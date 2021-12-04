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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
1:2
Первый тайм: 33'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
12' Гол
Гросицки Камил
16' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
0:2
24' Гол
Бартковски Якуб
1:2
27' Пенальти
Piotr Wlazlo
33'
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
6
Nemanja
Tekijaski
97
Wiktor
Biedrzycki
27
Bartlomiej
Kukulowicz
8
Стефаник
Самуэль
18
Piotr
Wlazlo
11
Мешанович
Мурис
22
Губинек
Михал
7
Гергел
Роман
9
Kacper
Spiewak
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
64
Козловски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Брук-Бет Термалица
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Брук-Бет Термалица
Погонь Щецин

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
2:4
Э
2:3
ЭГА
1:1
Э
2:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:1
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 6 (4) 0.38
Мешанович Мурис 4 0.25
Adam Radwanski 2 0.13
Kacper Spiewak 2 0.13
Стефаник Самуэль 1 0.06
Mateusz Grzybek 1 0.06
Patryk Czarnowski 1 0.06
Nemanja Tekijaski 1 0.06
Ernest Terpilowski 1 0.06
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Путивцев Артём 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 6 0.35
Кухарчик Михал 4 0.24
Ковальчик Себастьян 3 0.18
Козловски Кацпер 3 0.18
Дрыгас Камил 3 (3) 0.18
Гросицки Камил 2 0.12
Салес Жеан Карлос 2 0.12
Бартковски Якуб 1 0.06
Кужава Рафал 1 0.06
Журавски Мачей 1 0.06
Пажишек Пётр 1 0.06
Триантафиллопулос Константинос 1 0.06
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.06
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 5 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Wiktor Biedrzycki 3 0
Земан Мартин 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Mateusz Grzybek 2 0
Глоушек Адам 1 0
Путивцев Артём 1 0
Гергел Роман 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Жира Павел 1 0
Adam Radwanski 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Bartlomiej Kukulowicz 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 3 0
Кухарчик Михал 3 0
Дабровски Дамьян 3 0
Журавски Мачей 1 1
Салес Жеан Карлос 2 0
Кужава Рафал 2 0
Ковальчик Себастьян 2 0
Гросицки Камил 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Мата Луиш 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Ленговски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
1
8%
3
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

15
6
3 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
40%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
67%
76-90

Забито

7
22
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
10 Не забивали 8
2
29%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
2
29%
7
32%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
14%
3
14%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

20
28
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
3 Не забивали 3
3
15%
4
14%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
5
25%
5
18%
31-45
4
20%
8
29%
46-60
3
15%
4
14%
61-75
4
20%
4
14%
76-90

Пропущено

24
13
5 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
3
23%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
9
38%
3
23%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
7
29%
29%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1
Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2
Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 2:1 17 10 5 2 31 - 13 35
2. Лех 16 10 5 1 31 - 8 35
3. Лехия Гданьск 16 8 6 2 29 - 19 30
4. Ракув 15 8 5 2 28 - 17 29
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
7. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
8. Сталь Мелец 17 6 6 5 24 - 25 24
9. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
10. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
11. Ягеллония 16 5 6 5 21 - 23 21
12. Краковия 16 5 5 6 22 - 24 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 15 5 2 8 15 - 26 17
15. Легия 14 4 0 10 15 - 25 12
16. Брук-Бет Термалица 1:2 16 2 6 8 20 - 27 12
17. Варта Познань 16 2 5 9 10 - 21 11
18. Гурник Ленчна 16 1 6 9 13 - 34 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 2:1 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
4. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
5. Сталь Мелец 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
7. Ягеллония 9 4 4 1 15 - 10 16
8. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
9. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
10. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
11. Ракув 6 3 3 0 14 - 6 12
12. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 1:2 9 2 3 4 14 - 17 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Погонь Щецин 2:1 9 3 4 2 8 - 7 13
3. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
4. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
5. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
11. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
12. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
13. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Ягеллония 7 1 2 4 6 - 13 5
15. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
16. Брук-Бет Термалица 1:2 7 0 3 4 6 - 10 3
17. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
18. Гурник Ленчна 7 0 2 5 5 - 16 2
Лучшие коэффициенты
Брук-Бет Термалица
Ничья
Погонь Щецин
4.97
6.20
1.71
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 1:2 Погонь Щецин онлайн


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