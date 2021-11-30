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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Вест Хэм
Челси

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

27 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
6 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.43
Форнальс Пабло 4 0.29
Бенрахма Саид 3 0.21
Боуэн Джаррод 2 0.14
Соучек Томаш 2 0.14
Райс Деклан 1 0.07
Крессуэлл Арон 1 0.07
Лансини Мануэль 1 0.07
Огбонна Анджело 1 0.07
Зума Курт 1 0.07
Джонсон Бен 1 0.07
Цоуфал Владимир 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеймс Рис II 4 0.29
Маунт Мэйсон 4 (1) 0.29
Чилуэлл Бен 3 0.21
Лукаку Ромелу 3 0.21
Хаверц Кай 2 0.14
Жоржиньо II 2 (2) 0.14
Рюдигер Антонио 2 0.14
Канте Н'Голо 2 0.14
Чалоба Трево 2 0.14
Пулишич Кристиан 2 0.14
Ковачич Матео 1 0.07
Алонсо Маркос 1 0.07
Зиеш Хаким 1 0.07
Вернер Тимо 1 0.07
Силва Тьяго 1 0.07
Хадсон-Одои Каллум 1 0.07
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 4 1
Райс Деклан 4 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 2 1
Алонсо Маркос 3 0
Зиеш Хаким 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Жоржиньо II 1 0
Ковачич Матео 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Канте Н'Голо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
1
8%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
33%
3
20%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Пропущено

11
2
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
100%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
9%
3
18%
1-15
1
9%
2
12%
16-30
1
9%
3
18%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
4
36%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

23
32
7 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 12
2 Не забивали 1
2
9%
5
16%
1-15
3
13%
5
16%
16-30
2
9%
5
16%
31-45
2
9%
5
16%
46-60
7
30%
4
13%
61-75
7
30%
8
25%
76-90

Пропущено

19
7
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
2
29%
31-45
2
11%
2
29%
46-60
3
16%
2
29%
61-75
5
26%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0
Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3
Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3 Челси - Зенит 1:0 Челси - Астон Вилла 3:0 Ливерпуль - Челси 1:1 Арсенал - Челси 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 14 10 3 1 33 - 6 33
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
3. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 43 - 12 31
4. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Брайтон Заявка 14 4 7 3 13 - 15 19
9. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
10. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
15. Саутгемптон Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд Заявка 14 4 1 9 19 - 26 13
18. Бёрнли Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7. Саутгемптон Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
9. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 25 - 7 16
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2021, осталось 2 дня 10 часов 45 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Вест Хэм 4.2% (2)
    X 4.2% (2)
    Челси 91.7% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Челси
    5.30
    4.04
    1.79
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Вест Хэм - Челси

    Исход игры
    Вест Хэм
    4.2% (2)
    Ничья
    4.2% (2)
    Челси
    91.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.23% (41)
    Меньше
    12.77% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    89.36% (42)
    Нет
    10.64% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    64.6% (31)
    1:3 Челси
    8.3% (4)
    0:2 Челси
    8.3% (4)
    2:3 Челси
    6.3% (3)
    2:1 Вест Хэм
    4.2% (2)
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