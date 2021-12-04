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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Лехия Гданьск
3:1
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
0:1
16' Гол
Лидерман Бен
21' Желтая карточка
Конрадо
40' Желтая карточка
Налепа Михал
1:1
53' Гол
Дурмуш Илкай
2:1
77' Гол
Дурмуш Илкай
82' Вторая желтая карточка
Налепа Михал
3:1
86' Гол
Пайшау Флавиу
90' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
90'+6
12
Куцяк
Душан
5
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
6
Кубицки
Ярослав
69
Jan
Bieganski
99
Дурмуш
Илкай
33
Терраццино
Марко
20
Конрадо
9
Зволински
Лукаш
1
Ковачевич
Владан
66
Папаниколау
Яннис
6
Нивулис
Анджей
24
Арсенич
Зоран
7
Тудор
Фран
20
Полетанович
Марко
8
Лидерман
Бен
23
Кун
Патрик
70
Стургеон
Фабиу
11
Иви
Лопес
9
Мусёлик
Себастьян
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Ракув

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:1
К
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 7 0.41
Пайшау Флавиу 5 (1) 0.29
Дурмуш Илкай 4 0.24
Терраццино Марко 4 0.24
Гаёс Мацей 3 0.18
Кубицки Ярослав 2 0.12
Жуковски Матеуш 2 0.12
Конрадо 1 0.06
Маковский Томаш 1 0.06
Kacper Sezonienko 1 0.06
Сисей Йозеф 0 0
Малоча Марио 0 0
Копац Бартош 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Мусолитин Николай 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 9 (3) 0.56
Гутковский Владислав 5 0.31
Цебуля Марчин 3 (1) 0.19
Мусёлик Себастьян 2 0.13
Вдовяк Матеуш 2 0.13
Тудор Фран 1 0.06
Нивулис Анджей 1 0.06
Рундич Милан 1 0.06
Лидерман Бен 1 0.06
Петрашек Томаш 1 0.06
Длугош Виктор 1 0.06
Полетанович Марко 1 (1) 0.06
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Стургеон Фабиу 0 0
Папаниколау Яннис 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 4 1
Кубицки Ярослав 5 0
Малоча Марио 4 0
Конрадо 4 0
Kacper Sezonienko 4 0
Куцяк Душан 2 0
Гаёс Мацей 2 0
Жуковски Матеуш 2 0
Bassekou Diabate 2 0
Пайшау Флавиу 1 0
Зволински Лукаш 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Крюэзиу Эгзон 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Маковский Томаш 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 4 1
Петрашек Томаш 4 0
Тудор Фран 4 0
Стургеон Фабиу 2 1
Нивулис Анджей 3 0
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Кун Патрик 1 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арак Якуб 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Лидерман Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
1
7%
5
33%
61-75
6
40%
3
20%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
4
29%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
2
29%
4
29%
61-75
1
14%
3
21%
76-90

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
5
33%
1
8%
31-45
5
33%
3
23%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
13%
1
14%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
4
27%
2
29%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Забито

30
28
13 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
3
10%
2
7%
1-15
3
10%
5
18%
16-30
7
23%
2
7%
31-45
7
23%
6
21%
46-60
2
7%
6
21%
61-75
8
27%
7
25%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
3
14%
4
19%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
6
27%
6
29%
61-75
4
18%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2
Свит Новы-Двор - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3
Ракув
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0
Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 17 10 5 2 32 - 13 35
2. Лех 16 10 5 1 31 - 8 35
3. Лехия Гданьск 17 9 6 2 32 - 20 33
4. Ракув 16 8 5 3 29 - 20 29
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
7. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
8. Сталь Мелец 17 6 6 5 24 - 25 24
9. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
10. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
11. Ягеллония 17 5 6 6 22 - 25 21
12. Краковия 16 5 5 6 22 - 24 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 15 5 2 8 15 - 26 17
15. Легия 14 4 0 10 15 - 25 12
16. Гурник Ленчна 17 2 6 9 15 - 35 12
17. Брук-Бет Термалица 16 2 6 8 20 - 28 12
18. Варта Познань 16 2 5 9 10 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Лехия Гданьск 8 6 2 0 16 - 6 20
4. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
5. Сталь Мелец 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
7. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
8. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
9. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
10. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
11. Ракув 6 3 3 0 14 - 6 12
12. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Погонь Щецин 9 3 4 2 9 - 7 13
3. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
4. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
5. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
11. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
12. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
13. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Гурник Ленчна 8 1 2 5 7 - 17 5
15. Ягеллония 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
17. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Конрадо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Лидерман Бен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Лехия Гданьск 3:1 Ракув онлайн


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