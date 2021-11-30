Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
История личных встреч
Вест Хэм
Челси
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
27 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|6
|0.43
|Форнальс Пабло
|4
|0.29
|Бенрахма Саид
|3
|0.21
|Боуэн Джаррод
|2
|0.14
|Соучек Томаш
|2
|0.14
|Райс Деклан
|1
|0.07
|Крессуэлл Арон
|1
|0.07
|Лансини Мануэль
|1
|0.07
|Огбонна Анджело
|1
|0.07
|Зума Курт
|1
|0.07
|Джонсон Бен
|1
|0.07
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеймс Рис II
|4
|0.29
|Маунт Мэйсон
|4 (1)
|0.29
|Чилуэлл Бен
|3
|0.21
|Лукаку Ромелу
|3
|0.21
|Хаверц Кай
|2
|0.14
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.14
|Рюдигер Антонио
|2
|0.14
|Канте Н'Голо
|2
|0.14
|Чалоба Трево
|2
|0.14
|Пулишич Кристиан
|2
|0.14
|Ковачич Матео
|1
|0.07
|Алонсо Маркос
|1
|0.07
|Зиеш Хаким
|1
|0.07
|Вернер Тимо
|1
|0.07
|Силва Тьяго
|1
|0.07
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.07
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|4
|1
|Райс Деклан
|4
|0
|Форнальс Пабло
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Рис II
|2
|1
|Алонсо Маркос
|3
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Рюдигер Антонио
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Томас Тухель
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Ковачич Матео
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
33%
3
20%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Пропущено
11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
11
17
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
9%
3
18%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
4
36%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
23
32
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
2
9%
5
16%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
2
9%
5
16%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
7
30%
4
13%
61-75
7
30%
8
25%
76-90
Пропущено
19
7
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
2
29%
31-45
2
11%
2
29%
46-60
3
16%
2
29%
61-75
5
26%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0
Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3
Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 6
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 8
|32
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|43 - 12
|31
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|12 - 12
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 15
|19
|9.
|Лестер
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 25
|19
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|19 - 23
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|19 - 20
|16
|14.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 24
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|16.
|Лидс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 26
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 28
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|16 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|4.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|11 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|25 - 7
|16
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 17
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Вест Хэм - Челси
Исход игры
Вест Хэм
4.2% (2)
Ничья
4.2% (2)
Челси
91.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
87.23% (41)
Меньше
12.77% (6)
Обе команды забьют
Да
89.36% (42)
Нет
10.64% (5)
Популярный счёт
1:2 Челси
64.6% (31)
1:3 Челси
8.3% (4)
0:2 Челси
8.3% (4)
2:3 Челси
6.3% (3)
2:1 Вест Хэм
4.2% (2)
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