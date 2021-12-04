Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:1
Первый тайм: 45'
Стадион: King Power at Den Dreef
0:1
10' ГолТиссудали Тарик
34' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
37' Желтая карточкаХанше-Ольсен Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Влитинк ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Резаи КавехНападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
10'
0:1
34'
История личных встреч
АХ Лёвен
Гент
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
12 матчей
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каба Сори
|4 (1)
|0.24
|Мертенс Матье
|4
|0.24
|Мерсье Ксавье
|3
|0.18
|Анри Тома
|3 (1)
|0.18
|Шрейверс Сьебе
|2
|0.12
|Шенгелия Леван
|2
|0.12
|Озкаджар Дженк
|2
|0.12
|Де Норре Каспер
|1
|0.06
|Де Сарт Алексис
|1
|0.06
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Аль-Тамари Мусса
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|7
|0.41
|Депуатр Лоран
|4
|0.24
|Фортуна Нуриу
|2
|0.12
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.12
|Безус Роман
|2 (1)
|0.12
|Де Сар Жюльен
|2 (1)
|0.12
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.06
|Нгадеу Майкл
|1
|0.06
|Бруно Джанни
|1
|0.06
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.06
|Лемайич Дарко
|1
|0.06
|Самуаз Матисс
|1
|0.06
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|4
|1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Шрейверс Сьебе
|4
|0
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Mandela Keita
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|5
|0
|Кумс Свен
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0
|Годо Бруно
|2
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
4
36%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
2
29%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Забито
12
18
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
25%
2
11%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
6
33%
61-75
3
25%
2
11%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
14%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Забито
23
25
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
3
13%
3
12%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
5
22%
7
28%
61-75
7
30%
3
12%
76-90
Пропущено
25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
12%
5
28%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
6
24%
2
11%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
5
28%
61-75
6
24%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0
Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Синт-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1 Фортуна - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Валансьен 1:0
Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2
Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|17
|12
|1
|4
|43 - 18
|37
|2.
|Брюгге
|16
|8
|6
|2
|29 - 21
|30
|3.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|4.
|Гент
|1:0
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|5.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|6.
|Шарлеруа
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|7.
|Андерлехт
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|8.
|Кортрейк
|16
|5
|7
|4
|20 - 19
|22
|9.
|Эйпен
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|10.
|Генк
|16
|6
|3
|7
|30 - 28
|21
|11.
|Синт-Трейден
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|12.
|АХ Лёвен
|0:1
|17
|4
|8
|5
|22 - 27
|20
|13.
|Стандард
|16
|5
|5
|6
|18 - 26
|20
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|15.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|5
|7
|25 - 35
|17
|16.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|19 - 35
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|16
|3
|4
|9
|19 - 24
|13
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|2
|3
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Гент
|1:0
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|8.
|АХ Лёвен
|0:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|9.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|11.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|12.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|7
|1
|1
|25 - 9
|22
|2.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|4.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Гент
|1:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 7
|11
|9.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|10.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|11.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|12.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|14.
|АХ Лёвен
|0:1
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|15.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|16.
|Остенде
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3