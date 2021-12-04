Россия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: РЖД Арена
16
Едвай
Тин
31
Рыбус
Мацей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мамин АртёмЗащитник
-
88 Шмыков АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шалимов Игорь
История личных встреч
Локомотив Москва
Урал
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 3 победы
19 матчей
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|7 (1)
|0.44
|Жемалетдинов Рифат
|5
|0.31
|Лисакович Виталий
|2
|0.13
|Камано Франсуа
|2
|0.13
|Керк Джирано
|1
|0.06
|Кастро Пабло
|1
|0.06
|Едвай Тин
|1
|0.06
|Марадишвили Константин
|1
|0.06
|Рыбус Мацей
|0
|0
|Куликов Даниил
|0
|0
|Бека Алексис
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|2
|0.13
|Егорычев Андрей
|1
|0.06
|Панюков Андрей
|1
|0.06
|Максименко Артём
|1
|0.06
|Железнов Юрий
|1
|0.06
|Августиняк Рафал
|1
|0.06
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|6
|2
|Едвай Тин
|4
|1
|Рыбус Мацей
|5
|0
|Кастро Пабло
|5
|0
|Камано Франсуа
|4
|0
|Куликов Даниил
|4
|0
|Бека Алексис
|4
|0
|Гилерме Маринато
|2
|1
|Марадишвили Константин
|3
|0
|Мурило Серкейра
|1
|1
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Керк Джирано
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Чёрный Артур
|1
|0
|Петров Максим Вячеславович
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикфалви Эрик
|5
|1
|Герасимов Алексей
|5
|0
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Колесниченко Кирилл
|2
|0
|Егорычев Андрей
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Помазун Илья
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Кузьмичев Иван
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
25%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
60%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Забито
21
9
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 9
2
10%
2
22%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
4
44%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
33%
2
22%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
7
37%
0
0%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
4
21%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1
Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1
Урал
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0
Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 19
|37
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 19
|32
|3.
|Сочи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|26 - 19
|28
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|19 - 16
|27
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|22 - 18
|25
|6.
|Краснодар
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 17
|25
|7.
|Ахмат
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 23
|24
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 18
|24
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 23
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|11.
|Ростов
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|29 - 31
|18
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 32
|16
|13.
|Уфа
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 22
|16
|14.
|Нижний Новгород
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|16 - 29
|15
|15.
|Химки
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 25
|14
|16.
|Урал
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|28 - 11
|22
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 7
|16
|3.
|Сочи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|4.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|5.
|Ахмат
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 8
|15
|6.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 7
|13
|11.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 9
|9
|14.
|Ростов
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|16 - 15
|8
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|2.
|Зенит
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 8
|15
|3.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|5.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|6.
|Краснодар
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|16 - 11
|12
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|9.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|11.
|Рубин
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|14.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 9
|5
|15.
|Химки
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|8 - 21
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Урал
Исход игры
Локомотив Москва
89.7% (131)
Ничья
7.5% (11)
Урал
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (44)
Меньше
68.12% (94)
Обе команды забьют
Да
36.96% (51)
Нет
63.04% (87)
Популярный счёт
1:0 Локомотив Москва
39.7% (58)
2:1 Локомотив Москва
23.3% (34)
2:0 Локомотив Москва
18.5% (27)
1:1 Ничья
6.2% (9)
3:1 Локомотив Москва
2.7% (4)
1:2 Урал
2.1% (3)
3:0 Локомотив Москва
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!