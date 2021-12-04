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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Бёрнли
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
12
Льюис
Джамал
24
Альмирон
Мигель
8
Шелви
Джонджо
28
Уиллок
Джо
10
Сен-Максимен
Аллан
9
Уилсон
Каллум
7
Жоэлинтон
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
22
Коллинз
Натан
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
20
Корне
Максвелл
Ньюкасл
4-4-2
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Ньюкасл
Бёрнли

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 5 (1) 0.36
Сен-Максимен Аллан 3 0.21
Манкильо Хави 1 0.07
Мёрфи Джейкоб 1 0.07
Жоэлинтон 1 0.07
Хендрик Джефф 1 0.07
Ласcеллс Джамал 1 0.07
Хэйден Айзак 1 0.07
Лонгстафф Шон 1 0.07
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 5 0.38
Вуд Крис 3 0.23
Ми Бен 2 0.15
Лоутон Мэттью 1 0.08
Тарковски Джеймс 1 0.08
Выдра Матей 1 0.08
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Шелви Джонджо 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Кларк Киран 2 1
Хэйден Айзак 3 0
Манкильо Хави 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Жоэлинтон 2 0
Дарлоу Карл 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 5 0
Тарковски Джеймс 5 0
Браунхилл Джош 4 0
Родригес Джей 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Ми Бен 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
27%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
12%
2
15%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
3
19%
3
23%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
1
6%
1
8%
76-90

Пропущено

30
21
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
7%
3
14%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
8
27%
5
24%
61-75
7
23%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0
Бёрнли
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1
Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 15 10 3 2 35 - 9 33
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
3. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 43 - 12 31
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Арсенал Заявка 14 7 2 5 17 - 20 23
6. Тоттенхэм Заявка 13 7 1 5 13 - 17 22
7. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Вулверхэмптон Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 13 - 15 19
10. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
11. Брентфорд Заявка 14 4 4 6 17 - 19 16
12. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
15. Саутгемптон Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд Заявка 14 4 1 9 19 - 26 13
18. Бёрнли Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Тоттенхэм Заявка 7 5 0 2 8 - 8 15
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
7. Саутгемптон Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
9. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
13. Вулверхэмптон Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
14. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 25 - 7 16
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Арсенал Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2021, осталось 25 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 135
    Ньюкасл 63.7% (86)
    X 31.1% (42)
    Бёрнли 5.2% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Бёрнли
    2.40
    3.60
    3.38
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ньюкасл - Бёрнли онлайн


    Прогнозы на матч Ньюкасл - Бёрнли

    Исход игры
    Ньюкасл
    63.8% (83)
    Ничья
    30.8% (40)
    Бёрнли
    5.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.9% (47)
    Меньше
    62.1% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    62.1% (77)
    Нет
    37.9% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    29.2% (38)
    1:1 Ничья
    23.8% (31)
    1:0 Ньюкасл
    23.1% (30)
    2:0 Ньюкасл
    6.9% (9)
    0:0 Ничья
    3.8% (5)
    1:2 Бёрнли
    3.1% (4)
    3:1 Ньюкасл
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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