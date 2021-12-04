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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Урал
53
Худяков
Даниил
24
Ненахов
Максим
16
Едвай
Тин
3
Кастро
Пабло
31
Рыбус
Мацей
8
Бека
Алексис
6
Баринов
Дмитрий
25
Камано
Франсуа
88
Лисакович
Виталий
7
Керк
Джирано
9
Смолов
Фёдор
1
Помазун
Илья
95
Адамов
Арсен
25
Кузьмичев
Иван
93
Герасимов
Алексей
15
Кулаков
Денис
6
Августиняк
Рафал
34
Гагнидзе
Лука
3
Гогличидзе
Лео
11
Гаджимурадов
Рамазан
5
Егорычев
Андрей
24
Колесниченко
Кирилл
Локомотив Москва
4-2-3-1
Урал
3-4-2-1

История личных встреч

Локомотив Москва
Урал

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 3 победы

19 матчей

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.1%
42.1%
15.8%
8 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 7 (1) 0.44
Жемалетдинов Рифат 5 0.31
Лисакович Виталий 2 0.13
Камано Франсуа 2 0.13
Керк Джирано 1 0.06
Кастро Пабло 1 0.06
Едвай Тин 1 0.06
Марадишвили Константин 1 0.06
Рыбус Мацей 0 0
Куликов Даниил 0 0
Бека Алексис 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Миранчук Антон 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 2 0.13
Егорычев Андрей 1 0.06
Панюков Андрей 1 0.06
Максименко Артём 1 0.06
Железнов Юрий 1 0.06
Августиняк Рафал 1 0.06
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Гаджимурадов Рамазан 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 6 2
Едвай Тин 4 1
Рыбус Мацей 5 0
Кастро Пабло 5 0
Камано Франсуа 4 0
Куликов Даниил 4 0
Бека Алексис 4 0
Гилерме Маринато 2 1
Марадишвили Константин 3 0
Мурило Серкейра 1 1
Зе Луиш Жозе 2 0
Живоглядов Дмитрий 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Керк Джирано 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Магкеев Станислав 1 0
Чёрный Артур 1 0
Петров Максим Вячеславович 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 5 1
Герасимов Алексей 5 0
Мишкич Даниэль 3 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Колесниченко Кирилл 2 0
Егорычев Андрей 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Помазун Илья 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Мамин Артём 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Кузьмичев Иван 1 0
Гагнидзе Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
17%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
1
25%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
0
0%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
60%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Забито

21
9
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 9
2
10%
2
22%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
4
44%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
33%
2
22%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
7
37%
0
0%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
4
21%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Лацио 0:3 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1
Галатасарай - Локомотив Москва 1:1 Нижний Новгород - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Локомотив Москва - Галатасарай 0:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1
Урал
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0
Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Рубин - Урал 4:0 Урал - Ростов 1:1 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Сочи - Урал 2:0 Урал - Нижний Новгород 1:1 Урал - Краснодар 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 17 11 4 2 43 - 19 37
2. Динамо Москва Заявка 16 10 2 4 30 - 19 32
3. Сочи Заявка 16 9 1 6 26 - 19 28
4. ЦСКА Москва Заявка 17 8 3 6 19 - 16 27
5. Локомотив Москва Заявка 16 6 7 3 22 - 18 25
6. Краснодар Заявка 16 7 4 5 27 - 17 25
7. Ахмат Заявка 17 8 0 9 20 - 23 24
8. Крылья Советов Заявка 17 7 3 7 20 - 18 24
9. Спартак Москва Заявка 17 6 5 6 20 - 23 23
10. Рубин Заявка 16 6 4 6 22 - 23 22
11. Ростов Заявка 17 4 6 7 29 - 31 18
12. Арсенал Тула Заявка 16 4 4 8 19 - 32 16
13. Уфа Заявка 16 3 7 6 17 - 22 16
14. Нижний Новгород Заявка 16 4 3 9 16 - 29 15
15. Химки Заявка 16 2 8 6 14 - 25 14
16. Урал Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 1 1 28 - 11 22
2. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 16 - 7 16
3. Сочи Заявка 7 5 0 2 16 - 7 15
4. Спартак Москва Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Ахмат Заявка 8 5 0 3 11 - 8 15
6. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
7. ЦСКА Москва Заявка 8 4 2 2 8 - 5 14
8. Локомотив Москва Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
9. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
10. Крылья Советов Заявка 8 4 1 3 12 - 7 13
11. Краснодар Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Химки Заявка 8 1 6 1 9 - 9 9
14. Ростов Заявка 8 2 2 4 16 - 15 8
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Нижний Новгород Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
2. Зенит Заявка 8 4 3 1 15 - 8 15
3. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
4. ЦСКА Москва Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
5. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
6. Краснодар Заявка 9 3 3 3 16 - 11 12
7. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
8. Нижний Новгород Заявка 8 3 2 3 9 - 14 11
9. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
10. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
11. Рубин Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12. Спартак Москва Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13. Уфа Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
14. Урал Заявка 7 1 2 4 2 - 9 5
15. Химки Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16. Арсенал Тула Заявка 7 1 0 6 8 - 21 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 3'
    Встреча началась в достаточно спокойном ритме. "Железнодорожники" пока что только катают мяч на своей половине поля, не пытаясь идти вперёд.
  • 2'
    Немного болельщиков, к сожалению, из-за карантинных ограничений присутствуют на большой "РЖД Арене". Но стараются они себя вести настолько громко, насколько это возможно.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Гости первыми разыграли мяч с центра поля.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Локомотив Москва - Урал

Исход игры
Локомотив Москва
89.7% (131)
Ничья
7.5% (11)
Урал
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.88% (44)
Меньше
68.12% (94)
Обе команды забьют
Да
36.96% (51)
Нет
63.04% (87)
Популярный счёт
1:0 Локомотив Москва
39.7% (58)
2:1 Локомотив Москва
23.3% (34)
2:0 Локомотив Москва
18.5% (27)
1:1 Ничья
6.2% (9)
3:1 Локомотив Москва
2.7% (4)
1:2 Урал
2.1% (3)
3:0 Локомотив Москва
1.4% (2)
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