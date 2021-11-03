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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Спартак Москва
 
Позже

Стадион:
Ахмат

История личных встреч

Спартак Москва
Ахмат

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

55.6%
14.8%
29.6%
15 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 4 (3) 0.25
Понсе Эсекель 4 0.25
Промес Куинси 3 0.19
Зобнин Роман 2 0.13
Джикия Георгий 1 0.06
Жиго Самуэль 1 0.06
Литвинов Руслан 1 0.06
Умяров Наиль 1 0.06
Айртон Лукас 1 0.06
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 5 0.31
Конате Мохамед II 4 0.25
Себаи Сенин 2 0.13
Коновалов Игорь 2 (1) 0.13
Полярус Артём 2 (1) 0.13
Карапузов Владислав 1 0.06
Лысцов Виталий 1 0.06
Янку Габриэль 1 0.06
Бериша Бернард 0 0
Харин Евгений 0 0
Архипов Артём 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рассказов Николай 5 1
Соболев Александр Сергеевич 6 0
Кофрие Максимилиано 3 1
Бакаев Зелимхан 4 0
Жиго Самуэль 4 0
Умяров Наиль 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Джикия Георгий 3 0
Айртон Лукас 3 0
Мозес Виктор 2 0
Мирзов Резиуан 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Харин Евгений 3 1
Лысцов Виталий 4 0
Коновалов Игорь 4 0
Уциев Ризван 3 0
Тимофеев Артём 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Семёнов Андрей 2 0
Полярус Артём 2 0
Швец Антон 2 0
Уткин Даниил 2 0
Быстров Марат 2 0
Бериша Бернард 1 0
Себаи Сенин 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
2
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
4
36%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
3
23%
3
38%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

18
20
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
2
11%
7
35%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
6
33%
5
25%
76-90

Пропущено

22
20
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
1
5%
2
10%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
2
9%
5
25%
31-45
4
18%
6
30%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
6
27%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1
Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2
Ахмат
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0
Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 11 3 2 41 - 17 36
2. Динамо Москва Заявка 16 10 2 4 30 - 19 32
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. Локомотив Москва Заявка 16 6 7 3 22 - 18 25
5. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
6. ЦСКА Москва Заявка 16 7 3 6 18 - 16 24
7. Ахмат Заявка 16 8 0 8 19 - 21 24
8. Крылья Советов Заявка 16 7 3 6 20 - 17 24
9. Рубин Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
10. Спартак Москва Заявка 16 5 5 6 18 - 22 20
11. Ростов Заявка 16 4 5 7 27 - 29 17
12. Арсенал Тула Заявка 16 4 4 8 19 - 32 16
13. Уфа Заявка 16 3 7 6 17 - 22 16
14. Нижний Новгород Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
15. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
16. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 8 7 0 1 26 - 9 21
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
5. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
6. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
7. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
8. Крылья Советов Заявка 7 4 1 2 12 - 6 13
9. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
11. Спартак Москва Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
4. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
5. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
6. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
7. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
8. ЦСКА Москва Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
9. Ахмат Заявка 8 3 0 5 8 - 13 9
10. Ростов Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 14 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Спартак Москва 84.6% (44)
    X 13.5% (7)
    Ахмат 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Ахмат
    1.98
    3.70
    4.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Спартак Москва - Ахмат онлайн


    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ахмат

    Исход игры
    Спартак Москва
    84.6% (44)
    Ничья
    13.5% (7)
    Ахмат
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.08% (25)
    Меньше
    47.92% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    60.42% (29)
    Нет
    39.58% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    42.3% (22)
    1:0 Спартак Москва
    19.2% (10)
    2:0 Спартак Москва
    15.4% (8)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
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