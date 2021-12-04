  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
ЦСКА Москва
0' 31'
Сэйв Акинфеева
1
Ломаев
Иван
18
Зеффан
Мехди
2
Бегич
Сильвие
3
Чернов
Никита
23
Бейл
Гленн
11
Ежов
Роман
21
Иванисеня
Дмитрий
25
Пруцев
Данил
17
Зиньковский
Антон
10
Сарвели
Владислав
15
Глушенков
Максим
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
2
Фернандес
Марио
7
Ахметов
Ильзат
6
Мухин
Максим
19
Зайнутдинов
Бактиёр
98
Обляков
Иван
91
Заболотный
Антон
11
Эджуке
Чидера
Крылья Советов
4-4-2
ЦСКА Москва
3-5-2

История личных встреч

Крылья Советов
ЦСКА Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

24 матча

8.3%
8.3%
83.4%
2 победы 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ТМК
2:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМС
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 6 0.35
Сергеев Иван 5 (2) 0.29
Ежов Роман 2 0.12
Глушенков Максим 2 0.12
Зиньковский Антон 1 0.06
Чернов Никита 1 0.06
Бегич Сильвие 1 0.06
Горшков Юрий 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 4 0.24
Чалов Фёдор 3 0.18
Заболотный Антон 3 0.18
Зайнутдинов Бактиёр 2 0.12
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.06
Бийол Яка 1 0.06
Бистрович Кристиян 1 0.06
Дивеев Игорь 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Яковлев Владислав 1 0.06
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Зеффан Мехди 2 0
Якуба Денис 2 0
Чернов Никита 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Сергеев Иван 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Бейл Гленн 1 0
Глушенков Максим 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 6 0
Заболотный Антон 2 1
Обляков Иван 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Фернандес Марио 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
4
40%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
11%
3
17%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
6
33%
3
17%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
1
6%
4
22%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
3
19%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0
Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1
Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва Заявка 16 10 2 4 30 - 19 32
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. Локомотив Москва Заявка 16 6 7 3 22 - 18 25
5. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 17 7 4 6 18 - 16 25
6. Крылья Советов 0:0 Заявка 17 7 4 6 20 - 17 25
7. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
8. Ахмат Заявка 16 8 0 8 19 - 21 24
9. Рубин Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10. Спартак Москва Заявка 16 5 5 6 18 - 22 20
11. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
12. Арсенал Тула Заявка 16 4 4 8 19 - 32 16
13. Уфа Заявка 16 3 7 6 17 - 22 16
14. Нижний Новгород Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
15. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
16. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 6 14
8. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
9. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
4. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
5. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
6. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    29'
    Ильзат Ахметов сыграв в волейбол на правом фланге в момент приёма мяча, арбитр это увидел и свисток дал. 
  • 28'
    Корнер в исполнении ЦСКА обошёлся без остроты - Дивеев добрался до мяча, но нанести акцентированный удар не сумел, лишь коснулся его. 
  • Угловой
    27'
    "Армейцы" зарабатывают первый корнер в матче - Эджуке прорвался по правому флангу и выполнил прострел на ближнюю штангу, откуда мяч за лицевую вынес Зеффан. 
  • Угловой
    26'
    Пятый корнер в матче заработали хозяева, и на сей раз решили выполнить прямую подачу, с которой футболисты ЦСКА справились. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Теперь уже Антон Заболотный трудится на своей половине поля, но тоже неудачно - нарушает правила на левом фланге, наступая на голеностоп Бегичу. 
  • 24'
    Заболотный и Эджуке решили вдвоём пройти к воротам через центр, но пас Антона на Чидеру был перехвачен хозяевами. 
  • Опасный момент
    23'
    ОПАСНО! А вот сейчас угловой мог принести хозяевам успех, но удар Чернова из вратарской в правый угол был отражён Акинфеевым. 
  • Угловой
    22'
    На правом фланге "Крылья Советов" разыграли корнер, но снова последующая подача адресата не нашла, пока надёжны "армейцы" в воздухе. 
  • 21'
    А теперь и фанаты ЦСКА уходят со стадиона. Ну хоть на шесть минут больше насладились футболом, чем местная публика. 
  • 20'
    С Фернандесом всё в порядке, он продолжает встречу. Тем временем гости забирают мяч под контроль и пробуют провести наступление. 
  • Травма, повреждение
    18'
    Марио Фернандес пострадал в верховом единоборстве с Гленном Бейлом, после чего на поле появилась медицинская бригада. 
  • 17'
    Мехди Зеффан завершил атаку дальним ударом, после которого мяч разминулся со створом. 
  • Судья
    16'
    Ежов сместился на левый фланг и получил по ногам от Зайнутдинова, но свисток арбитра промолчал, так как мяч остался у хозяев. 
  • Опасный момент
    15'
    Болельщики "Крыльев Советов" покидают стадион, как и анонсировали перед стартом поединка. А всё потому, что после матча ЦСКА - "Зенит" фанаты "армейцев" были задержаны полицией за использование пиротехники. 
  • Угловой
    14'
    Максим Глушенков выполнил подачу с углового с левого фланга, слишком сильно отправив мяч, до которого никто из партнёров не добрался. 
  • 13'
    Игорь Дивеев увидел рывок Ивана Облякова по левому флангу и выполнил передачу, которую сумел перехватить Роман Ежов. 
  • 11'
    Антон Зиньковский получил мяч на левом фланге, а потом безуспешно попытался войти в штрафную, не сумев обыграть один в один Марио Фернандеса. 
  • Опасный момент
    10'
    ОПАСНО! Эджуке врывается в штрафную площадку через центр, а потом стреляет с правой, но Ломаев правильно выбирает позицию и мяч отражает. 
  • 9'
    Сам же Зиньковский выполнил подачу со штрафного, отправив мяч в центр, откуда его выбил Заболотный, а подбор за "самарцами". 
  • Фол, нарушение
    8'
    Ильзат Ахметов нарушает правила около правого угла штрафной площадки, роняя на газон Антона Зиньковского. 
  • 7'
    Марио Фернандес выполнил передачу на правый фланг, а там никого из своих - Данил Пруцев демонстративно пропустил мяч, позволив ему выйти за лицевую линию. 
  • Угловой
    6'
    На левом фланге хозяева разыграли корнер, а потом выполнили подачу на ближнюю штангу, но гости справились, выбив мяч из штрафной. 
  • 5'
    Заболотный выполнил подачу с правого фланга, отправив мяч на дальний угол вратарской, где находились лишь футболисты "Крыльев Советов". 
  • 4'
    Роман Ежов вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил подачу, после которой попытался пробить Максим Глушенков, но до мяча не дотянулся. 
  • 3'
    "Армейцы" попытались провести первую атаку при помощи верховой передачи - не получилось, а затем уже и "Крылья Советов" отправили в наступление правым флангом, в результате чего заработали аут. 
  • Дождь
    2'
    Непростые погодные условия сегодня в Самаре - льёт дождь, поэтому мы вправе ожидать много дальних ударов, которые могут привести к вратарским ошибкам. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Владимир Москалёв даёт свисток и мы начинаем!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва онлайн


Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва

Исход игры
Крылья Советов
13.5% (22)
Ничья
41.1% (67)
ЦСКА Москва
45.4% (74)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (59)
Меньше
57.55% (80)
Обе команды забьют
Да
84.17% (117)
Нет
15.83% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (58)
1:2 ЦСКА Москва
24.5% (40)
0:1 ЦСКА Москва
11% (18)
2:1 Крылья Советов
9.2% (15)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:2 ЦСКА Москва
1.2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 