Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Открытие Банк Арена
История личных встреч
Спартак Москва
Ахмат
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
27 матчей
55.6%
14.8%
29.6%
15 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр Сергеевич
|4 (3)
|0.25
|Понсе Эсекель
|4
|0.25
|Промес Куинси
|3
|0.19
|Зобнин Роман
|2
|0.13
|Джикия Георгий
|1
|0.06
|Жиго Самуэль
|1
|0.06
|Литвинов Руслан
|1
|0.06
|Умяров Наиль
|1
|0.06
|Айртон Лукас
|1
|0.06
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|5
|0.31
|Конате Мохамед II
|4
|0.25
|Себаи Сенин
|2
|0.13
|Коновалов Игорь
|2 (1)
|0.13
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.13
|Карапузов Владислав
|1
|0.06
|Лысцов Виталий
|1
|0.06
|Янку Габриэль
|1
|0.06
|Бериша Бернард
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Архипов Артём
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рассказов Николай
|5
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|1
|Бакаев Зелимхан
|4
|0
|Жиго Самуэль
|4
|0
|Умяров Наиль
|4
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Джикия Георгий
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Мозес Виктор
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Харин Евгений
|3
|1
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Коновалов Игорь
|4
|0
|Уциев Ризван
|3
|0
|Тимофеев Артём
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Семёнов Андрей
|2
|0
|Полярус Артём
|2
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Себаи Сенин
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
1
11%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
11%
2
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
4
36%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
50%
31-45
3
23%
3
38%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
18
20
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 5
1
6%
1
5%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
2
11%
7
35%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
6
33%
5
25%
76-90
Пропущено
22
20
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
1
5%
2
10%
1-15
6
27%
0
0%
16-30
2
9%
5
25%
31-45
4
18%
6
30%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
6
27%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1
Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1 Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2
Ахмат
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0
Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1 Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 17
|36
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 19
|32
|3.
|Сочи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|26 - 19
|28
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|22 - 18
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 17
|25
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 16
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|19 - 21
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|9.
|Рубин
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Ростов
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|27 - 29
|17
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 32
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 22
|16
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 25
|14
|16.
|Урал
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 9
|21
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|5.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|9.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|11.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 9
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|5.
|Краснодар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|9.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|8 - 13
|9
|10.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Ахмат
Исход игры
Спартак Москва
84.6% (44)
Ничья
13.5% (7)
Ахмат
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (25)
Меньше
47.92% (23)
Обе команды забьют
Да
60.42% (29)
Нет
39.58% (19)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
42.3% (22)
1:0 Спартак Москва
19.2% (10)
2:0 Спартак Москва
15.4% (8)
1:1 Ничья
9.6% (5)
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