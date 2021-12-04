Даан Хейсман пробует нанести удар издали, но Сонни Стивенс держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Камбюр будет все-таки засчитан.

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' Г О О О О Л - Тол Марко забивает с правой ноги!

41' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч возобновлен

40' Виттек Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Гбоо Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Г О О О О Л - Бёйтинк Томас забивает с левой ноги!

35' Удар от ворот произведет Камбюр

35' Базур Рихедли не смог попасть в створ ударом издали

32' Удар от ворот произведет Камбюр

32' Как он промахнулся? Даан Хейсман имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

31' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Г О О О О Л - Икома Луис забивает с правой ноги!

29' Удар от ворот произведет Камбюр

29' Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

29' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Паулиссен Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Г О О О О Л - Тронстад Сондре из команды Витесс правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

26' Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Витесс выполняет удар от ворот.

19' Брей Майкл не смог попасть в створ ударом издали

18' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Даан Хейсман из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

17' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Матч возобновлен

15' Тронстад Сондре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

11' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

11' Камбюр выполняет удар от ворот.

10' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

6' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Виттек Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Камбюр выполняет удар от ворот.

2' Удар от ворот произведет Камбюр

2' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Витесс начинает с центра поля