Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
16' Желтая карточкаБернье Антуан
1:0
17' ПенальтиДост Бас
2:0
30' ГолДост Бас
37' Желтая карточкаIbrahima Cisse1
2:1
42' ГолДжаллоу Абли
3:1
44' ГолСандра Сиссе
3:2
45' ГолДель Фабро Дарио
90' Желтая карточкаYahya Nadrani
90' Желтая карточкаБуланже Бенжамен
77
Мата
Клинтон
98
Сандра
Сиссе
25
Вормер
Руд
72
Мбамба
Ноа
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
30
Диш
Гийом
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Сандра СиссеПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
81 Вроман КианиВратарь
-
11 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
Ход матча
16'
17'
1:0
37'
42'
2:1
44'
45'
3:2
63'
80'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|7 (2)
|0.41
|Де Кетеларе Шарль
|5
|0.29
|Ванакен Ханс
|5
|0.29
|Ланг Ноа
|4
|0.24
|Вормер Руд
|4
|0.24
|Соболь Эдуард
|1
|0.06
|Ритс Матс
|1
|0.06
|Мата Клинтон
|1
|0.06
|Баланта Эдер
|1
|0.06
|Рикка Федерико
|1
|0.06
|Персин Тибо
|1
|0.06
|Сандра Сиссе
|1
|0.06
|Сова Камаль
|0
|0
|Бремпт Игнасе
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|7 (1)
|0.41
|Мазиз Юссеф
|6
|0.35
|Джаллоу Абли
|4
|0.24
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.12
|Gerald Kilota
|1
|0.06
|Fabrice Sambu
|1
|0.06
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.06
|Бернье Антуан
|0
|0
|Ibrahima Cisse1
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Соболь Эдуард
|4
|1
|Ланг Ноа
|5
|0
|Баланта Эдер
|4
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|5
|1
|Ibrahima Cisse1
|5
|0
|Gerald Kilota
|4
|0
|Yahya Nadrani
|4
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Диш Гийом
|1
|0
|Сами Лахссаини
|1
|0
|Микаутадзе Жорж
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
5
29%
29%
4
36%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
18%
2
18%
76-90
Пропущено
10
21
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
50%
4
19%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
30%
8
38%
76-90
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
2
13%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
5
42%
2
20%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Забито
33
23
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 8
0 Не забивали 7
4
12%
3
13%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
8
24%
6
26%
31-45
5
15%
6
26%
46-60
4
12%
2
9%
61-75
8
24%
5
22%
76-90
Пропущено
22
31
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
9%
2
6%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
7
32%
4
13%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
5
23%
6
19%
61-75
4
18%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1
Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4
Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0
Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|17
|9
|6
|2
|32 - 23
|33
|3.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|4.
|Гент
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|5.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|6.
|Шарлеруа
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|7.
|Андерлехт
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|8.
|Кортрейк
|17
|5
|7
|5
|20 - 21
|22
|9.
|Эйпен
|17
|6
|4
|7
|27 - 26
|22
|10.
|Генк
|16
|6
|3
|7
|30 - 28
|21
|11.
|Синт-Трейден
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|12.
|АХ Лёвен
|17
|4
|8
|5
|22 - 27
|20
|13.
|Стандард
|16
|5
|5
|6
|18 - 26
|20
|14.
|Остенде
|17
|6
|2
|9
|21 - 36
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|17
|6
|1
|10
|23 - 31
|19
|16.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|5
|7
|25 - 35
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|17
|4
|4
|9
|21 - 24
|16
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|2
|3
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Брюгге
|8
|4
|4
|0
|17 - 10
|16
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Остенде
|9
|4
|1
|4
|13 - 21
|13
|8.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|9.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Кортрейк
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|11.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|12.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|4.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Гент
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|9.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|10.
|Серкль Брюгге
|8
|3
|2
|3
|13 - 10
|11
|11.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|12.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|13.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|15.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|16.
|Остенде
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3