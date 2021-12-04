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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Ахмат
0'
5' Желтая карточка
Коновалов Игорь
1:0
13' Гол
Мозес Виктор
31'
1:0. Виктор Мозес
57
Селихов
Александр
97
Денисов
Даниил
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
6
Айртон
Лукас
68
Литвинов
Руслан
4
Хендрикс
Йоррит
8
Мозес
Виктор
22
Игнатов
Михаил
24
Промес
Куинси
7
Соболев
Александр
Сергеевич
33
Гудиев
Виталий
4
Тодорович
Дарко
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
23
Швец
Антон
11
Коновалов
Игорь
14
Полярус
Артём
47
Уткин
Даниил
59
Харин
Евгений
68
Архипов
Артём
Спартак Москва
4-2-3-1
Ахмат
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Москва
Ахмат

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

55.6%
14.8%
29.6%
15 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 4 (3) 0.24
Понсе Эсекель 4 0.24
Промес Куинси 3 0.18
Зобнин Роман 2 0.12
Джикия Георгий 1 0.06
Жиго Самуэль 1 0.06
Литвинов Руслан 1 0.06
Мозес Виктор 1 0.06
Умяров Наиль 1 0.06
Айртон Лукас 1 0.06
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 5 0.29
Конате Мохамед II 4 0.24
Себаи Сенин 2 0.12
Коновалов Игорь 2 (1) 0.12
Полярус Артём 2 (1) 0.12
Карапузов Владислав 1 0.06
Лысцов Виталий 1 0.06
Янку Габриэль 1 0.06
Бериша Бернард 0 0
Харин Евгений 0 0
Архипов Артём 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рассказов Николай 5 1
Соболев Александр Сергеевич 6 0
Кофрие Максимилиано 3 1
Бакаев Зелимхан 4 0
Жиго Самуэль 4 0
Умяров Наиль 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Джикия Георгий 3 0
Айртон Лукас 3 0
Мозес Виктор 2 0
Мирзов Резиуан 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Коновалов Игорь 5 0
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Уциев Ризван 3 0
Тимофеев Артём 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Семёнов Андрей 2 0
Полярус Артём 2 0
Швец Антон 2 0
Уткин Даниил 2 0
Быстров Марат 2 0
Бериша Бернард 1 0
Себаи Сенин 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
2
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
4
36%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
3
23%
3
38%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

18
20
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
2
11%
7
35%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
6
33%
5
25%
76-90

