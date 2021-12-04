Польша: Экстракласса 2021-2022
1:2
Первый тайм: 33'
Стадион: Брук-Бет
0:1
12' ГолГросицки Камил
16' Желтая карточкаСалес Жеан Карлос
0:2
24' ГолБартковски Якуб
1:2
27' ПенальтиPiotr Wlazlo
99
Лоска
Томаш
18
Piotr
Wlazlo
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Земан МартинПолузащитник
-
87 Jakub Pek
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
12'
24'
27'
1:2
История личных встреч
Брук-Бет Термалица
Погонь Щецин
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|6 (4)
|0.38
|Мешанович Мурис
|4
|0.25
|Adam Radwanski
|2
|0.13
|Kacper Spiewak
|2
|0.13
|Стефаник Самуэль
|1
|0.06
|Mateusz Grzybek
|1
|0.06
|Patryk Czarnowski
|1
|0.06
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.06
|Ernest Terpilowski
|1
|0.06
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Путивцев Артём
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|6
|0.35
|Кухарчик Михал
|4
|0.24
|Ковальчик Себастьян
|3
|0.18
|Козловски Кацпер
|3
|0.18
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.18
|Гросицки Камил
|2
|0.12
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.12
|Бартковски Якуб
|1
|0.06
|Кужава Рафал
|1
|0.06
|Журавски Мачей
|1
|0.06
|Пажишек Пётр
|1
|0.06
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.06
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.06
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Карточки
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|5
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Wiktor Biedrzycki
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Путивцев Артём
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Adam Radwanski
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|3
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Ковальчик Себастьян
|2
|0
|Гросицки Камил
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
1
8%
3
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
15
6
3 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
40%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
67%
76-90
Забито
7
22
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
2
29%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
2
29%
7
32%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
14%
3
14%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
20
28
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
3
15%
4
14%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
5
25%
5
18%
31-45
4
20%
8
29%
46-60
3
15%
4
14%
61-75
4
20%
4
14%
76-90
Пропущено
24
13
5 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
9
38%
3
23%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
29%
29%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1
Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2
Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|2:1
|17
|10
|5
|2
|31 - 13
|35
|2.
|Лех
|16
|10
|5
|1
|31 - 8
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|16
|8
|6
|2
|29 - 19
|30
|4.
|Ракув
|15
|8
|5
|2
|28 - 17
|29
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|7.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|8.
|Сталь Мелец
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|9.
|Висла Плоцк
|17
|7
|2
|8
|27 - 26
|23
|10.
|Пяст
|16
|6
|3
|7
|23 - 22
|21
|11.
|Ягеллония
|16
|5
|6
|5
|21 - 23
|21
|12.
|Краковия
|16
|5
|5
|6
|22 - 24
|20
|13.
|Висла Краков
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|14.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|15 - 26
|17
|15.
|Легия
|14
|4
|0
|10
|15 - 25
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1:2
|16
|2
|6
|8
|20 - 27
|12
|17.
|Варта Познань
|16
|2
|5
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Гурник Ленчна
|16
|1
|6
|9
|13 - 34
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|2:1
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|4.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|5.
|Сталь Мелец
|9
|5
|2
|2
|14 - 12
|17
|6.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Ягеллония
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|16
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|9.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|10.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|11.
|Ракув
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|12.
|Краковия
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1:2
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|8
|0
|4
|4
|3 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|2.
|Погонь Щецин
|2:1
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|3.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|5.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|9.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|11.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Висла Краков
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|14.
|Ягеллония
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|15.
|Легия
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|1:2
|7
|0
|3
|4
|6 - 10
|3
|17.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3
|18.
|Гурник Ленчна
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|2