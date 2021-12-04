Теперь уже Антон Заболотный трудится на своей половине поля, но тоже неудачно - нарушает правила на левом фланге, наступая на голеностоп Бегичу.

Пятый корнер в матче заработали хозяева, и на сей раз решили выполнить прямую подачу, с которой футболисты ЦСКА справились.

"Армейцы" зарабатывают первый корнер в матче - Эджуке прорвался по правому флангу и выполнил прострел на ближнюю штангу, откуда мяч за лицевую вынес Зеффан.

Корнер в исполнении ЦСКА обошёлся без остроты - Дивеев добрался до мяча, но нанести акцентированный удар не сумел, лишь коснулся его.

Ильзат Ахметов сыграв в волейбол на правом фланге в момент приёма мяча, арбитр это увидел и свисток дал.

24' Заболотный и Эджуке решили вдвоём пройти к воротам через центр, но пас Антона на Чидеру был перехвачен хозяевами.

23' ОПАСНО! А вот сейчас угловой мог принести хозяевам успех, но удар Чернова из вратарской в правый угол был отражён Акинфеевым.

22' На правом фланге "Крылья Советов" разыграли корнер, но снова последующая подача адресата не нашла, пока надёжны "армейцы" в воздухе.

21' А теперь и фанаты ЦСКА уходят со стадиона. Ну хоть на шесть минут больше насладились футболом, чем местная публика.

20' С Фернандесом всё в порядке, он продолжает встречу. Тем временем гости забирают мяч под контроль и пробуют провести наступление.

18' Марио Фернандес пострадал в верховом единоборстве с Гленном Бейлом, после чего на поле появилась медицинская бригада.

17' Мехди Зеффан завершил атаку дальним ударом, после которого мяч разминулся со створом.

16' Ежов сместился на левый фланг и получил по ногам от Зайнутдинова, но свисток арбитра промолчал, так как мяч остался у хозяев.

15' Болельщики "Крыльев Советов" покидают стадион, как и анонсировали перед стартом поединка. А всё потому, что после матча ЦСКА - "Зенит" фанаты "армейцев" были задержаны полицией за использование пиротехники.

14' Максим Глушенков выполнил подачу с углового с левого фланга, слишком сильно отправив мяч, до которого никто из партнёров не добрался.

13' Игорь Дивеев увидел рывок Ивана Облякова по левому флангу и выполнил передачу, которую сумел перехватить Роман Ежов.

11' Антон Зиньковский получил мяч на левом фланге, а потом безуспешно попытался войти в штрафную, не сумев обыграть один в один Марио Фернандеса.

10' ОПАСНО! Эджуке врывается в штрафную площадку через центр, а потом стреляет с правой, но Ломаев правильно выбирает позицию и мяч отражает.

9' Сам же Зиньковский выполнил подачу со штрафного, отправив мяч в центр, откуда его выбил Заболотный, а подбор за "самарцами".

8' Ильзат Ахметов нарушает правила около правого угла штрафной площадки, роняя на газон Антона Зиньковского.

7' Марио Фернандес выполнил передачу на правый фланг, а там никого из своих - Данил Пруцев демонстративно пропустил мяч, позволив ему выйти за лицевую линию.

6' На левом фланге хозяева разыграли корнер, а потом выполнили подачу на ближнюю штангу, но гости справились, выбив мяч из штрафной.

5' Заболотный выполнил подачу с правого фланга, отправив мяч на дальний угол вратарской, где находились лишь футболисты "Крыльев Советов".

4' Роман Ежов вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил подачу, после которой попытался пробить Максим Глушенков, но до мяча не дотянулся.

3' "Армейцы" попытались провести первую атаку при помощи верховой передачи - не получилось, а затем уже и "Крылья Советов" отправили в наступление правым флангом, в результате чего заработали аут.

2' Непростые погодные условия сегодня в Самаре - льёт дождь, поэтому мы вправе ожидать много дальних ударов, которые могут привести к вратарским ошибкам.