  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Остенде
1:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Эйпен
0'
0:1
14' Гол
Превляк Смаил
35' Желтая карточка
Колс Йенс
1:1
74' Гол
Гейе Махтар
77'
22
Схелфхаут
Йорди
15
Якель
Фредерик
17
Фортес
Стивен
3
Медли
Зех
27
Капон
Брехт
10
Роша
Кенни
6
Д'Арпино
Максим
26
Козьелло
Венсан
7
Матам
Тео
Ндика
68
Амброз
Тьерри
9
Гейе
Махтар
30
Химмельман
Робин
32
Бек
Андреас
28
Эрис
Жонатан
5
Амат
Хорди
35
Ламбер
Борис
39
Каембе
Эдо
26
Колс
Йенс
17
Эмбало
Карлос
8
Петерс
Стеф
13
Кейта
Сибири
9
Превляк
Смаил
Остенде
3-5-2
Эйпен
4-2-3-1

История личных встреч

Остенде
Эйпен

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

27 матчей

25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.5%
63%
18.5%
5 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
1:1
К
0:1
ПДА
1:2
ПДА
0:4
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ЛП
1:3
ЛП
2:1
БВЛ
1:0
БВЛ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:3
EL
0:0
2ЙК
0:0
2ЙК
1:0
2ЙК
1:1
2ЙК
1:3
2ЙК
0:0
2ЙК
2:1
2ЙК
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 9 (1) 0.53
Амброз Тьерри 3 0.18
Якель Фредерик 2 0.12
Амаде Альфонс 2 0.12
Бэтцнер Ник 1 0.06
Квасина Марко 1 0.06
Капон Брехт 1 0.06
Роша Кенни 0 0
Д'Арпино Максим 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 5 (1) 0.29
Каембе Эдо 4 0.24
Агбаду Эммануэль 4 0.24
Нгой Жульен 3 0.18
Петерс Стеф 2 0.12
Эрис Жонатан 2 0.12
Бек Андреас 1 0.06
Ламбер Борис 1 0.06
Н'Дри Конан 1 0.06
Нуху Айзек 1 0.06
Колс Йенс 1 0.06
Эмбало Карлос 1 0.06
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матам Тео Ндика 6 0
Амаде Альфонс 4 1
Гейе Махтар 5 0
Амброз Тьерри 4 0
Фортес Стивен 2 1
Козьелло Венсан 2 1
Квасина Марко 3 0
Танье Антон 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Роша Кенни 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Якель Фредерик 2 0
Капон Брехт 1 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 5 0
Нуху Айзек 5 0
Амат Хорди 3 1
Петерс Стеф 4 0
Колс Йенс 4 0
Превляк Смаил 4 0
Бек Андреас 3 0
Ламбер Борис 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Деом Жером 2 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
3
27%
1
7%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
9%
3
20%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
2
18%
6
40%
76-90

Пропущено

20
10
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
3
30%
31-45
3
15%
1
10%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
6
30%
5
50%
76-90

Забито

8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

15
14
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
2
14%
76-90

Забито

19
26
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
3
16%
2
8%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
5
26%
3
12%
46-60
5
26%
3
12%
61-75
3
16%
9
35%
76-90

Пропущено

35
24
13 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
3
9%
2
8%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
5
14%
5
21%
31-45
7
20%
5
21%
46-60
5
14%
3
13%
61-75
10
29%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4
АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3
Эйпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1
Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 16 8 6 2 29 - 21 30
3. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
4. Гент 17 8 3 6 27 - 17 27
5. Мехелен 16 8 2 6 28 - 28 26
6. Шарлеруа 16 7 5 4 28 - 22 26
7. Андерлехт 16 6 7 3 31 - 22 25
8. Эйпен 1:1 17 6 5 6 27 - 25 23
9. Кортрейк 0:2 17 5 7 5 20 - 21 22
10. Генк 16 6 3 7 30 - 28 21
11. Синт-Трейден 17 6 3 8 18 - 25 21
12. АХ Лёвен 17 4 8 5 22 - 27 20
13. Стандард 16 5 5 6 18 - 26 20
14. Серен Юнайтед 16 6 1 9 21 - 28 19
15. Остенде 1:1 17 5 3 9 20 - 36 18
16. Зульте-Варегем 16 4 5 7 25 - 35 17
17. Серкль Брюгге 2:0 17 4 4 9 21 - 24 16
18. Беерсхот-Вильрейк 16 2 3 11 15 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
8. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
9. Кортрейк 0:2 8 3 3 2 10 - 9 12
10. Шарлеруа 8 3 2 3 12 - 9 11
11. Остенде 1:1 9 3 2 4 12 - 21 11
12. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 1:1 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Синт-Трейден 9 2 2 5 11 - 16 8
17. Беерсхот-Вильрейк 8 2 0 6 5 - 11 6
18. Серкль Брюгге 2:0 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
4. Эйпен 1:1 9 4 2 3 15 - 12 14
5. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
6. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
9. Стандард 8 3 2 3 9 - 14 11
10. Серкль Брюгге 2:0 8 3 2 3 13 - 10 11
11. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
12. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
13. Кортрейк 0:2 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
15. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
16. Остенде 1:1 8 2 1 5 8 - 15 7
17. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 3 5 10 - 20 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Колс Йенс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Превляк Смаил бьет в цель!
  • 5'
    Козьелло Венсан уходит с поля. Бэтцнер Ник выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Эйпен
2.46
3.82
2.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остенде 1:1 Эйпен онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 