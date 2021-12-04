В офсайде сразу два игрока "Ахмата" оказались. С небольшим запозданием поднимает флажок рефери, определяя положение "вне игры".

Квинси Промес с левого фланга простреливал мяч на ближнюю штангу, но там были только футболисты "Ахмата", которые сыграли на опережении и мяч вынесли из своей штрафной.

МОМЕНТ! Харин произвел удар с линии штрафной - Селихов отбил мяч перед собой, а добивание в исполнении соперников было уже по воробьям. К слову, в офсайде оказался Харин там.

Снег довольно активно падает на газон московского стадиона. Настоящая зима пришла в Москву, хотя погода никак не может устаканить. За морозными и снежными днями следуют оттепели.

Ничего себе! Соболев наступает на ногу Коновалову, да так, что у арбитра возникают вопросы. Будет он смотреть "кино".

23' Коновалов получил вторым темпом передачу на линии штрафной, после чего попытался произвести удар по воротам, но на перехват выскочил один из защитников.

22' В онлайн-таблице на 9-й строчке идет "Спартак". Нужно срочно набирать очки "красно-белым" в РПЛ, поскольку уже даже зона вылета вблизи от москвичей.

21' Мозеса снабдили мячом. Виктор попытался пройти по левому флангу к воротам, но слишком уж поверил в собственные силы. Под прессингом соперника со снарядом он расстался.

20' 20 минут отыграли соперники. Уткин снова пытался проникнуть в штрафную соперника, но ошибся с финтом, позволив сопернику сыграть на опережении.

18' Уткин уложил справа финтами соперников, после чего пробил в правый угол, но угодил в одного из защитников "Спартака". Мяч довести до вратаря не удалось.

17' Пока все очень здорово делает "Спартак". Команда владеет снарядом и не позволяет сопернику диктовать свои условиях на футбольном поле.

16' Атаковал "Ахмат" по левому флангу. Потеряли грозненцы сферу слева. Соболев разгонял атаку своей команды, но получал удар по ногам. Медики должны появиться на поле.

15' 15 минут отыграли соперники в этой встрече. Уже несколько атак по центру попытался провести "Ахмат", но довести дело до удара грозненцам не позволили спартаковцы.

13' Да, с левой ноги действительно пробил Мозес. Не понятно, чем в этой ситуации занимались опорники "ахмата". Как бы там ни было, гостям нужно отыгрываться теперь.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОЗЕС! 1:0!

Соболев с левого фланга нашел в центре Мозеса, который уверенно пробил по воротам соперника левой ногой. Голкипер "Ахмата" к рикошету был не готов!

11' Промес вошел в штрафную соперника с левого края. Не стал он отдавать передачу Мозесу, и допустил ошибку. В подкате соперники мяч у Квинси отобрали.

9' Отбивается уверенно сейчас "Ахмат" после стандарта соперника. Следовал навес с бровки на дальнюю штангу, где на чеку был один из защитников.

8' Промес сейчас нанес удар по воротам соперника со штрафного. Кипер "Ахмата" выронил мяч из рук, но добивания не случилось. Выбит мяч на угловой.

7' Угловой удар заработал "Спартак" у ворот соперника. Хендрикс нанес удар по рамке противника, но защитники приняли на себя выстрел. Повторный удар пришелся выше цели.

6' Коновалов получает карточку желтого цвета. Локтем он зацепил во время борьбы на втором "этаже" соперника. В руках рефери появилось первое предупреждение.

4' Встал с поля сейчас Джикия. Помогли ему врачи придти в себя. Довольно болезненный удар он получил, но сейчас чувствует себя совершенно нормально.

3' Разворачиваясь к сопернику, Архипов нанес удар по ногам Джикии. Досталось сильно защитнику "Спартака" и сборной России. Медики уже на футбольном поле.

2' Футболисты "Спартака" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, в то время, как игроки "Ахмата" вышли на газон в бело-зеленом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамка гостей - слева.