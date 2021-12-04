Россия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Самара Арена
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
18
Зеффан
Мехди
23
Бейл
Гленн
11
Ежов
Роман
25
Пруцев
Данил
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
98
Обляков
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бейл ГленнЗащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
История личных встреч
Крылья Советов
ЦСКА Москва
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
24 матча
8.3%
8.3%
83.4%
2 победы 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|6
|0.35
|Сергеев Иван
|5 (2)
|0.29
|Ежов Роман
|2
|0.12
|Глушенков Максим
|2
|0.12
|Зиньковский Антон
|1
|0.06
|Чернов Никита
|1
|0.06
|Бегич Сильвие
|1
|0.06
|Горшков Юрий
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эджуке Чидера
|4
|0.24
|Чалов Фёдор
|3
|0.18
|Заболотный Антон
|3
|0.18
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0.12
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.06
|Бийол Яка
|1
|0.06
|Бистрович Кристиян
|1
|0.06
|Дивеев Игорь
|1
|0.06
|Марадишвили Константин
|1
|0.06
|Яковлев Владислав
|1
|0.06
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
Карточки
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Горшков Юрий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Якуба Денис
|2
|0
|Чернов Никита
|2
|0
|Зиньковский Антон
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Ежов Роман
|0
|1
|Божин Сергей
|1
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|6
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Обляков Иван
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Фернандес Марио
|2
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
4
40%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
20%
76-90
Забито
18
18
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
11%
3
17%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
6
33%
3
17%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
1
6%
4
22%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
3
19%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0
Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1
Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 19
|37
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 19
|32
|3.
|Сочи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|26 - 19
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|22 - 18
|25
|5.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 16
|25
|6.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|20 - 17
|25
|7.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 17
|25
|8.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|19 - 21
|24
|9.
|Рубин
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Ростов
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|29 - 31
|18
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 32
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 22
|16
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 25
|14
|16.
|Урал
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|9.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 9
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|6.
|ЦСКА Москва
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|9.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва
Исход игры
Крылья Советов
13.5% (22)
Ничья
41.1% (67)
ЦСКА Москва
45.4% (74)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (59)
Меньше
57.55% (80)
Обе команды забьют
Да
84.17% (117)
Нет
15.83% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (58)
1:2 ЦСКА Москва
24.5% (40)
0:1 ЦСКА Москва
11% (18)
2:1 Крылья Советов
9.2% (15)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:2 ЦСКА Москва
1.2% (2)
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