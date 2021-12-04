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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ягеллония
0:2
Перерыв

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
0:1
1' Гол
Гаска Дамиан
0:2
29' Гол
Гаска Дамиан
55
Дзеконски
Ксавье
19
Ольшевски
Павел
2
Паздан
Михал
4
Пуэрто
Исраэль
3
Августин
Блажей
5
Настич
Боян
7
Налепа
Михал
II
14
Пржикрыл
Томаш
6
Романчук
Тарас
8
Мыстковски
Пшемыслав
10
Черных
Фёдор
33
Гостомски
Мацей
21
Щесняк
Криспин
20
Рыманяк
Бартош
3
Leandro
VIII
24
Мичел
Голински
6
Гол
Януш
88
Гарсия
Алекс
29
Дзивнел
Даниэль
77
Гаска
Дамиан
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
18
Bartosz
Spiaczka
Ягеллония
5-3-2
Гурник Ленчна
3-4-2-1

История личных встреч

Ягеллония
Гурник Ленчна

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

Э
5:0
Э
0:2
ЭГБ
2:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.41
Черных Фёдор 4 (1) 0.24
Пржикрыл Томаш 4 0.24
Романчук Тарас 2 0.12
Жиро Михал 1 0.06
Пуэрто Исраэль 1 0.06
Августин Блажей 1 0.06
Бида Бартош 1 0.06
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Струски Кароль 0 0
Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 6 (1) 0.35
Гаска Дамиан 3 0.18
Гол Януш 2 0.12
Przemyslaw Banaszak 1 0.06
Вендрыховски Марцел 1 0.06
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.06
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 5 1
Пуэрто Исраэль 4 1
Черных Фёдор 5 0
Пржикрыл Томаш 3 0
Настич Боян 3 0
Романчук Тарас 3 0
Kacper Tabis 3 0
Поспишил Мартин 2 0
Квецень Бартош 2 0
Цэру Богдан 2 0
Имас Хесус 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Бида Бартош 1 0
Струски Кароль 1 0
Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гол Януш 4 1
Bartosz Spiaczka 5 0
Рыманяк Бартош 4 0
Мак Михал 3 0
Przemyslaw Banaszak 1 1
Szymon Drewniak 2 0
Tomasz Tymosiak 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Serhij Krykun 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Гарсия Алекс 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Щесняк Криспин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
4
57%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
4
40%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
10%
2
14%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
4
31%
3
16%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
3
23%
2
11%
76-90

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
6
43%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
4
19%
4
29%
76-90

Пропущено

23
33
12 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
4%
5
15%
1-15
3
13%
7
21%
16-30
8
35%
5
15%
31-45
4
17%
7
21%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
4
17%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3
Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1
Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 17 10 5 2 32 - 13 35
2. Лех 16 10 5 1 31 - 8 35
3. Лехия Гданьск 16 8 6 2 29 - 19 30
4. Ракув 15 8 5 2 28 - 17 29
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
7. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
8. Сталь Мелец 17 6 6 5 24 - 25 24
9. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
10. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
11. Ягеллония 0:2 17 5 6 6 21 - 25 21
12. Краковия 16 5 5 6 22 - 24 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 15 5 2 8 15 - 26 17
15. Легия 14 4 0 10 15 - 25 12
16. Гурник Ленчна 2:0 17 2 6 9 15 - 34 12
17. Брук-Бет Термалица 16 2 6 8 20 - 28 12
18. Варта Познань 16 2 5 9 10 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
4. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
5. Сталь Мелец 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
7. Ягеллония 0:2 10 4 4 2 15 - 12 16
8. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
9. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
10. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
11. Ракув 6 3 3 0 14 - 6 12
12. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Гурник Ленчна 2:0 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Погонь Щецин 9 3 4 2 9 - 7 13
3. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
4. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
5. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
11. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
12. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
13. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Гурник Ленчна 2:0 8 1 2 5 7 - 16 5
15. Ягеллония 0:2 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
17. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    29'
    Г О О О О Л - Гаска Дамиан бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Гаска Дамиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Гурник Ленчна
13.12
5.62
6.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ягеллония 0:2 Гурник Ленчна онлайн


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