Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Второй тайм: 77'
Стадион: Diaz Arena
0:1
14' ГолПревляк Смаил
35' Желтая карточкаКолс Йенс
1:1
74' ГолГейе Махтар
27
Капон
Брехт
10
Роша
Кенни
32
Бек
Андреас
28
Эрис
Жонатан
35
Ламбер
Борис
39
Каембе
Эдо
26
Колс
Йенс
13
Кейта
Сибири
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Капон БрехтПолузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
36 Siebe Wylin
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
Ход матча
14'
0:1
35'
74'
1:1
История личных встреч
Остенде
Эйпен
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
27 матчей
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.5%
63%
18.5%
5 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|9 (1)
|0.53
|Амброз Тьерри
|3
|0.18
|Якель Фредерик
|2
|0.12
|Амаде Альфонс
|2
|0.12
|Бэтцнер Ник
|1
|0.06
|Квасина Марко
|1
|0.06
|Капон Брехт
|1
|0.06
|Роша Кенни
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|5 (1)
|0.29
|Каембе Эдо
|4
|0.24
|Агбаду Эммануэль
|4
|0.24
|Нгой Жульен
|3
|0.18
|Петерс Стеф
|2
|0.12
|Эрис Жонатан
|2
|0.12
|Бек Андреас
|1
|0.06
|Ламбер Борис
|1
|0.06
|Н'Дри Конан
|1
|0.06
|Нуху Айзек
|1
|0.06
|Колс Йенс
|1
|0.06
|Эмбало Карлос
|1
|0.06
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Амаде Альфонс
|4
|1
|Гейе Махтар
|5
|0
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Фортес Стивен
|2
|1
|Козьелло Венсан
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Якель Фредерик
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Амат Хорди
|3
|1
|Петерс Стеф
|4
|0
|Колс Йенс
|4
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Бек Андреас
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
27%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
6
40%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
3
30%
31-45
3
15%
1
10%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
6
30%
5
50%
76-90
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
2
14%
76-90
Забито
19
26
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
3
16%
2
8%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
5
26%
3
12%
61-75
3
16%
9
35%
76-90
Пропущено
35
24
13 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
3
9%
2
8%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
5
14%
5
21%
31-45
7
20%
5
21%
46-60
5
14%
3
13%
61-75
10
29%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4
АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3
Эйпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1
Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|16
|8
|6
|2
|29 - 21
|30
|3.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|4.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|5.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|6.
|Шарлеруа
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|7.
|Андерлехт
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|8.
|Эйпен
|1:1
|17
|6
|5
|6
|27 - 25
|23
|9.
|Кортрейк
|0:2
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|10.
|Генк
|16
|6
|3
|7
|30 - 28
|21
|11.
|Синт-Трейден
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|12.
|АХ Лёвен
|17
|4
|8
|5
|22 - 27
|20
|13.
|Стандард
|16
|5
|5
|6
|18 - 26
|20
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|15.
|Остенде
|1:1
|17
|5
|3
|9
|20 - 36
|18
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|5
|7
|25 - 35
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|2:0
|17
|4
|4
|9
|21 - 24
|16
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|2
|3
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|8.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Кортрейк
|0:2
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|10.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|11.
|Остенде
|1:1
|9
|3
|2
|4
|12 - 21
|11
|12.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|1:1
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|2:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|4.
|Эйпен
|1:1
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|5.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|6.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|9.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|2:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|11.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|0:2
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|15.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|16.
|Остенде
|1:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3