Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
26' ГолТронстад Сондре
0:2
30' ГолИкома Луис
0:3
36' ГолБёйтинк Томас
1:3
41' ГолТол Марко
1:4
49' ГолТронстад Сондре
20
Маулун
Робин
14
Брей
Майкл
24
Хауэн
Йерун
40
Уйсман
Дан
20
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Доодеман НикНападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Bosschaart
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Ороз АлоисЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
26'
0:1
30'
0:2
36'
41'
1:3
49'
59'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
1 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
История личных встреч
Камбюр
Витесс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|5
|0.33
|Каллон Исса
|3
|0.2
|Tom Boere
|3
|0.2
|Робертс Улдрикис
|3
|0.2
|Бангура Алекс
|3
|0.2
|Маулун Робин
|2
|0.13
|Самбисса Давид
|2
|0.13
|Тол Марко
|2
|0.13
|Худемакерс Меес
|2
|0.13
|Брей Майкл
|1
|0.07
|Киш Тамаш
|1
|0.07
|Доодеман Ник
|0
|0
|Схаутен Эрик
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|6 (1)
|0.4
|Фредериксен Николай
|4
|0.27
|Тронстад Сондре
|2
|0.13
|Гбоо Янн
|2
|0.13
|Дарфалу Усама
|1
|0.07
|Базур Рихедли
|1
|0.07
|Духи Данило
|1
|0.07
|Бёйтинк Томас
|1
|0.07
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|4
|1
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Маулун Робин
|2
|0
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|6
|1
|Базур Рихедли
|5
|0
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|Тронстад Сондре
|3
|0
|Икома Луис
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Бёйтинк Томас
|1
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
8
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
3
20%
2
25%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
6
40%
3
38%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
5
42%
3
38%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
3
43%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
5
45%
1
14%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Забито
26
15
7 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
0
0%
4
27%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
8
31%
5
33%
46-60
9
35%
1
7%
61-75
2
8%
1
7%
76-90
Пропущено
29
20
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
7
24%
5
25%
16-30
8
28%
5
25%
31-45
4
14%
3
15%
46-60
2
7%
1
5%
61-75
8
28%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1
Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1
Витесс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3
ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|15
|11
|3
|1
|48 - 2
|36
|2.
|ПСВ
|15
|11
|1
|3
|38 - 22
|34
|3.
|Фейеноорд
|14
|10
|2
|2
|33 - 14
|32
|4.
|Витесс
|4:1
|15
|8
|2
|5
|18 - 22
|26
|5.
|Утрехт
|15
|8
|2
|5
|30 - 20
|26
|6.
|Камбюр
|1:4
|15
|8
|0
|7
|27 - 33
|24
|7.
|Твенте
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|8.
|АЗ Алкмаар
|14
|6
|2
|6
|25 - 20
|20
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|2
|6
|18 - 23
|20
|10.
|НЕК Неймеген
|14
|5
|4
|5
|19 - 22
|19
|11.
|Херенвен
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|12.
|Виллем II
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|13.
|Гронинген
|15
|4
|6
|5
|17 - 21
|18
|14.
|Хераклес
|14
|4
|2
|8
|15 - 20
|14
|15.
|Ваалвейк
|14
|2
|6
|6
|14 - 22
|12
|16.
|Спарта Роттердам
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|17.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|3
|9
|16 - 34
|9
|18.
|ПЕК Зволле
|15
|1
|3
|11
|8 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|2.
|Утрехт
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|3.
|Фейеноорд
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Аякс
|8
|6
|1
|1
|32 - 1
|19
|5.
|Хераклес
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|АЗ Алкмаар
|6
|4
|1
|1
|16 - 8
|13
|7.
|Камбюр
|1:4
|8
|4
|0
|4
|16 - 16
|12
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|9.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|10.
|Херенвен
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|11.
|Виллем II
|7
|3
|1
|3
|6 - 11
|10
|12.
|Витесс
|4:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|13.
|НЕК Неймеген
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Гронинген
|7
|1
|5
|1
|6 - 5
|8
|15.
|Ваалвейк
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|2
|1
|4
|8 - 19
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|4:1
|8
|6
|0
|2
|11 - 10
|18
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|4.
|ПСВ
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Камбюр
|1:4
|7
|4
|0
|3
|11 - 17
|12
|6.
|НЕК Неймеген
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|7.
|Твенте
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|9.
|Херенвен
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|7
|2
|2
|3
|6 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|12.
|АЗ Алкмаар
|8
|2
|1
|5
|9 - 12
|7
|13.
|Утрехт
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|Ваалвейк
|7
|0
|5
|2
|9 - 11
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|7
|0
|2
|5
|8 - 15
|2
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|7
|0
|1
|6
|5 - 12
|1