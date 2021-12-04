Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Второй тайм: 76'
Стадион: Гульденспоренстадион
0:1
28' ГолМатондо Рабби
37' Желтая карточкаМарлос Морено
37' Желтая карточкаЛопес Леонардо
44' Желтая карточкаСиссоко Самбу
45' Желтая карточкаУткус Эдгарас
51' Желтая карточкаВелковски Димитар
0:2
74' ГолМатондо Рабби
31
Илич
Марко
21
Торп
Виктор
10
Хотич
Дино
23
Деман
Оливье
34
Сомерс
Тибо
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Делле ЖорисВратарь
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Деман ОливьеНападающий
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Aske Sampers
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
28'
0:1
37'
37'
44'
45'
74'
0:2
История личных встреч
Кортрейк
Серкль Брюгге
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
14 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 3 победы
24 матча
58.3%
20.8%
20.9%
14 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.2%
37.5%
33.3%
7 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
58.3%
29.2%
12.5%
14 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|7 (3)
|0.41
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.29
|Шевалье Тедди
|2
|0.12
|Д'Эне Кристоф
|2
|0.12
|Алиуи Рашид
|1
|0.06
|Вандандриш Кевин
|1
|0.06
|Оканси Эрик
|1
|0.06
|Марлос Морено
|1
|0.06
|Ружо Лукас
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Палаверса Анте
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.18
|Деман Оливье
|3
|0.18
|Матондо Рабби
|3
|0.18
|Хотич Дино
|2 (1)
|0.12
|Рубио Вальдо
|2
|0.12
|Даланн Йеспер
|2
|0.12
|Сомерс Тибо
|2
|0.12
|Витиньо Виктор II
|1
|0.06
|Ванхутт Шарль
|1
|0.06
|Уткус Эдгарас
|1
|0.06
|Попович Борис
|1
|0.06
|Велковски Димитар
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ружо Лукас
|6
|0
|Сейнсбери Трент
|5
|0
|Вандандриш Кевин
|5
|0
|Палаверса Анте
|5
|0
|Mathias Fixelles
|3
|1
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|Марлос Морено
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Селемани Фаиз
|3
|0
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Девале Жиль
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Бадамоси Мохамед
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|7
|0
|Уткус Эдгарас
|6
|0
|Даланн Йеспер
|4
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Хотич Дино
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Миллан Алехандро
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Матондо Рабби
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
18%
5
36%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Забито
21
18
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
19%
5
28%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
5
28%
61-75
5
24%
5
28%
76-90
Пропущено
17
24
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
3
18%
5
21%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
4
24%
4
17%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кортрейк - Остенде 1:0 Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1
Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Синт-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Кортрейк - Лилль 1:1 Херенвен - Кортрейк 2:2
Серкль Брюгге
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Синт-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1 Стандард - Серкль Брюгге 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|16
|8
|6
|2
|29 - 21
|30
|3.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|4.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|5.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|6.
|Шарлеруа
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|7.
|Андерлехт
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|8.
|Эйпен
|1:1
|17
|6
|5
|6
|27 - 25
|23
|9.
|Кортрейк
|0:2
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|10.
|Генк
|16
|6
|3
|7
|30 - 28
|21
|11.
|Синт-Трейден
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|12.
|АХ Лёвен
|17
|4
|8
|5
|22 - 27
|20
|13.
|Стандард
|16
|5
|5
|6
|18 - 26
|20
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|15.
|Остенде
|1:1
|17
|5
|3
|9
|20 - 36
|18
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|5
|7
|25 - 35
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|2:0
|17
|4
|4
|9
|21 - 24
|16
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|2
|3
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|8.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Кортрейк
|0:2
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|10.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|11.
|Остенде
|1:1
|9
|3
|2
|4
|12 - 21
|11
|12.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|1:1
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|2:0
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|4.
|Эйпен
|1:1
|9
|4
|2
|3
|15 - 12
|14
|5.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|6.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|9.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|2:0
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|11.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|0:2
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|15.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|16.
|Остенде
|1:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3