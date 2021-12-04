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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Челси
0'
23' Желтая карточка
Жоржиньо
0:1
29' Гол
Силва Тьяго
30'
1
Фабьянски
Лукаш
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
23
Диоп
Исса
5
Цоуфал
Владимир
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
31
Джонсон
Бен
20
Боуэн
Джаррод
10
Лансини
Мануэль
9
Антонио
Майкл
16
Менди
Эдуар
4
Кристенсен
Андреас
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
II
12
Лофтус-Чик
Рубен
5
Жоржиньо
II
3
Алонсо
Маркос
22
Зиеш
Хаким
19
Маунт
Мэйсон
29
Хаверц
Кай
Вест Хэм
3-4-2-1
Челси
3-4-2-1

Ход матча

23'
 
Жоржиньо
29'
0:1
Силва Тьяго

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

История личных встреч

Вест Хэм
Челси

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

27 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.4
Форнальс Пабло 4 0.27
Бенрахма Саид 3 0.2
Боуэн Джаррод 2 0.13
Соучек Томаш 2 0.13
Райс Деклан 1 0.07
Крессуэлл Арон 1 0.07
Лансини Мануэль 1 0.07
Огбонна Анджело 1 0.07
Зума Курт 1 0.07
Джонсон Бен 1 0.07
Цоуфал Владимир 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Рис II 4 0.27
Маунт Мэйсон 4 (1) 0.27
Чилуэлл Бен 3 0.2
Лукаку Ромелу 3 0.2
Хаверц Кай 2 0.13
Жоржиньо II 2 (2) 0.13
Силва Тьяго 2 0.13
Рюдигер Антонио 2 0.13
Канте Н'Голо 2 0.13
Чалоба Трево 2 0.13
Пулишич Кристиан 2 0.13
Ковачич Матео 1 0.07
Алонсо Маркос 1 0.07
Зиеш Хаким 1 0.07
Вернер Тимо 1 0.07
Хадсон-Одои Каллум 1 0.07
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 4 1
Райс Деклан 4 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 2 1
Алонсо Маркос 3 0
Жоржиньо II 2 0
Зиеш Хаким 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Канте Н'Голо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
33%
3
20%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Пропущено

11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
9%
3
18%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
4
36%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

23
32
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
2
9%
5
16%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
2
9%
5
16%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
7
30%
4
13%
61-75
7
30%
8
25%
76-90

