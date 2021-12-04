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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
1:6
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
0:1
26' Гол
Тронстад Сондре
0:2
30' Гол
Икома Луис
0:3
36' Гол
Бёйтинк Томас
1:3
41' Гол
Тол Марко
1:4
49' Гол
Тронстад Сондре
1:5
64' Гол
Икома Луис
1:6
79' Гол
Фредериксен Николай
90'+3
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
10
Паулиссен
Митчелл
20
Маулун
Робин
14
Брей
Майкл
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
24
Хауэн
Йерун
2
Даса
Элазар
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
32
Виттек
Максимилиан
40
Уйсман
Дан
20
Гбоо
Янн
8
Тронстад
Сондре
29
Бёйтинк
Томас
7
Икома
Луис
Камбюр
4-3-3
Витесс
5-3-2

Ход матча

26'
0:1
Тронстад Сондре
30'
0:2
Икома Луис
(Виттек Максимилиан)
34'
Тол Марко
Паулиссен Митчелл
 
36'
0:3
Бёйтинк Томас
(Виттек Максимилиан)
41'
Тол Марко
(Схаутен Эрик)
1:3
49'
1:4
Тронстад Сондре
(Виттек Максимилиан)
56'
Гюллит Максим
Брей Майкл
 
59'
 
Вруг Патрик
Гбоо Янн
59'
 
Фредериксен Николай
Бёйтинк Томас
64'
1:5
Икома Луис
72'
 
Домджони Тони
Тронстад Сондре
72'
 
Гайек Томаш
Расмуссен Якоб
72'
Tom Boere
Робертс Улдрикис
 
72'
Хендрикс Сэм
Якобс Ями
 
79'
1:6
Фредериксен Николай
(Икома Луис)
84'
 
Дарфалу Усама
Икома Луис

Статистика матча

  • 1 Голы 6
  • 2 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

История личных встреч

Камбюр
Витесс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
0:0
Э
0:2
Э
4:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:3
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 5 0.33
Каллон Исса 3 0.2
Tom Boere 3 0.2
Робертс Улдрикис 3 0.2
Бангура Алекс 3 0.2
Маулун Робин 2 0.13
Самбисса Давид 2 0.13
Тол Марко 2 0.13
Худемакерс Меес 2 0.13
Брей Майкл 1 0.07
Киш Тамаш 1 0.07
Доодеман Ник 0 0
Схаутен Эрик 0 0
Шмидт Доке 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 7 (1) 0.47
Фредериксен Николай 5 0.33
Тронстад Сондре 2 0.13
Гбоо Янн 2 0.13
Дарфалу Усама 1 0.07
Базур Рихедли 1 0.07
Духи Данило 1 0.07
Бёйтинк Томас 1 0.07
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 4 1
Макинтош Келвин 3 0
Каллон Исса 2 0
Маулун Робин 2 0
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Якобс Ями 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 5 0
Виттек Максимилиан 4 0
Расмуссен Якоб 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Икома Луис 3 0
Духи Данило 1 1
Бёйтинк Томас 1 1
Таннан Уссама 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Уйсман Дан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
3
19%
4
29%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
6
38%
4
29%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
1
6%
2
14%
76-90

Пропущено

18
9
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
22%
3
33%
16-30
6
33%
4
44%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
4
22%
0
0%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
3
43%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
5
45%
1
14%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

17
12
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Забито

27
21
8 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
0
0%
4
19%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
8
30%
30%
6
29%
46-60
9
33%
2
10%
61-75
2
7%
2
10%
76-90

Пропущено

35
21
18 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
9
26%
5
24%
16-30
9
26%
6
29%
31-45
5
14%
3
14%
46-60
3
9%
1
5%
61-75
9
26%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1
Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1 Камбюр - Телстар 6:0 Камбюр - НАК Бреда 3:2 Дордрехт - Камбюр 0:1
Витесс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3
ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Kiko 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Кадиого 3:1 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Ройял Бобо-Диуласо - Витесс 0:2 Витесс - Салитас 1:5 Витесс - Фейеноорд 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 15 11 3 1 48 - 2 36
2. ПСВ 15 11 1 3 38 - 22 34
3. Фейеноорд 14 10 2 2 33 - 14 32
4. Витесс 15 8 2 5 20 - 22 26
5. Утрехт 15 8 2 5 30 - 20 26
6. Камбюр 15 8 0 7 27 - 35 24
7. Твенте 14 6 4 4 20 - 18 22
8. АЗ Алкмаар 14 6 2 6 25 - 20 20
9. Гоу Эхед Иглс 14 6 2 6 18 - 23 20
10. Херенвен 0:0 15 5 4 6 17 - 21 19
11. НЕК Неймеген 14 5 4 5 19 - 22 19
12. Виллем II 15 5 3 7 16 - 28 18
13. Гронинген 15 4 6 5 17 - 21 18
14. Хераклес 0:0 15 4 3 8 15 - 20 15
15. Ваалвейк 14 2 6 6 14 - 22 12
16. Спарта Роттердам 14 2 4 8 11 - 21 10
17. Фортуна Ситтард 14 2 3 9 16 - 34 9
18. ПЕК Зволле 15 1 3 11 8 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
2. Утрехт 7 6 1 0 22 - 6 19
3. Фейеноорд 7 6 1 0 19 - 7 19
4. Аякс 8 6 1 1 32 - 1 19
5. Хераклес 0:0 8 4 2 2 10 - 8 14
6. АЗ Алкмаар 6 4 1 1 16 - 8 13
7. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
8. Гоу Эхед Иглс 7 4 0 3 12 - 9 12
9. Твенте 7 3 3 1 8 - 5 12
10. Херенвен 0:0 8 3 1 4 11 - 14 10
11. Виллем II 7 3 1 3 6 - 11 10
12. Витесс 7 2 2 3 7 - 12 8
13. НЕК Неймеген 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Гронинген 7 1 5 1 6 - 5 8
15. Ваалвейк 7 2 1 4 5 - 11 7
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. Фейеноорд 7 4 1 2 14 - 7 13
4. ПСВ 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Камбюр 7 4 0 3 11 - 17 12
6. НЕК Неймеген 7 3 2 2 11 - 14 11
7. Твенте 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
9. Херенвен 0:0 7 2 3 2 6 - 7 9
10. Гоу Эхед Иглс 7 2 2 3 6 - 14 8
11. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
12. АЗ Алкмаар 8 2 1 5 9 - 12 7
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 7 0 5 2 9 - 11 5
15. Спарта Роттердам 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Фортуна Ситтард 7 0 2 5 8 - 15 2
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 0:0 7 0 1 6 5 - 12 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Камбюр 1:6 Витесс онлайн


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