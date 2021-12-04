Даан Хейсман пробует нанести удар издали, но Сонни Стивенс держит все под контролем

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Камбюр будет все-таки засчитан.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' Г О О О О Л - Тол Марко забивает с правой ноги!

41' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Виттек Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Гбоо Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Г О О О О Л - Бёйтинк Томас забивает с левой ноги!

35' Удар от ворот произведет Камбюр

35' Базур Рихедли не смог попасть в створ ударом издали

32' Удар от ворот произведет Камбюр

32' Как он промахнулся? Даан Хейсман имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

31' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Г О О О О Л - Икома Луис забивает с правой ноги!

29' Удар от ворот произведет Камбюр

29' Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

29' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Паулиссен Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Г О О О О Л - Тронстад Сондре из команды Витесс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

26' Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Витесс выполняет удар от ворот.

19' Брей Майкл не смог попасть в створ ударом издали

18' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Даан Хейсман из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

17' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

15' Тронстад Сондре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

11' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

11' Камбюр выполняет удар от ворот.

10' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

6' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Виттек Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Камбюр выполняет удар от ворот.

2' Удар от ворот произведет Камбюр

2' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Витесс начинает с центра поля