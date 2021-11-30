Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Викарадж Роад
История личных встреч
Уотфорд
Манчестер Сити
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|6
|0.43
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.36
|Сарр Исмаила
|5
|0.36
|Педро Жоао
|1
|0.07
|Эрнандес Хуан
|1
|0.07
|Куцка Юрай
|1
|0.07
|Фемения Кико
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Сиссоко Мусса
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Бернарду
|5
|0.36
|Гюндоган Илкай
|3
|0.21
|Фоден Фил
|3
|0.21
|Жезус Габриэль
|2
|0.14
|Марез Рияд
|2
|0.14
|Стерлинг Рахим
|2
|0.14
|Торрес Ферран
|2
|0.14
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.14
|Родри Эрнандес
|2
|0.14
|Грилиш Джек
|1
|0.07
|Диаш Рубен
|1
|0.07
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.07
|Лапорт Эмерик
|1
|0.07
|Канселу Жоау
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|6
|0
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Каткарт Крейг
|2
|0
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Луза Имран
|2
|0
|Клеверли Том
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Канселу Жоау
|4
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Диаш Рубен
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
10%
3
19%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
5
50%
4
25%
76-90
Пропущено
12
4
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
17%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
20
27
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
2
10%
4
15%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
3
15%
6
22%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
5
25%
5
19%
61-75
7
35%
6
22%
76-90
Пропущено
25
10
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
12%
3
30%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
4
16%
3
30%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
3
12%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0
Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 6
|33
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 8
|32
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|43 - 12
|31
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|5.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|12 - 12
|21
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|11 - 17
|19
|8.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 15
|19
|9.
|Лестер
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 25
|19
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 22
|18
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|19 - 23
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|19 - 20
|16
|14.
|Эвертон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 24
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|16.
|Лидс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 20
|15
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|19 - 26
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|14 - 20
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|8 - 28
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|16 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 3
|16
|2.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 5
|15
|4.
|Челси
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 4
|14
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|6 - 8
|12
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|9.
|Эвертон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|10.
|Лестер
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|13.
|Лидс
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|16.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|19.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|11 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 5
|16
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|25 - 7
|16
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|10.
|Арсенал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 11
|7
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 12
|6
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 13
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 17
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 13
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд - Манчестер Сити
Исход игры
Уотфорд
0% (0)
Ничья
0% (0)
Манчестер Сити
100% (38)
Тотал 2.5
Больше
86.11% (31)
Меньше
13.89% (5)
Обе команды забьют
Да
63.89% (23)
Нет
36.11% (13)
Популярный счёт
1:3 Манчестер Сити
31.6% (12)
1:2 Манчестер Сити
23.7% (9)
0:3 Манчестер Сити
15.8% (6)
0:2 Манчестер Сити
13.2% (5)
1:4 Манчестер Сити
5.3% (2)
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