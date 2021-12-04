Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
3:2
Перерыв
Стадион: Ян Брейдель
16' Желтая карточкаБернье Антуан
1:0
17' ПенальтиДост Бас
2:0
30' ГолДост Бас
37' Желтая карточкаIbrahima Cisse1
2:1
42' ГолДжаллоу Абли
3:1
44' ГолСандра Сиссе
3:2
45' ГолДель Фабро Дарио
77
Мата
Клинтон
98
Сандра
Сиссе
25
Вормер
Руд
72
Мбамба
Ноа
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
30
Диш
Гийом
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Сандра СиссеПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
81 Вроман КианиВратарь
-
11 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
Ход матча
16'
17'
1:0
37'
42'
2:1
44'
45'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|7 (2)
|0.41
|Де Кетеларе Шарль
|5
|0.29
|Ванакен Ханс
|5
|0.29
|Ланг Ноа
|4
|0.24
|Вормер Руд
|4
|0.24
|Соболь Эдуард
|1
|0.06
|Ритс Матс
|1
|0.06
|Мата Клинтон
|1
|0.06
|Баланта Эдер
|1
|0.06
|Рикка Федерико
|1
|0.06
|Персин Тибо
|1
|0.06
|Сандра Сиссе
|1
|0.06
|Сова Камаль
|0
|0
|Бремпт Игнасе
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|7 (1)
|0.41
|Мазиз Юссеф
|6
|0.35
|Джаллоу Абли
|4
|0.24
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.12
|Gerald Kilota
|1
|0.06
|Fabrice Sambu
|1
|0.06
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.06
|Бернье Антуан
|0
|0
|Ibrahima Cisse1
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Соболь Эдуард
|4
|1
|Ланг Ноа
|5
|0
|Баланта Эдер
|4
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|4
|1
|Gerald Kilota
|5
|0
|Ibrahima Cisse1
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Yahya Nadrani
|3
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Диш Гийом
|1
|0
|Сами Лахссаини
|1
|0
|Микаутадзе Жорж
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
38%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
3
38%
8
44%
76-90
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
2
13%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
5
42%
2
20%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Забито
30
21
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
0 Не забивали 7
4
13%
3
14%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
7
23%
4
19%
31-45
5
17%
6
29%
46-60
4
13%
2
10%
61-75
8
27%
5
24%
76-90
Пропущено
20
28
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
10%
2
7%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
5
25%
3
11%
31-45
3
15%
5
18%
46-60
5
25%
6
21%
61-75
4
20%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1
Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4
Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0
Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|3:2
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|4.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|5.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|6.
|Шарлеруа
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|7.
|Андерлехт
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|8.
|Кортрейк
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|9.
|Эйпен
|17
|6
|4
|7
|27 - 26
|22
|10.
|Генк
|16
|6
|3
|7
|30 - 28
|21
|11.
|Синт-Трейден
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|12.
|АХ Лёвен
|17
|4
|8
|5
|22 - 27
|20
|13.
|Стандард
|16
|5
|5
|6
|18 - 26
|20
|14.
|Остенде
|17
|6
|2
|9
|21 - 36
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|2:3
|17
|6
|1
|10
|23 - 31
|19
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|5
|7
|25 - 35
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|17
|4
|4
|9
|21 - 24
|16
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|2
|3
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Брюгге
|3:2
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|8.
|Серен Юнайтед
|2:3
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|9.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Кортрейк
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|12.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Брюгге
|3:2
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|4.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|9.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|11.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|15.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|16.
|Остенде
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|2:3
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3