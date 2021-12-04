Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
12
Льюис
Джамал
28
Уиллок
Джо
1
Поуп
Ник
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
37 Томас БоббиЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Бёрнли
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|5 (1)
|0.36
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.21
|Манкильо Хави
|1
|0.07
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.07
|Жоэлинтон
|1
|0.07
|Хендрик Джефф
|1
|0.07
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.07
|Хэйден Айзак
|1
|0.07
|Лонгстафф Шон
|1
|0.07
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Фрейзер Райан
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|5
|0.38
|Вуд Крис
|3
|0.23
|Ми Бен
|2
|0.15
|Лоутон Мэттью
|1
|0.08
|Тарковски Джеймс
|1
|0.08
|Выдра Матей
|1
|0.08
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Родригес Джей
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Шелви Джонджо
|3
|1
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Хэйден Айзак
|3
|0
|Манкильо Хави
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Жоэлинтон
|2
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|5
|0
|Тарковски Джеймс
|5
|0
|Браунхилл Джош
|4
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
3
27%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
12%
2
15%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
5
29%
29%
1
8%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
2
15%
3
38%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
3
19%
3
23%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
25%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
1
6%
1
8%
76-90
Пропущено
30
21
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
7%
3
14%
1-15
5
17%
2
10%
16-30
4
13%
5
24%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
8
27%
5
24%
61-75
7
23%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Ньюкасл - Норвич 1:1 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0
Бёрнли
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1
Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 9
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 8
|32
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|43 - 12
|31
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|5.
|Арсенал
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 20
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|13 - 17
|22
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|12 - 12
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 15
|19
|10.
|Лестер
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 25
|19
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 19
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|19 - 23
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|19 - 20
|16
|14.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 24
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|16.
|Лидс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 26
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 28
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|16 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|8 - 8
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|6.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|15.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|11 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|25 - 7
|16
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 14
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 17
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл - Бёрнли
Исход игры
Ньюкасл
63.8% (83)
Ничья
30.8% (40)
Бёрнли
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.9% (47)
Меньше
62.1% (77)
Обе команды забьют
Да
62.1% (77)
Нет
37.9% (47)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
29.2% (38)
1:1 Ничья
23.8% (31)
1:0 Ньюкасл
23.1% (30)
2:0 Ньюкасл
6.9% (9)
0:0 Ничья
3.8% (5)
1:2 Бёрнли
3.1% (4)
3:1 Ньюкасл
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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