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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Брук-Бет Термалица
1:3
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
12' Гол
Гросицки Камил
16' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
0:2
24' Гол
Бартковски Якуб
1:2
31' Пенальти
Piotr Wlazlo
38' Желтая карточка
Piotr Wlazlo
45' Желтая карточка
Bartlomiej Kukulowicz
1:3
56' Пенальти
Ковальчик Себастьян
88' Желтая карточка
Дрыгас Камил
90' Желтая карточка
Столярски Павел
90'+5
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
6
Nemanja
Tekijaski
97
Wiktor
Biedrzycki
27
Bartlomiej
Kukulowicz
18
Piotr
Wlazlo
22
Губинек
Михал
8
Стефаник
Самуэль
9
Kacper
Spiewak
11
Мешанович
Мурис
7
Гергел
Роман
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
64
Козловски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Брук-Бет Термалица
4-1-2-1-2
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Брук-Бет Термалица
Погонь Щецин

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:0
Э
2:4
Э
2:3
ЭГА
1:1
Э
2:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:1
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 7 (5) 0.44
Мешанович Мурис 4 0.25
Adam Radwanski 2 0.13
Kacper Spiewak 2 0.13
Стефаник Самуэль 1 0.06
Mateusz Grzybek 1 0.06
Patryk Czarnowski 1 0.06
Nemanja Tekijaski 1 0.06
Ernest Terpilowski 1 0.06
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Путивцев Артём 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 6 0.35
Ковальчик Себастьян 4 (1) 0.24
Кухарчик Михал 4 0.24
Козловски Кацпер 3 0.18
Дрыгас Камил 3 (3) 0.18
Гросицки Камил 2 0.12
Салес Жеан Карлос 2 0.12
Бартковски Якуб 1 0.06
Кужава Рафал 1 0.06
Журавски Мачей 1 0.06
Пажишек Пётр 1 0.06
Триантафиллопулос Константинос 1 0.06
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.06
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0

Карточки

Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Wiktor Biedrzycki 3 0
Земан Мартин 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Mateusz Grzybek 2 0
Bartlomiej Kukulowicz 2 0
Глоушек Адам 1 0
Путивцев Артём 1 0
Гергел Роман 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Жира Павел 1 0
Adam Radwanski 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 4 0
Кухарчик Михал 3 0
Дабровски Дамьян 3 0
Журавски Мачей 1 1
Салес Жеан Карлос 2 0
Кужава Рафал 2 0
Ковальчик Себастьян 2 0
Гросицки Камил 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Столярски Павел 1 0
Мата Луиш 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Ленговски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 11
1
7%
4
44%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
2
14%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
11%
76-90

Пропущено

18
7
5 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
22%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
7
39%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
28%
4
57%
76-90

Забито

7
22
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
2
29%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
2
29%
7
32%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
14%
3
14%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

21
31
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
3
14%
5
16%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
6
29%
5
16%
31-45
4
19%
9
29%
29%
46-60
3
14%
4
13%
61-75
4
19%
4
13%
76-90

Пропущено

27
14
7 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 11
4
15%
0
0%
1-15
2
7%
3
21%
16-30
1
4%
4
29%
31-45
10
37%
3
21%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
26%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1
Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2
Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 17 10 5 2 32 - 13 35
2. Лех 16 10 5 1 31 - 8 35
3. Лехия Гданьск 16 8 6 2 29 - 19 30
4. Ракув 15 8 5 2 28 - 17 29
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
7. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
8. Сталь Мелец 17 6 6 5 24 - 25 24
9. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
10. Пяст 16 6 3 7 23 - 22 21
11. Ягеллония 0:2 17 5 6 6 21 - 25 21
12. Краковия 16 5 5 6 22 - 24 20
13. Висла Краков 16 5 2 9 16 - 27 17
14. Заглембе Любин 15 5 2 8 15 - 26 17
15. Легия 14 4 0 10 15 - 25 12
16. Гурник Ленчна 2:0 17 2 6 9 15 - 34 12
17. Брук-Бет Термалица 16 2 6 8 20 - 28 12
18. Варта Познань 16 2 5 9 10 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
4. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
5. Сталь Мелец 9 5 2 2 14 - 12 17
6. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
7. Ягеллония 0:2 10 4 4 2 15 - 12 16
8. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
9. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
10. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
11. Ракув 6 3 3 0 14 - 6 12
12. Краковия 7 3 2 2 12 - 10 11
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 7 3 1 3 9 - 9 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Гурник Ленчна 2:0 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 8 0 4 4 3 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 5 2 2 14 - 11 17
2. Погонь Щецин 9 3 4 2 9 - 7 13
3. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
4. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
5. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 7 2 2 3 7 - 7 8
9. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
11. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
12. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
13. Висла Краков 8 2 1 5 8 - 16 7
14. Гурник Ленчна 2:0 8 1 2 5 7 - 16 5
15. Ягеллония 0:2 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Легия 7 1 0 6 7 - 15 3
17. Брук-Бет Термалица 7 0 3 4 6 - 10 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    48'
    Bartlomiej Kukulowicz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Piotr Wlazlo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Piotr Wlazlo из команды Брук-Бет Термалица забивает с точки!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Бартковски Якуб бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Jean Carlos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Гросицки Камил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брук-Бет Термалица 1:3 Погонь Щецин онлайн


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