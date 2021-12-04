Польша: Экстракласса 2021-2022
0:2
Перерыв
Стадион: Городской стадион Белостока
0:1
1' ГолГаска Дамиан
0:2
29' ГолГаска Дамиан
10
Черных
Фёдор
6
Гол
Януш
88
Гарсия
Алекс
77
Гаска
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
-
37 Ясионек ЯкубВратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
-
16 Жиро МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Kacper Tabis
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Гол ЯнушПолузащитник
-
88 Гарсия АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Гаска ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Michal Krol
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
Ход матча
1'
29'
0:2
История личных встреч
Ягеллония
Гурник Ленчна
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.41
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.24
|Пржикрыл Томаш
|4
|0.24
|Романчук Тарас
|2
|0.12
|Жиро Михал
|1
|0.06
|Пуэрто Исраэль
|1
|0.06
|Августин Блажей
|1
|0.06
|Бида Бартош
|1
|0.06
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Струски Кароль
|0
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bartosz Spiaczka
|6 (1)
|0.35
|Гаска Дамиан
|3
|0.18
|Гол Януш
|2
|0.12
|Przemyslaw Banaszak
|1
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.06
|Jason Eyenga-Lokilo2
|1
|0.06
|Гарсия Алекс
|0
|0
|Мак Михал
|0
|0
|Tomasz Midzierski
|0
|0
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Serhij Krykun
|0
|0
|Орловски Мацей
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|5
|1
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Черных Фёдор
|5
|0
|Пржикрыл Томаш
|3
|0
|Настич Боян
|3
|0
|Романчук Тарас
|3
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
Гурник Ленчна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гол Януш
|4
|1
|Bartosz Spiaczka
|5
|0
|Рыманяк Бартош
|4
|0
|Мак Михал
|3
|0
|Przemyslaw Banaszak
|1
|1
|Szymon Drewniak
|2
|0
|Tomasz Tymosiak
|2
|0
|Kamil Pajnowski
|2
|0
|Serhij Krykun
|2
|0
|Tomasz Midzierski
|1
|0
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|Гаска Дамиан
|1
|0
|Гарсия Алекс
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
|Щесняк Криспин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
4
57%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Пропущено
10
14
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
4
40%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
10%
2
14%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
4
31%
3
16%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
3
23%
2
11%
76-90
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
4
19%
6
43%
31-45
6
29%
0
0%
46-60
3
14%
2
14%
61-75
4
19%
4
29%
76-90
Пропущено
23
33
12 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
1
4%
5
15%
1-15
3
13%
7
21%
16-30
8
35%
5
15%
31-45
4
17%
7
21%
46-60
3
13%
5
15%
61-75
4
17%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3
Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Ракув 0:0 Варта Познань - Ягеллония 2:0
Гурник Ленчна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1
Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Заглембе Любин - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 ЛКС Лодзь - Гурник Ленчна 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|2.
|Лех
|16
|10
|5
|1
|31 - 8
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|16
|8
|6
|2
|29 - 19
|30
|4.
|Ракув
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|7.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|8.
|Сталь Мелец
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|9.
|Висла Плоцк
|17
|7
|2
|8
|27 - 26
|23
|10.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|11.
|Ягеллония
|0:2
|17
|5
|6
|6
|21 - 25
|21
|12.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|22 - 24
|20
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|15 - 26
|17
|15.
|Легия
|14
|4
|0
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Гурник Ленчна
|2:0
|17
|2
|6
|9
|15 - 34
|12
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|6
|8
|20 - 28
|12
|18.
|Варта Познань
|16
|2
|5
|9
|10 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|4.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|5.
|Сталь Мелец
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Ягеллония
|0:2
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|9.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Ракув
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|12.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|2:0
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Погонь Щецин
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|3.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|5.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|11.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Гурник Ленчна
|2:0
|8
|1
|2
|5
|7 - 16
|5
|15.
|Ягеллония
|0:2
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3