Пропущено

22
20
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
1
5%
2
10%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
2
9%
5
25%
31-45
4
18%
6
30%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
6
27%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1
Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2
Ахмат
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0
Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва Заявка 16 10 2 4 30 - 19 32
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. ЦСКА Москва Заявка 17 8 3 6 19 - 16 27
5. Локомотив Москва Заявка 16 6 7 3 22 - 18 25
6. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
7. Ахмат 0:1 Заявка 17 8 0 9 19 - 22 24
8. Крылья Советов Заявка 17 7 3 7 20 - 18 24
9. Спартак Москва 1:0 Заявка 17 6 5 6 19 - 22 23
10. Рубин Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
11. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
12. Арсенал Тула Заявка 16 4 4 8 19 - 32 16
13. Уфа Заявка 16 3 7 6 17 - 22 16
14. Нижний Новгород Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
15. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
16. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Спартак Москва 1:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 9 15
5. Ахмат 0:1 Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
9. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
11. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
4. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
5. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
6. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Ахмат 0:1 Заявка 9 3 0 6 8 - 14 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва 1:0 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Видеоповтор
    30'
    Ничего себе! Соболев наступает на ногу Коновалову, да так, что у арбитра возникают вопросы. Будет он смотреть "кино".
  • 28'
    Снег довольно активно падает на газон московского стадиона. Настоящая зима пришла в Москву, хотя погода никак не может устаканить. За морозными и снежными днями следуют оттепели.
  • Офсайд
    27'
    МОМЕНТ! Харин произвел удар с линии штрафной - Селихов отбил мяч перед собой, а добивание в исполнении соперников было уже по воробьям. К слову, в офсайде оказался Харин там.
  • 26'
    Квинси Промес с левого фланга простреливал мяч на ближнюю штангу, но там были только футболисты "Ахмата", которые сыграли на опережении и мяч вынесли из своей штрафной.
  • Офсайд
    25'
    В офсайде сразу два игрока "Ахмата" оказались. С небольшим запозданием поднимает флажок рефери, определяя положение "вне игры".
  • 23'
    Коновалов получил вторым темпом передачу на линии штрафной, после чего попытался произвести удар по воротам, но на перехват выскочил один из защитников.
  • 22'
    В онлайн-таблице на 9-й строчке идет "Спартак". Нужно срочно набирать очки "красно-белым" в РПЛ, поскольку уже даже зона вылета вблизи от москвичей.
  • 21'
    Мозеса снабдили мячом. Виктор попытался пройти по левому флангу к воротам, но слишком уж поверил в собственные силы. Под прессингом соперника со снарядом он расстался.
  • 20'
    20 минут отыграли соперники. Уткин снова пытался проникнуть в штрафную соперника, но ошибся с финтом, позволив сопернику сыграть на опережении.
  • 18'
    Уткин уложил справа финтами соперников, после чего пробил в правый угол, но угодил в одного из защитников "Спартака". Мяч довести до вратаря не удалось.
  • 17'
    Пока все очень здорово делает "Спартак". Команда владеет снарядом и не позволяет сопернику диктовать свои условиях на футбольном поле.
  • Травма, повреждение
    16'
    Атаковал "Ахмат" по левому флангу. Потеряли грозненцы сферу слева. Соболев разгонял атаку своей команды, но получал удар по ногам. Медики должны появиться на поле.
  • 15'
    15 минут отыграли соперники в этой встрече. Уже несколько атак по центру попытался провести "Ахмат", но довести дело до удара грозненцам не позволили спартаковцы.
  • 13'
    Да, с левой ноги действительно пробил Мозес. Не понятно, чем в этой ситуации занимались опорники "ахмата". Как бы там ни было, гостям нужно отыгрываться теперь.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОЗЕС! 1:0!
    Соболев с левого фланга нашел в центре Мозеса, который уверенно пробил по воротам соперника левой ногой. Голкипер "Ахмата" к рикошету был не готов!
  • 11'
    Промес вошел в штрафную соперника с левого края. Не стал он отдавать передачу Мозесу, и допустил ошибку. В подкате соперники мяч у Квинси отобрали.
  • 9'
    Отбивается уверенно сейчас "Ахмат" после стандарта соперника. Следовал навес с бровки на дальнюю штангу, где на чеку был один из защитников.
  • Угловой
    8'
    Промес сейчас нанес удар по воротам соперника со штрафного. Кипер "Ахмата" выронил мяч из рук, но добивания не случилось. Выбит мяч на угловой.
  • Угловой
    7'
    Угловой удар заработал "Спартак" у ворот соперника. Хендрикс нанес удар по рамке противника, но защитники приняли на себя выстрел. Повторный удар пришелся выше цели.
  • Желтая карточка
    6'
    Коновалов получает карточку желтого цвета. Локтем он зацепил во время борьбы на втором "этаже" соперника. В руках рефери появилось первое предупреждение.
  • 4'
    Встал с поля сейчас Джикия. Помогли ему врачи придти в себя. Довольно болезненный удар он получил, но сейчас чувствует себя совершенно нормально.
  • Травма, повреждение
    3'
    Разворачиваясь к сопернику, Архипов нанес удар по ногам Джикии. Досталось сильно защитнику "Спартака" и сборной России. Медики уже на футбольном поле.
  • 2'
    Футболисты "Спартака" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Ахмата" вышли на газон в бело-зеленом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, друзья, встреча в Москве стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Спартак Москва 1:0 Ахмат онлайн


Прогнозы на матч Спартак Москва 1:0 Ахмат

Исход игры
Спартак Москва
80.6% (137)
Ничья
14.7% (25)
Ахмат
4.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (72)
Меньше
47.83% (66)
Обе команды забьют
Да
62.32% (86)
Нет
37.68% (52)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
35.3% (60)
1:0 Спартак Москва
17.1% (29)
2:0 Спартак Москва
11.2% (19)
1:1 Ничья
9.4% (16)
2:2 Ничья
2.4% (4)
1:2 Ахмат
1.8% (3)
3:1 Спартак Москва
1.2% (2)
3:0 Спартак Москва
1.2% (2)
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