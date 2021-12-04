Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Diaz Arena
0:1
14' ГолПревляк Смаил
35' Желтая карточкаКолс Йенс
1:1
74' ГолГейе Махтар
2:1
81' ГолБэтцнер Ник
90' Желтая карточкаПетерс Стеф
90' Желтая карточкаАмаде Альфонс
27
Капон
Брехт
10
Роша
Кенни
32
Бек
Андреас
28
Эрис
Жонатан
35
Ламбер
Борис
39
Каембе
Эдо
26
Колс
Йенс
13
Кейта
Сибири
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Капон БрехтПолузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
36 Siebe Wylin
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
- Нападающий
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
Ход матча
14'
0:1
35'
74'
1:1
81'
2:1
90'
90'
История личных встреч
Остенде
Эйпен
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
27 матчей
25.9%
33.3%
40.8%
7 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.5%
63%
18.5%
5 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|10 (1)
|0.59
|Амброз Тьерри
|3
|0.18
|Бэтцнер Ник
|2
|0.12
|Якель Фредерик
|2
|0.12
|Амаде Альфонс
|2
|0.12
|Квасина Марко
|1
|0.06
|Капон Брехт
|1
|0.06
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|5 (1)
|0.29
|Каембе Эдо
|4
|0.24
|Агбаду Эммануэль
|4
|0.24
|Нгой Жульен
|3
|0.18
|Петерс Стеф
|2
|0.12
|Эрис Жонатан
|2
|0.12
|Бек Андреас
|1
|0.06
|Ламбер Борис
|1
|0.06
|Н'Дри Конан
|1
|0.06
|Нуху Айзек
|1
|0.06
|Колс Йенс
|1
|0.06
|Эмбало Карлос
|1
|0.06
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|5
|1
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Гейе Махтар
|5
|0
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Фортес Стивен
|2
|1
|Козьелло Венсан
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Якель Фредерик
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|5
|0
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Амат Хорди
|3
|1
|Колс Йенс
|4
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Бек Андреас
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
16
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
23%
2
13%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
3
23%
6
38%
76-90
Пропущено
21
12
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
6
29%
6
50%
76-90
Забито
8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
14 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
2
14%
76-90
Забито
21
27
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
3
14%
3
11%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
5
24%
3
11%
46-60
6
29%
3
11%
61-75
4
19%
9
33%
76-90
Пропущено
36
26
14 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
11%
2
8%
1-15
5
14%
2
8%
16-30
5
14%
5
19%
31-45
7
19%
5
19%
46-60
5
14%
4
15%
61-75
10
28%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Остенде 1:0 Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4
АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3
Эйпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1
Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|3:2
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|4.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|5.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|6.
|Шарлеруа
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|7.
|Андерлехт
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|8.
|Кортрейк
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|9.
|Эйпен
|17
|6
|4
|7
|27 - 26
|22
|10.
|Генк
|16
|6
|3
|7
|30 - 28
|21
|11.
|Синт-Трейден
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|12.
|АХ Лёвен
|17
|4
|8
|5
|22 - 27
|20
|13.
|Стандард
|16
|5
|5
|6
|18 - 26
|20
|14.
|Остенде
|17
|6
|2
|9
|21 - 36
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|2:3
|17
|6
|1
|10
|23 - 31
|19
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|5
|7
|25 - 35
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|17
|4
|4
|9
|21 - 24
|16
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|2
|3
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Брюгге
|3:2
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|8.
|Серен Юнайтед
|2:3
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|9.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Кортрейк
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|12.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Брюгге
|3:2
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|4.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|9.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|11.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|15.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|16.
|Остенде
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|2:3
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3