Пропущено

19
7
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
2
29%
31-45
2
11%
2
29%
46-60
3
16%
2
29%
61-75
5
26%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0
Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3
Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 15 11 3 1 34 - 6 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
3. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 43 - 12 31
4. Вест Хэм 0:1 Заявка 15 7 3 5 25 - 18 24
5. Арсенал Заявка 14 7 2 5 17 - 20 23
6. Тоттенхэм Заявка 13 7 1 5 13 - 17 22
7. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Вулверхэмптон Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 13 - 15 19
10. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
11. Брентфорд Заявка 14 4 4 6 17 - 19 16
12. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
15. Саутгемптон Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд Заявка 14 4 1 9 19 - 26 13
18. Бёрнли Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Тоттенхэм Заявка 7 5 0 2 8 - 8 15
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Челси 1:0 Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
6. Вест Хэм 0:1 Заявка 8 3 2 3 13 - 11 11
7. Саутгемптон Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
9. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
14. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 1:0 Заявка 8 7 1 0 16 - 2 22
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 25 - 7 16
4. Вест Хэм 0:1 Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Арсенал Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 32'
    Джеймс по правому флангу отдал передачу на Маунта, который простреливал вдоль ворот, но Зума сумел вынести мяч из штрафной площади.
  • Опасный момент
    31'
    ОПАСНО! Очень быстро могли хозяева сравнять счёт. Цоуфал с правого края штрафной площади здорово пробивал в дальний нижний угол - Менди до мяча не добрался, но с линии ворот мяч сумел отбить Силва. Дважды героем стал защитник "Челси" в этом матче.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Тьяго Силва!!!
    Маунт здорово подал с углового на голову Силвы - Фабиански в отчаянном броске пытался спасти команду, но отбил мяч только в штангу, от которой игровой снаряд оказался в воротах.
  • Угловой
    28'
    Угловой на правом фланге заработали гости. Подача последовала на ближний край вратарской площади, Лофтус-Чик головой переправлял мяч дальше, но там Зума сумел выбить мяч на ещё один корнер.
  • 27'
    Интересно, устроит ли кого-то из соперников ничья в этом матче? Пока что рисковать никто не стремится.
  • Опасный момент
    25'
    Хаверц пробивал головой с 12-ти метров после навеса с фланга, но Фабьянски среагировал и совершил сэйв.
  • Желтая карточка
    24'
    Жоржиньо получил жёлтую карточку за бурные эмоции. Не был зафиксирован фол против итальянца, и тот просто вышел из себя.
  • Угловой
    23'
    Угловой на левом фланге заработал "Челси", стараниями Алонсо. Зиеш выполнил навес со стандарта на ближнюю штангу, но там Цоуфал отбил мяч головой далеко в поле.
  • 22'
    Антонио получил мяч на левом фланге атаки, обыграл соперника, после чего выполнял навес во вратарскую площадь, но там легко игровой снаряд выловил Менди.
  • Опасный момент
    21'
    После подачи углового в штрафной площади гостей случилось несколько рикошетов, и Доусон пробивал по воротам метров с шести, но слабовато получилось, да ещё и прямо в Менди.
  • Угловой
    20'
    Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали "молотобойцы". Подача последовала на дальнюю штангу, но там Лофтус-Чик, опередив Зума, отбил мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    19'
    К середине тайма игра в середине поля стала ещё более вязкой. Очень много борьбы в центре. Судья старается свистеть только в крайних случаях.
  • 18'
    Хорошая атмосфера сегодня на переполненном Олимпийском стадионе в Лондоне. Большинство здесь, разумеется, болеют за "Вест Хэм".
  • Фол, нарушение
    16'
    Рюдигер пошёл вперёд по левому флангу, но до мяча не добрался, сумев только нарушить правила.
  • 15'
    Букмекеры распределяют вероятность исходов в этом матче примерно 30-30-40. Совсем небольшим фаворитом является команда Томаса Тухеля.
  • 14'
    "Челси" свои атаки строит немного медленней соперника, больше предпочитая пасоваться поперёк поля.
  • Офсайд
    12'
    Маунт с правого фланга простреливал вдоль ворот, и Хаверц едва не забил, но мяч пошёл мимо ворот. Но расстраиваться гостям не стоит, ведь Маунт был в офсайде.
  • 11'
    Менди сейчас при перепасовке едва не ошибся. Близок был соперник, чтобы запрессинговать вратаря, но обошлось для "синих".
  • 10'
    Но при этом команды, завладев, мячом, стараются переправлять его сразу в зону атаки. С левого фланга Боуэн выполнил навес, и Соучек головой пробивал метров с девяти, но промахнулся.
  • 9'
    Темп игры пока что не самый высокий. Много силовой борьбы мы наблюдаем в центральной зоне.
  • Опасный момент
    8'
    Боуэн в ответной атаке протащил мяч вперёд по левому краю, и метров с 22 пробивал по воротам - мимо ближней "девятки".
  • Опасный момент
    7'
    Джеймс с правого фланга выполнял прострельную передачу, и Зиеш в борьбе переправлял мяч в ворота, но слишком слабо получилось.
  • 6'
    Катают мяч сейчас в середине поля лондонцы. "Молотки" робко работают в прессинге.
  • Фол, нарушение
    5'
    Лофтус-Чик получил по ногам от Лансини, арбитр немедленно дал свисток. Сбивают темп хозяева поля.
  • 4'
    "Челси" на первых минутах полностью контролирует игру, не давая хозяевам поля никакой свободы.
  • 3'
    Исса Диоп нарушил правила впервые в этом матча, получив выговор от арбитра. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм! Игроки "Челси" ввели мяч в игру с центра поля. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вест Хэм 0:1 Челси онлайн


Прогнозы на матч Вест Хэм 0:1 Челси

Исход игры
Вест Хэм
3.8% (6)
Ничья
13.1% (21)
Челси
83.1% (133)
Тотал 2.5
Больше
74.45% (102)
Меньше
25.55% (35)
Обе команды забьют
Да
82.48% (113)
Нет
17.52% (24)
Популярный счёт
1:2 Челси
52.5% (84)
0:1 Челси
8.8% (14)
1:1 Ничья
7.5% (12)
0:2 Челси
5% (8)
1:3 Челси
5% (8)
2:3 Челси
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
2:1 Вест Хэм
1.3% (2)
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