с правого края штрафной площади здорово пробивал в дальний нижний угол - Менди до мяча не добрался, но с линии ворот мяч сумел отбить Силва. Дважды героем стал защитник "Челси" в этом матче.

Джеймс по правому флангу отдал передачу на Маунта, который простреливал вдоль ворот, но Зума сумел вынести мяч из штрафной площади.

25' Хаверц пробивал головой с 12-ти метров после навеса с фланга, но Фабьянски среагировал и совершил сэйв.

24' Жоржиньо получил жёлтую карточку за бурные эмоции. Не был зафиксирован фол против итальянца, и тот просто вышел из себя.

23' Угловой на левом фланге заработал "Челси", стараниями Алонсо. Зиеш выполнил навес со стандарта на ближнюю штангу, но там Цоуфал отбил мяч головой далеко в поле.

22' Антонио получил мяч на левом фланге атаки, обыграл соперника, после чего выполнял навес во вратарскую площадь, но там легко игровой снаряд выловил Менди.

21' После подачи углового в штрафной площади гостей случилось несколько рикошетов, и Доусон пробивал по воротам метров с шести, но слабовато получилось, да ещё и прямо в Менди.

20' Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали "молотобойцы". Подача последовала на дальнюю штангу, но там Лофтус-Чик, опередив Зума, отбил мяч на угловой.

19' К середине тайма игра в середине поля стала ещё более вязкой. Очень много борьбы в центре. Судья старается свистеть только в крайних случаях.

18' Хорошая атмосфера сегодня на переполненном Олимпийском стадионе в Лондоне. Большинство здесь, разумеется, болеют за "Вест Хэм".

16' Рюдигер пошёл вперёд по левому флангу, но до мяча не добрался, сумев только нарушить правила.

15' Букмекеры распределяют вероятность исходов в этом матче примерно 30-30-40. Совсем небольшим фаворитом является команда Томаса Тухеля.

14' "Челси" свои атаки строит немного медленней соперника, больше предпочитая пасоваться поперёк поля.

12' Маунт с правого фланга простреливал вдоль ворот, и Хаверц едва не забил, но мяч пошёл мимо ворот. Но расстраиваться гостям не стоит, ведь Маунт был в офсайде.

11' Менди сейчас при перепасовке едва не ошибся. Близок был соперник, чтобы запрессинговать вратаря, но обошлось для "синих".

10' Но при этом команды, завладев, мячом, стараются переправлять его сразу в зону атаки. С левого фланга Боуэн выполнил навес, и Соучек головой пробивал метров с девяти, но промахнулся.

9' Темп игры пока что не самый высокий. Много силовой борьбы мы наблюдаем в центральной зоне.

8' Боуэн в ответной атаке протащил мяч вперёд по левому краю, и метров с 22 пробивал по воротам - мимо ближней "девятки".

7' Джеймс с правого фланга выполнял прострельную передачу, и Зиеш в борьбе переправлял мяч в ворота, но слишком слабо получилось.

6' Катают мяч сейчас в середине поля лондонцы. "Молотки" робко работают в прессинге.

5' Лофтус-Чик получил по ногам от Лансини, арбитр немедленно дал свисток. Сбивают темп хозяева поля.

4' "Челси" на первых минутах полностью контролирует игру, не давая хозяевам поля никакой свободы.

3' Исса Диоп нарушил правила впервые в этом матча, получив выговор от арбитра.