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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Кортрейк
0:2
Второй тайм: 76'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
0:1
28' Гол
Матондо Рабби
37' Желтая карточка
Марлос Морено
37' Желтая карточка
Лопес Леонардо
44' Желтая карточка
Сиссоко Самбу
45' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
51' Желтая карточка
Велковски Димитар
0:2
74' Гол
Матондо Рабби
76'
31
Илич
Марко
6
Ружо
Лукас
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
14
Сиссоко
Самбу
II
8
Палаверса
Анте
29
Марлос
Морено
21
Торп
Виктор
10
Селемани
Фаиз
17
Гейе
Папе
Хабиб
1
Дидийон
Томас
8
Декостере
Роббе
6
Уткус
Эдгарас
4
Даланн
Йеспер
19
Велковски
Димитар
10
Хотич
Дино
22
Лопес
Леонардо
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
11
Матондо
Рабби
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
Кортрейк
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-4-2

История личных встреч

Кортрейк
Серкль Брюгге

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
14 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы

24 матча

58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
0:1
ТМК
0:1
ТМС
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:3
ПДАТЗПВЛЕПО
4:0
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:1
ТМК
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
0:4
ЛЖ
4:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
3:1
ТМС
0:0
КБ
2:2
КБ
1:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 7 (3) 0.41
Гейе Папе Хабиб 5 0.29
Шевалье Тедди 2 0.12
Д'Эне Кристоф 2 0.12
Алиуи Рашид 1 0.06
Вандандриш Кевин 1 0.06
Оканси Эрик 1 0.06
Марлос Морено 1 0.06
Ружо Лукас 0 0
Abdelhak Kadri 0 0
Палаверса Анте 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллан Алехандро 3 (2) 0.18
Деман Оливье 3 0.18
Матондо Рабби 3 0.18
Хотич Дино 2 (1) 0.12
Рубио Вальдо 2 0.12
Даланн Йеспер 2 0.12
Сомерс Тибо 2 0.12
Витиньо Виктор II 1 0.06
Ванхутт Шарль 1 0.06
Уткус Эдгарас 1 0.06
Попович Борис 1 0.06
Велковски Димитар 0 0
Декостере Роббе 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ружо Лукас 6 0
Сейнсбери Трент 5 0
Вандандриш Кевин 5 0
Палаверса Анте 5 0
Mathias Fixelles 3 1
Д'Эне Кристоф 4 0
Марлос Морено 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Радованович Александар 2 1
Селемани Фаиз 3 0
Дерейк Тимоти 2 0
Девале Жиль 2 0
Илич Марко 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Бадамоси Мохамед 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Abdelhak Kadri 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 7 0
Уткус Эдгарас 6 0
Даланн Йеспер 4 0
Деман Оливье 4 0
Хотич Дино 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Миллан Алехандро 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Матондо Рабби 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Денкей Кевин 1 0
Попович Борис 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
3
30%
3
30%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
18%
5
36%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
5
28%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
5
28%
61-75
5
24%
5
28%
76-90

Пропущено

17
24
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
18%
5
21%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 16 8 6 2 29 - 21 30
3. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
4. Гент 17 8 3 6 27 - 17 27
5. Мехелен 16 8 2 6 28 - 28 26
6. Шарлеруа 16 7 5 4 28 - 22 26
7. Андерлехт 16 6 7 3 31 - 22 25
8. Эйпен 1:1 17 6 5 6 27 - 25 23
9. Кортрейк 0:2 17 5 7 5 20 - 21 22
10. Генк 16 6 3 7 30 - 28 21
11. Синт-Трейден 17 6 3 8 18 - 25 21
12. АХ Лёвен 17 4 8 5 22 - 27 20
13. Стандард 16 5 5 6 18 - 26 20
14. Серен Юнайтед 16 6 1 9 21 - 28 19
15. Остенде 1:1 17 5 3 9 20 - 36 18
16. Зульте-Варегем 16 4 5 7 25 - 35 17
17. Серкль Брюгге 2:0 17 4 4 9 21 - 24 16
18. Беерсхот-Вильрейк 16 2 3 11 15 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
8. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
9. Кортрейк 0:2 8 3 3 2 10 - 9 12
10. Шарлеруа 8 3 2 3 12 - 9 11
11. Остенде 1:1 9 3 2 4 12 - 21 11
12. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 1:1 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Синт-Трейден 9 2 2 5 11 - 16 8
17. Беерсхот-Вильрейк 8 2 0 6 5 - 11 6
18. Серкль Брюгге 2:0 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
4. Эйпен 1:1 9 4 2 3 15 - 12 14
5. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
6. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
9. Стандард 8 3 2 3 9 - 14 11
10. Серкль Брюгге 2:0 8 3 2 3 13 - 10 11
11. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
12. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
13. Кортрейк 0:2 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
15. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
16. Остенде 1:1 8 2 1 5 8 - 15 7
17. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 3 5 10 - 20 3
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Серкль Брюгге
3.05
5.07
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге онлайн


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