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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити

История личных встреч

Уотфорд
Манчестер Сити

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

7.7%
23.1%
69.2%
1 победа 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
8:0
К
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:6
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
К
4:2
К
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 6 0.43
Кинг Джошуа 5 (1) 0.36
Сарр Исмаила 5 0.36
Педро Жоао 1 0.07
Эрнандес Хуан 1 0.07
Куцка Юрай 1 0.07
Фемения Кико 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0
Клеверли Том 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 5 0.36
Гюндоган Илкай 3 0.21
Фоден Фил 3 0.21
Жезус Габриэль 2 0.14
Марез Рияд 2 0.14
Стерлинг Рахим 2 0.14
Торрес Ферран 2 0.14
Де Брёйне Кевин 2 0.14
Родри Эрнандес 2 0.14
Грилиш Джек 1 0.07
Диаш Рубен 1 0.07
Фернандиньо Фернандо 1 0.07
Лапорт Эмерик 1 0.07
Канселу Жоау 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Каткарт Крейг 2 0
Сиссоко Мусса 2 0
Кинг Джошуа 2 0
Луза Имран 2 0
Клеверли Том 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Канселу Жоау 4 0
Силва Бернарду 3 0
Родри Эрнандес 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Диаш Рубен 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
30%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
1
17%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
3
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
10%
3
19%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
5
50%
4
25%
76-90

Пропущено

12
4
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
17%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

20
27
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
2
10%
4
15%
1-15
3
15%
3
11%
16-30
3
15%
6
22%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
5
25%
5
19%
61-75
7
35%
6
22%
76-90

Пропущено

25
10
14 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
3
12%
3
30%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
6
24%
0
0%
31-45
4
16%
3
30%
46-60
4
16%
0
0%
61-75
3
12%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0
Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1 Уотфорд - Вест Бромвич 0:0 Уотфорд - Суонси 2:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 14 10 3 1 33 - 6 33
2. Манчестер Сити Заявка 14 10 2 2 29 - 8 32
3. Ливерпуль Заявка 14 9 4 1 43 - 12 31
4. Вест Хэм Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
5. Арсенал Заявка 13 7 2 4 15 - 17 23
6. Вулверхэмптон Заявка 14 6 3 5 12 - 12 21
7. Тоттенхэм Заявка 12 6 1 5 11 - 17 19
8. Брайтон Заявка 14 4 7 3 13 - 15 19
9. Лестер Заявка 14 5 4 5 22 - 25 19
10. Манчестер Юнайтед Заявка 13 5 3 5 21 - 22 18
11. Брентфорд Заявка 13 4 4 5 17 - 17 16
12. Астон Вилла Заявка 14 5 1 8 19 - 23 16
13. Кристал Пэлас Заявка 14 3 7 4 19 - 20 16
14. Эвертон Заявка 14 4 3 7 17 - 24 15
15. Саутгемптон Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
16. Лидс Заявка 14 3 6 5 13 - 20 15
17. Уотфорд Заявка 14 4 1 9 19 - 26 13
18. Бёрнли Заявка 13 1 7 5 14 - 20 10
19. Норвич Заявка 14 2 4 8 8 - 28 10
20. Ньюкасл Заявка 14 0 7 7 16 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 17 - 3 16
2. Арсенал Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
3. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 18 - 5 15
4. Челси Заявка 7 4 2 1 18 - 4 14
5. Тоттенхэм Заявка 6 4 0 2 6 - 8 12
6. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7. Саутгемптон Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
8. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 12 - 10 10
9. Эвертон Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
10. Лестер Заявка 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Кристал Пэлас Заявка 7 2 4 1 10 - 6 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 1 3 5 - 6 10
13. Лидс Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
16. Брентфорд Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
17. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
18. Бёрнли Заявка 6 1 3 2 8 - 8 6
19. Норвич Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
20. Ньюкасл Заявка 7 0 4 3 11 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Манчестер Сити Заявка 7 5 1 1 12 - 5 16
3. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 25 - 7 16
4. Вест Хэм Заявка 7 4 1 2 12 - 7 13
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 2 2 11 - 11 11
6. Вулверхэмптон Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
7. Брайтон Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Лестер Заявка 7 2 3 2 11 - 13 9
9. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
10. Арсенал Заявка 6 2 1 3 3 - 11 7
11. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
12. Лидс Заявка 7 1 3 3 6 - 11 6
13. Уотфорд Заявка 7 2 0 5 10 - 12 6
14. Астон Вилла Заявка 7 2 0 5 7 - 13 6
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 3 3 9 - 14 6
16. Эвертон Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Норвич Заявка 7 1 2 4 3 - 17 5
18. Саутгемптон Заявка 7 1 2 4 6 - 14 5
19. Бёрнли Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 5 - 13 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2021, осталось 2 дня 15 часов 45 минут.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Уотфорд 0% (0)
    X 0% (0)
    Манчестер Сити 100% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Манчестер Сити
    16.07
    7.63
    1.24
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Уотфорд - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Уотфорд - Манчестер Сити

    Исход игры
    Уотфорд
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Манчестер Сити
    100% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.11% (31)
    Меньше
    13.89% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    63.89% (23)
    Нет
    36.11% (13)
    Популярный счёт
    1:3 Манчестер Сити
    31.6% (12)
    1:2 Манчестер Сити
    23.7% (9)
    0:3 Манчестер Сити
    15.8% (6)
    0:2 Манчестер Сити
    13.2% (5)
    1:4 Манчестер Сити
    5.3% (2)
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