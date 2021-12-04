Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Второй тайм: 74'
Стадион: Энерга Гданьск
0:1
16' ГолЛидерман Бен
21' Желтая карточкаКонрадо
40' Желтая карточкаНалепа Михал
1:1
53' ГолДурмуш Илкай
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
20
Конрадо
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
Ход матча
16'
0:1
21'
40'
53'
1:1
История личных встреч
Лехия Гданьск
Ракув
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|7
|0.41
|Пайшау Флавиу
|4 (1)
|0.24
|Терраццино Марко
|4
|0.24
|Гаёс Мацей
|3
|0.18
|Дурмуш Илкай
|3
|0.18
|Кубицки Ярослав
|2
|0.12
|Жуковски Матеуш
|2
|0.12
|Конрадо
|1
|0.06
|Маковский Томаш
|1
|0.06
|Kacper Sezonienko
|1
|0.06
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Малоча Марио
|0
|0
|Копац Бартош
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Мусолитин Николай
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|9 (3)
|0.56
|Гутковский Владислав
|5
|0.31
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.19
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.13
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.13
|Тудор Фран
|1
|0.06
|Нивулис Анджей
|1
|0.06
|Рундич Милан
|1
|0.06
|Лидерман Бен
|1
|0.06
|Петрашек Томаш
|1
|0.06
|Длугош Виктор
|1
|0.06
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.06
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Стургеон Фабиу
|0
|0
|Папаниколау Яннис
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|Малоча Марио
|4
|0
|Конрадо
|4
|0
|Налепа Михал
|4
|0
|Kacper Sezonienko
|4
|0
|Куцяк Душан
|2
|0
|Гаёс Мацей
|2
|0
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Bassekou Diabate
|2
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Зволински Лукаш
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Крюэзиу Эгзон
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|Петрашек Томаш
|4
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Нивулис Анджей
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Лидерман Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
5
36%
61-75
4
33%
3
21%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
4
36%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Забито
15
13
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
5
33%
3
23%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
13%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Забито
27
27
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
3
11%
2
7%
1-15
3
11%
4
15%
16-30
7
26%
2
7%
31-45
6
22%
6
22%
46-60
2
7%
6
22%
61-75
6
22%
7
26%
76-90
Пропущено
21
18
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
14%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
6
29%
6
33%
61-75
4
19%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2
Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3
Ракув
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0
Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|2.
|Лех
|16
|10
|5
|1
|31 - 8
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|1:1
|17
|8
|7
|2
|30 - 20
|31
|4.
|Ракув
|1:1
|16
|8
|6
|2
|29 - 18
|30
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|7.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|8.
|Сталь Мелец
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|9.
|Висла Плоцк
|17
|7
|2
|8
|27 - 26
|23
|10.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|11.
|Ягеллония
|17
|5
|6
|6
|22 - 25
|21
|12.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|22 - 24
|20
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|15 - 26
|17
|15.
|Легия
|14
|4
|0
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|6
|9
|15 - 35
|12
|17.
|Брук-Бет Термалица
|16
|2
|6
|8
|20 - 28
|12
|18.
|Варта Познань
|16
|2
|5
|9
|10 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|4.
|Лехия Гданьск
|1:1
|8
|5
|3
|0
|14 - 6
|18
|5.
|Сталь Мелец
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|9.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Ракув
|1:1
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|12.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1:1
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|2.
|Погонь Щецин
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|3.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|1:1
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|5.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|11.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|15.
|Ягеллония
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3