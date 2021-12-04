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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
3:2
Конец матча

Стадион:
Серен Юнайтед
0'
16' Желтая карточка
Бернье Антуан
1:0
17' Пенальти
Дост Бас
2:0
30' Гол
Дост Бас
37' Желтая карточка
Ibrahima Cisse1
2:1
42' Гол
Джаллоу Абли
3:1
44' Гол
Сандра Сиссе
3:2
45' Гол
Дель Фабро Дарио
90' Желтая карточка
Yahya Nadrani
90' Желтая карточка
Буланже Бенжамен
90'+5
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
44
Мехеле
Брэндон
18
Рикка
Федерико
98
Сандра
Сиссе
25
Вормер
Руд
72
Мбамба
Ноа
90
Де
Кетеларе
Шарль
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
30
Диш
Гийом
20
Yahya
Nadrani
26
Дель
Фабро
Дарио
24
Буланже
Бенжамен
12
Бернье
Антуан
44
Ibrahima
Cisse1
15
Сами
Лахссаини
8
Gerald
Kilota
36
Джаллоу
Абли
9
Микаутадзе
Жорж
88
Мазиз
Юссеф
Брюгге
4-3-3
Серен Юнайтед
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 7 (2) 0.41
Де Кетеларе Шарль 5 0.29
Ванакен Ханс 5 0.29
Ланг Ноа 4 0.24
Вормер Руд 4 0.24
Соболь Эдуард 1 0.06
Ритс Матс 1 0.06
Мата Клинтон 1 0.06
Баланта Эдер 1 0.06
Рикка Федерико 1 0.06
Персин Тибо 1 0.06
Сандра Сиссе 1 0.06
Сова Камаль 0 0
Бремпт Игнасе 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 7 (1) 0.41
Мазиз Юссеф 6 0.35
Джаллоу Абли 4 0.24
Муандилмаджи Мариус 2 0.12
Gerald Kilota 1 0.06
Fabrice Sambu 1 0.06
Дель Фабро Дарио 1 0.06
Бернье Антуан 0 0
Ibrahima Cisse1 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсоки Стенли 3 2
Соболь Эдуард 4 1
Ланг Ноа 5 0
Баланта Эдер 4 0
Мата Клинтон 3 0
Де Кетеларе Шарль 3 0
Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ритс Матс 1 0
Рикка Федерико 1 0
Хендри Джек 1 0
Персин Тибо 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 5 1
Ibrahima Cisse1 5 0
Gerald Kilota 4 0
Yahya Nadrani 4 0
Мазиз Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Wagane Faye 3 0
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Диш Гийом 1 0
Сами Лахссаини 1 0
Микаутадзе Жорж 1 0
Zakaria Silini 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
5
29%
29%
4
36%
31-45
3
18%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Пропущено

10
21
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
50%
4
19%
31-45
2
20%
2
10%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
3
30%
8
38%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
2
13%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
5
31%
3
25%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
5
42%
2
20%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Забито

33
23
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 8
0 Не забивали 7
4
12%
3
13%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
8
24%
6
26%
31-45
5
15%
6
26%
46-60
4
12%
2
9%
61-75
8
24%
5
22%
76-90

Пропущено

22
31
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
2
9%
2
6%
1-15
1
5%
5
16%
16-30
7
32%
4
13%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
5
23%
6
19%
61-75
4
18%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1
Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Синт-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0 Гент - Брюгге 6:1 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4
Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0
Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Синт-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0 Кортрейк - Серен Юнайтед 2:0 Метц - Серен Юнайтед 1:1 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 17 9 6 2 32 - 23 33
3. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
4. Гент 17 8 3 6 27 - 17 27
5. Мехелен 16 8 2 6 28 - 28 26
6. Шарлеруа 16 7 5 4 28 - 22 26
7. Андерлехт 16 6 7 3 31 - 22 25
8. Кортрейк 17 5 7 5 20 - 21 22
9. Эйпен 17 6 4 7 27 - 26 22
10. Генк 16 6 3 7 30 - 28 21
11. Синт-Трейден 17 6 3 8 18 - 25 21
12. АХ Лёвен 17 4 8 5 22 - 27 20
13. Стандард 16 5 5 6 18 - 26 20
14. Остенде 17 6 2 9 21 - 36 20
15. Серен Юнайтед 17 6 1 10 23 - 31 19
16. Зульте-Варегем 16 4 5 7 25 - 35 17
17. Серкль Брюгге 17 4 4 9 21 - 24 16
18. Беерсхот-Вильрейк 16 2 3 11 15 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Гент 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
4. Брюгге 8 4 4 0 17 - 10 16
5. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. Остенде 9 4 1 4 13 - 21 13
8. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
9. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Кортрейк 8 3 3 2 10 - 9 12
11. Шарлеруа 8 3 2 3 12 - 9 11
12. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Синт-Трейден 9 2 2 5 11 - 16 8
17. Беерсхот-Вильрейк 8 2 0 6 5 - 11 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
4. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
6. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Гент 9 3 2 4 8 - 7 11
9. Стандард 8 3 2 3 9 - 14 11
10. Серкль Брюгге 8 3 2 3 13 - 10 11
11. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
12. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
13. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
14. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
15. АХ Лёвен 8 1 5 2 11 - 15 8
16. Остенде 8 2 1 5 8 - 15 7
17. Серен Юнайтед 9 2 0 7 10 - 22 6
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 3 5 10 - 20 3
Где смотреть матч Брюгге 3:2 Серен Юнайтед онлайн


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