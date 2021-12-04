Первый тайм

5' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Рахим Стерлинг!

4' Диагональ исполнял Родри на правый фланг, куда врывался Стерлинг, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.

3' С фланга навесил в центр штрафной Стерлинг, но здесь выиграл верх Каткарт и вынес сферу за пределы поля.

2' Хозяева будат играть в традиционных для себя черно-желтых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.