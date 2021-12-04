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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
АХ Лёвен
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Гент
0'
0:1
10' Гол
Тиссудали Тарик
34' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
37' Желтая карточка
Ханше-Ольсен Андреас
45'
13
Рунарссон
Рунар
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
8
Шрейверс
Сьебе
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
33
Мертенс
Матье
9
Каба
Сори
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
18
Самуаз
Матисс
6
Овусу
Элиша
13
Де
Сар
Жюльен
25
Фортуна
Нуриу
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
29
Депуатр
Лоран
34
Тиссудали
Тарик
АХ Лёвен
3-4-2-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Гент

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

12 матчей

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПДА
0:3
ПДА
2:3
ТМК
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:2
ЛЖ
2:0
КБ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каба Сори 4 (1) 0.24
Мертенс Матье 4 0.24
Мерсье Ксавье 3 0.18
Анри Тома 3 (1) 0.18
Шрейверс Сьебе 2 0.12
Шенгелия Леван 2 0.12
Озкаджар Дженк 2 0.12
Де Норре Каспер 1 0.06
Де Сарт Алексис 1 0.06
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Аль-Тамари Мусса 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 7 0.41
Депуатр Лоран 4 0.24
Фортуна Нуриу 2 0.12
Кастро-Монтес Алессио 2 0.12
Безус Роман 2 (1) 0.12
Де Сар Жюльен 2 (1) 0.12
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.06
Нгадеу Майкл 1 0.06
Бруно Джанни 1 0.06
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.06
Лемайич Дарко 1 0.06
Самуаз Матисс 1 0.06
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 4 1
Аль-Тамари Мусса 3 1
Шрейверс Сьебе 4 0
Деваст Себастьен 2 1
Нгава Пьер-Айвес 3 0
Мерсье Ксавье 3 0
Мертенс Матье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Де Норре Каспер 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Mandela Keita 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Патрис Луи 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 5 0
Кумс Свен 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Болат Синан 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0
Годо Бруно 2 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Овусу Элиша 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Номбе Мбойо 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Опери Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
2
29%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
25%
2
11%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
6
33%
61-75
3
25%
2
11%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
14%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
4
29%
2
18%
76-90

Забито

23
25
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
3
13%
3
12%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
5
22%
7
28%
61-75
7
30%
3
12%
76-90

Пропущено

25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
12%
5
28%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
6
24%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0
Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2
Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 17 12 1 4 43 - 18 37
2. Брюгге 16 8 6 2 29 - 21 30
3. Антверпен 16 9 3 4 29 - 18 30
4. Гент 1:0 17 8 3 6 27 - 17 27
5. Мехелен 16 8 2 6 28 - 28 26
6. Шарлеруа 16 7 5 4 28 - 22 26
7. Андерлехт 16 6 7 3 31 - 22 25
8. Кортрейк 16 5 7 4 20 - 19 22
9. Эйпен 16 6 4 6 26 - 24 22
10. Генк 16 6 3 7 30 - 28 21
11. Синт-Трейден 17 6 3 8 18 - 25 21
12. АХ Лёвен 0:1 17 4 8 5 22 - 27 20
13. Стандард 16 5 5 6 18 - 26 20
14. Серен Юнайтед 16 6 1 9 21 - 28 19
15. Зульте-Варегем 16 4 5 7 25 - 35 17
16. Остенде 16 5 2 9 19 - 35 17
17. Серкль Брюгге 16 3 4 9 19 - 24 13
18. Беерсхот-Вильрейк 16 2 3 11 15 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 5 2 1 15 - 7 17
2. Гент 1:0 8 5 1 2 19 - 10 16
3. Мехелен 8 5 1 2 16 - 11 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 8 5 0 3 18 - 9 15
5. Брюгге 7 3 4 0 14 - 8 13
6. Андерлехт 8 3 4 1 20 - 12 13
7. Серен Юнайтед 8 4 1 3 13 - 9 13
8. АХ Лёвен 0:1 9 3 3 3 11 - 12 12
9. Кортрейк 7 3 3 1 10 - 7 12
10. Шарлеруа 8 3 2 3 12 - 9 11
11. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
12. Остенде 8 3 1 4 11 - 20 10
13. Стандард 8 2 3 3 9 - 12 9
14. Эйпен 8 2 3 3 12 - 13 9
15. Зульте-Варегем 9 2 2 5 14 - 23 8
16. Синт-Трейден 9 2 2 5 11 - 16 8
17. Беерсхот-Вильрейк 8 2 0 6 5 - 11 6
18. Серкль Брюгге 9 1 2 6 8 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 9 7 1 1 25 - 9 22
2. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
3. Шарлеруа 8 4 3 1 16 - 13 15
4. Антверпен 8 4 1 3 14 - 11 13
5. Эйпен 8 4 1 3 14 - 11 13
6. Синт-Трейден 8 4 1 3 7 - 9 13
7. Андерлехт 8 3 3 2 11 - 10 12
8. Гент 1:0 9 3 2 4 8 - 7 11
9. Стандард 8 3 2 3 9 - 14 11
10. Генк 8 3 1 4 15 - 16 10
11. Мехелен 8 3 1 4 12 - 17 10
12. Кортрейк 9 2 4 3 10 - 12 10
13. Зульте-Варегем 7 2 3 2 11 - 12 9
14. АХ Лёвен 0:1 8 1 5 2 11 - 15 8
15. Серкль Брюгге 7 2 2 3 11 - 10 8
16. Остенде 8 2 1 5 8 - 15 7
17. Серен Юнайтед 8 2 0 6 8 - 19 6
18. Беерсхот-Вильрейк 8 0 3 5 10 - 20 3
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Гент
4.96
6.00
1.81
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АХ Лёвен 0:1 Гент онлайн


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