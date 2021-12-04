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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Манчестер Сити
0' 3'
26
Бахманн
Даниэль
21
Фемения
Кико
5
Трост-Эконг
Виллиам
15
Каткарт
Крейг
3
Роуз
Дэнни
6
Луза
Имран
25
Деннис
Эммануэль
8
Клеверли
Том
19
Сиссоко
Мусса
10
Педро
Жоао
7
Кинг
Джошуа
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
8
Гюндоган
Илкай
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
7
Стерлинг
Рахим
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
Уотфорд
4-1-4-1
Манчестер Сити
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

История личных встреч

Уотфорд
Манчестер Сити

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
8:0
К
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:6
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
К
4:2
К
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 6 0.43
Кинг Джошуа 5 (1) 0.36
Сарр Исмаила 5 0.36
Педро Жоао 1 0.07
Эрнандес Хуан 1 0.07
Куцка Юрай 1 0.07
Фемения Кико 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0
Клеверли Том 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 5 0.36
Гюндоган Илкай 3 0.21
Фоден Фил 3 0.21
Жезус Габриэль 2 0.14
Марез Рияд 2 0.14
Стерлинг Рахим 2 0.14
Торрес Ферран 2 0.14
Де Брёйне Кевин 2 0.14
Родри Эрнандес 2 0.14
Грилиш Джек 1 0.07
Диаш Рубен 1 0.07
Фернандиньо Фернандо 1 0.07
Лапорт Эмерик 1 0.07
Канселу Жоау 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Сиссоко Мусса 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Луза Имран 2 0
Клеверли Том 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Канселу Жоау 4 0
Силва Бернарду 3 0
Родри Эрнандес 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Диаш Рубен 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
10%
3
19%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
5
50%
4
25%
76-90

Пропущено

12
4
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
17%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

20
27
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
2
10%
4
15%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
3
15%
6
22%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
5
25%
5
19%
61-75
7
35%
6
22%
76-90

Пропущено

25
10
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
12%
3
30%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
4
16%
3
30%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
3
12%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0
Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 15 11 2 2 30 - 8 35
2. Ливерпуль Заявка 15 10 4 1 44 - 12 34
3. Челси Заявка 15 10 3 2 35 - 9 33
4. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 28 - 19 27
5. Арсенал Заявка 14 7 2 5 17 - 20 23
6. Тоттенхэм Заявка 13 7 1 5 13 - 17 22
7. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
8. Вулверхэмптон Заявка 15 6 3 6 12 - 13 21
9. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
10. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
11. Брентфорд Заявка 14 4 4 6 17 - 19 16
12. Саутгемптон Заявка 15 3 7 5 14 - 21 16
13. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
14. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
15. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд 0:1 Заявка 15 4 1 10 19 - 27 13
18. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
19. Ньюкасл Заявка 15 1 7 7 17 - 30 10
20. Бёрнли Заявка 14 1 7 6 14 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Тоттенхэм Заявка 7 5 0 2 8 - 8 15
4. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
6. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
7. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
8. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
9. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
12. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
13. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
14. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Уотфорд 0:1 Заявка 8 2 1 5 9 - 15 7
19. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
20. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:0 Заявка 8 6 1 1 13 - 5 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Арсенал Заявка 7 2 1 4 5 - 14 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
13. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
14. Уотфорд 0:1 Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Рахим Стерлинг!
  • 4'
    Диагональ исполнял Родри на правый фланг, куда врывался Стерлинг, но не удалось ему сохранить мяч в пределах поля.
  • 3'
    С фланга навесил в центр штрафной Стерлинг, но здесь выиграл верх Каткарт и вынес сферу за пределы поля.
  • 2'
    Хозяева будат играть в традиционных для себя черно-желтых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Уотфорд 0:0 Манчестер Сити онлайн


Прогнозы на матч Уотфорд 0:0 Манчестер Сити

Исход игры
Уотфорд
1.4% (2)
Ничья
2.1% (3)
Манчестер Сити
96.5% (139)
Тотал 2.5
Больше
68.89% (93)
Меньше
31.11% (42)
Обе команды забьют
Да
58.52% (79)
Нет
41.48% (56)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
27.8% (40)
0:2 Манчестер Сити
26.4% (38)
1:3 Манчестер Сити
23.6% (34)
0:3 Манчестер Сити
9% (13)
1:4 Манчестер Сити
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
0:4 Манчестер Сити
1.4% (2)
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