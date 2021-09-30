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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Крылья Советов
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

История личных встреч

Крылья Советов
ЦСКА Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

24 матча

8.3%
8.3%
83.4%
2 победы 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
3 победы 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

12.5%
33.3%
54.2%
3 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ТМК
2:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМС
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 6 0.38
Сергеев Иван 5 (2) 0.31
Ежов Роман 2 0.13
Глушенков Максим 2 0.13
Зиньковский Антон 1 0.06
Чернов Никита 1 0.06
Бегич Сильвие 1 0.06
Горшков Юрий 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эджуке Чидера 4 0.25
Чалов Фёдор 3 0.19
Заболотный Антон 3 0.19
Зайнутдинов Бактиёр 2 0.13
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.06
Бийол Яка 1 0.06
Бистрович Кристиян 1 0.06
Дивеев Игорь 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Яковлев Владислав 1 0.06
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Зеффан Мехди 2 0
Якуба Денис 2 0
Чернов Никита 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Сергеев Иван 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Ежов Роман 0 1
Божин Сергей 1 0
Бейл Гленн 1 0
Глушенков Максим 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 6 0
Заболотный Антон 2 1
Обляков Иван 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Фернандес Марио 2 0
Бохинен Эмиль 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Кучаев Константин 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Бийол Яка 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Яковлев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
4
40%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
9%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
11%
3
17%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
6
33%
3
17%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
1
6%
4
22%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
3
19%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
3
16%
3
19%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0
Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1 Зенит - Крылья Советов 2:1 Знамя Ногинск - Крылья Советов 0:10 Крылья Советов - Ростов 4:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 Уфа - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Сочи 1:0 Рубин - Крылья Советов 1:1 Арсенал Тула - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Крылья Советов - Ахмат 1:2
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1
Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Нижний Новгород - ЦСКА Москва 0:2 Зенит-Ижевск - ЦСКА Москва 0:4 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Арсенал Тула - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Зенит - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 11 3 2 41 - 17 36
2. Динамо Москва Заявка 16 10 2 4 30 - 19 32
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. Локомотив Москва Заявка 16 6 7 3 22 - 18 25
5. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
6. ЦСКА Москва Заявка 16 7 3 6 18 - 16 24
7. Ахмат Заявка 16 8 0 8 19 - 21 24
8. Крылья Советов Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
9. Рубин Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10. Спартак Москва Заявка 16 5 5 6 18 - 22 20
11. Ростов Заявка 16 4 5 7 27 - 29 17
12. Арсенал Тула Заявка 16 4 4 8 19 - 32 16
13. Уфа Заявка 16 3 7 6 17 - 22 16
14. Нижний Новгород Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
15. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
16. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
8. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
4. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
5. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
6. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
8. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2021, осталось 2 дня 9 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 54
    Крылья Советов 9.3% (5)
    X 37% (20)
    ЦСКА Москва 53.7% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.21
    3.45
    2.44
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Крылья Советов - ЦСКА Москва онлайн


    Прогнозы на матч Крылья Советов - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    9.3% (5)
    Ничья
    37% (20)
    ЦСКА Москва
    53.7% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (30)
    Меньше
    41.18% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    90.2% (46)
    Нет
    9.8% (5)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    42.6% (23)
    1:1 Ничья
    29.6% (16)
    0:1 ЦСКА Москва
    7.4% (4)
    2:1 Крылья Советов
    7.4% (4)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
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